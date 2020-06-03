1. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил: “Россия была исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она — вне формата G7 и останется вне его и в будущем”. Британское руководство также заявило, что не поддерживает возвращение россии в формат встреч G7. Ранее Трамп решил отложить саммит G7 с июня на сентябрь и позвать на него россию. А ведь когда-то и Гитлера приглашали, ублажали и пытались договориться с ним, но история дураков ничему не учит. Кроме россии, Трамп хочет позвать Австралию, Южную Корею и Индию. Китай не упомянул

2. Верховная Рада приняла постановление по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений россией прав и свобод крымскотатарского народа. Также Рада просит страны ООН, НАТО, ОБСЕ и ЕС усилить санкции против россии

3. Вчера на Херсонщине недалеко от админграницы с Крымом было найдено тело солдата 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который, предположительно, совершил самоубийство. Выяснилось, что он не является пропавшим ранее бойцом этой же бригады. Сегодня оккупанты признались в похищении украинского военнослужащего. Оккупанты утверждают, что Евгений Добринский пытался “незаконно пересечь границу россии”

4. В селе Курское Белогорского района Крыма оккупанты провели очередной обыск в доме крымских татар. В доме проживает Шейде Асанова 1955 года рождения. Оккупанты искали документы и предметы, связанные с уголовным делом, в рамках которого преследуют ее сына Рустема Асанова, который с 2016 года проживает на материковой Украине. Обыск проводили до зубов вооруженные преступники из Росгвардии и ОМОН

5. Политзаключенных алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” — Эльдара Кантимирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Ленура Халилова — оккупанты этапировали из Крыма в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где поместили их в одиночных камерах спецблока. Все арестованы 10 июня 2019 года

6. В оккупированном Крыму запасы воды в водохранилищах естественного стока к началу лета составляют 85,16 млн. куб. м, что на 110,14 млн. куб. м (в 2,3 раза) меньше, чем в прошлом году. Оккупанты сообщили, что во второй половине июня пересохнет река Черная выше Чернореченского водохранилища

7. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что россии не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма. “Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, там ситуация более чем критичная (прим — с водоснабжением), и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать россии решать ее проблемы, как оккупанта. Я подчеркиваю, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант”

8. Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников ответил Поклонской, которая по согласованию с Кремлем отправила слезное письмо в ООН с жалобой на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала: “Если они (прим — оккупанты) обратятся, будет очень простой ответ: освободите оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму”

9. Оккупанты обнародовали очередную статистику замещения крымчан россиянами, что является военным преступлением. В январе-марте 2020 года в оккупированный Крым на “ПМЖ” понаехало 9265 рашистов, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года (6523 человека). В то же время из Крыма выехало на 25% людей больше, чем в 2019 году: 8420 человек за январь-март 2020 года против 6268 человек за аналогичный период прошлого года. И такая тенденция сохраняется последние несколько лет. Отмечу, что цифры — официальные, в реальности же все намного хуже

10. Прокуратура АРК и Крымская правозащитная группа готовятся подать заявление в Международный уголовный суд, который находится в Гааге, из-за пропаганды и милитаризации детей в аннексированном Крыму

11. Посмотрите, как российские оккупанты в Крыму с помощью масштабной и агрессивной милитари-пропаганды отбирают у детей украинскую идентичность

12. Посмотрите. Как в оккупации выглядит ЖД вокзал Джанкоя. Один поездатый поезд “оживил” тут все, конечно

13. В оккупированном россией Крыму выявлены 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 557 человек, в том числе 165 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе

14. Голосование по поправкам в Конституцию россии пройдет 1 июля, сообщил путин. “Шел бы ты на х*й со своим обнулением, гнида воровская”, — комментируют наши крымчане

P.S. Коктебель, как и весь Крым, погрузился в атмосферу родной говени: “В прошлом году был в командировке в Феодосии и решил заехать в Коктебель, и там переночевал. Прогулялся по набережной. Вонь стояла ужасная. Да и, ко всему, был свидетелем драки двух быдломасс. Хозяин, у которого я остановился — мой давний приятель — он проживает в Коктебеле с рождения, сказал мне: привыкай, теперь сюда ездит только такой контингент”

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