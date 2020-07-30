1. В ночь на понедельник, 27 июля, во время шабаша, посвященного празднованию дня ВМФ россии в г. Североморск, обломок от салюта попал в голову российского ихтамнета по контракту Дмитрия Чемалина, который получил тяжелую травму головы: переломы челюсти, височной части и затылка, а также потерял много крови. Волонтеры международного сообщества InformNapalm решили проверить, в каких именно военных конфликтах участвовал Дмитрий Чемалин, и выяснили, что он проходил службу в составе российских оккупационных войск в Крыму, а также принимал участие в военной операции в Сирии. Известно также, что 810 ОБрМП (отдельная бригада морской пехоты), в которой служит Чемалин, участвовала в войне против Украины на востоке.

2. Евросоюз отреагировал на закладку военных кораблей россии в Керчи и ограничения передвижения крымчан оккупантами: “Закладка строительства двух российских десантных кораблей в аннексированной Керчи является очередным шагом к милитаризации полуострова, что негативно влияет на региональную безопасность в Черном море. / Доступ на материковую часть Украины и право на возвращение по месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно и не должны требовать наличия российского паспорта. Европейский Союз и в дальнейшем ожидает, что россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”.

3. Вице-премьер россии Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем смотрящим по Крыму, поручил расширить дорогу до админграницы с Херсонской областью до четырех полос. Речь идет о дороге Симферополь-Армянск и Симферополь-Джанкой. Совершенно очевидно, что оккупанты не заботятся о комфортном пути для крымчан, которые едут на материк, или для жителей материковой Украины, которые едут в Крым. В связи с этим мнения крымчан (наших) разделились на два лагеря: одни считают, что оккупанты могут готовить плацдарм для вторжения на материковую Украину из Крыма. А другие допускают, что дорога, если и будет построена, должна показать разницу между дорогами в оккупации и на свободе. Такая себе “пыль в глаза”, что очень любят делать рашисты.

4. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — трое заболевших и двое умерших за сутки. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1505 человек, в том числе 342 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 43 человек, в том числе 8 — в Севастополе.

5. Оккупанты “экстренно вывезли из Артека 72 ребенка”, у которых появились симптомы ОРВИ/коронавируса. Пропагандоны написали: “Выяснилось, что лагерь не занимается лечением, и поэтому, если у ребенка обнаруживается температура, насморк, недомогание, расстройство желудка, он помещается в изолятор, откуда отправляется домой”. При этом количество заразившихся коронавирусом в Крыму стремительно растет из-за понаехавших рашистов.

6. “Как считаете, из каких стран к нам приезжают самые раздражающие туристы?”, — спросили в евпаторийской группе. Из предложенного списка стран 62,49% выбрали россию (528 человек), 19,88% — Украину (168 человек). У рашистов традиционно бомбануло от того, что они раздражают крымчан: “Россияне раздражают? Мосты не раздражают, деньги, которые они везут, не бесят? Вот после таких опросов туристы и не едут в Крым. Я люблю Крым (была здесь и при Украине, и при россии), но отношение к туристам так себе. Не надо никакого нам обожания, хочется простого человеческого отношения, а последние годы слышу только, какие россияне богатые, а крымчане бедные. А в россии тоже по-разному живут, в Крым вкладывают немало”, “Потому что мы (россияне) привыкли работать, а они (крымчане) нет”. Крымчане ответили рашистам: “Мост тоже раздражает — без него цены были ниже и крымской продукции больше. Крымчане в мосте раньше никогда и не нуждались”, “Какие мосты? Если тот самый, один-единственный, то от него ни холодно, ни жарко. Лично мне всё равно, есть он или нет, деньги мне тоже не везут, зато гонор и претензии ко всем”, “Наоборот, почему-то всё, привезённое из-за замостья, стало очень и очень дороже”.

7. А зачем? “До конца июля в Ялте демонтируют новогодние инсталляции, установленные в декабре 2019 года”, — сообщили оккупанты.

P.S. “Приехавшие наводят здесь свой "порядок", чувствуют себя хозяевами жизни, положения и города. Поговорите с местными и узнаете, какими соседями стали для них купившие здесь жилье россияне: хуже не бывает. Первое, на что обращают внимание керчане, — не здороваются с ближайшими соседями, не говоря уже о том, чтобы познакомиться или представиться, как это традиционно делается здесь. Об этом говорят и жители многоквартирных домов, и частного сектора. Знаете, куда приезжие предпочитают выбрасывать пищевые отходы? В урны на улицах, не донося до баков, что до крайности удивляет местных, которые не представляют, из какого медвежьего угла надо приехать, чтобы не знать элементарного. А вы попробуйте сделать им замечание — такое о себе узнаете, что родной маме покажитесь подкидышем. Соседка на днях рассказывала, что в магазине у кассы впереди нее вклинился здоровый обгоревший мужик, которому она сделала замечание: "Знаешь, что он мне сказал? Что рот раскрыла, хохлушка?! Мы вас кормим тут всех! Вы тут никто, под нами живете!".

Нечто подобное от местных слышу не в первый раз. На городском пляже две возрастные дамы гадят Керчь: и грязно, и скудно, и дорого, и паршивый южный городишко без цветов. Отдыхавшая по соседству с ними керчанка не выдержала: "Какого черта приехали? Валите в свою россию!". Женщины поначалу обомлели от такого напора, но быстро нашлись: "А мы у себя дома, в Крыму!". Сам был свидетелем, как на пятачке у магазина растопырщилась открытыми дверями заезжая иномарка, мешая подъехать местным "жигулям". Когда керченский водитель попросил закрыть двери, чтобы поставить свою машину, приезжий вышел к нему для разговора с битой. Хорошо, вмешались другие автовладельцы и не дали разгореться конфликту. И слова от приезжего: "Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!". Керчане, традиционно считавшиеся приезжими самыми радушными и доброжелательными крымчанами, теперь озлобились, и такие пожелания и проклятия шлют им, что я порой не узнаю своих добросердечных земляков”. По ссылке прочтите наблюдения керчанина о замещении крымчан рабсиянами, что ВСЕГДА делают оккупанты на захваченных территориях.