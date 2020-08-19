1. На заседании Южного окружного военного “суда” в Ростове-на-Дону палачи не разрешили политзаключённым алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” говорить на крымскотатарском языке. Палач в мантии Роман Сапрунов назвал запросы на предоставление переводчика “вредничеством” и “попыткой затягивания процесса”. Он также заявил узникам, что заседание ведется на русском языке, а попытки говорить на другом будут расценены “как нарушение порядка”. Напомню, оккупанты в Крыму формально сделали три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский. Два последних уничтожаются и практически вытеснены отовсюду

2. Российские оккупанты продолжают военно-террористические учения на юге россии и в оккупированном Крыму. Задействованы более 2000 ихтамнетов и 250 единиц техники. Террор и новые атаки на независимые государства отшлифовывают на 25-ти полигонах

3. На трассе Симферополь-Бахчисарай замечена большая колонна военной техники оккупантов

4. Полиция АРК сообщила о подозрении члену т.н. “самообороны Крыма” — бывшему работнику КГБ СССР Виктору Аносову, который сначала активно помогал российским оккупантам захватывать Крым и разгонял проукраинские митинги на полуострове, а потом воевал на Востоке Украины, перегоняя туда военную технику россии из Ростовской области. Кроме того, Аносов был главой “военной полиции” российского боевика Игоря Гиркина и председательствовал в “трибунале”, приговорившем к смерти Алексея Пичко

5. На заметку СБУ. Рашистский актер Сергей Безруков понаехал с гастролями в оккупированные его страной Ялту и Севастополь. Понаехал уже не первый раз за время оккупации. Кроме того, в очередной раз понаехали в Крым рашист Дима Билан и рашистка Алена Свиридова, которая требует от оккупантов перестать чинить трубы “с помощью говна и палок” — как будто рашка может использовать другие материалы…

6. В поселке Краснокаменка (до “исконной русскости” и геноцида крымских татар поселок назывался Кизилташ) на Южном берегу Крыма оккупанты ввели график подачи воды из-за засухи. Подача воды будет осуществляться с 05:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00

7. Севастопольские ватники в поисках денег, которыми, как верит вата, россия засыпает Крым: “На сегодняшний день городу приходится сталкиваться со значительными водопотерями. Порядка 30 лет водопроводы не ремонтировались, их изношенность составляет 40%, что дает большие потери воды”, “Больше 6 лет в россии уже, бабла выделено столько, что новый водопровод построить можно. А они всё лепят эту ахинею про "30 лет не было ремонта". При том, что это уже в значительной части их вина”, “Ну они их на водовозки потратили — читал их отчёт о проделанной работе”

8. Оккупанты решили отжать свыше 50 земельных участков и объектов недвижимости на набережной Коктебеля — “для ее дальнейшей реконструкции”. Все для народа, как видите

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции и констатировали 2 смерти. В Севастополе — 6 новых больных и умерла медсестра, которая работала в “красной” коронавирусной зоне горбольницы №9. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2253 человек, в том числе 433 в Севастополе. Умерло 55 человек, в том числе 13 — в Севастополе

10. Кримська резервація. У селі Кукушкіне (1000 мешканців; до 1948 — Караба-Кукуш) стався черговий спалах дідошанування: був урочисто відкритий пластиково-світлодіодний “вічний вогонь”. На “свято” приволокли путлєр’югенд зі Сімферополю та покликали місцеву пенсовату

11. Понаехавшая из оккупированного россией Луганска ватница спросила: “Детей в других городах Крыма принимают в ряды Юнармейцев! Почему данные мероприятия не проводятся в Судаке?”. Пост ватницы прокомментировали: “Ужас! Зачем это все надо? Зачем эти группы?”, “Может, чтобы из детей создать молодых ОМОНовцев?”, “Чтобы с малых лет не расслаблялись и учились любить страну через флаги и оружие”, “Спросите у тех, кто их создает”, “Я с ними стараюсь не общаться. Это фанатичные люди”, “Не боитесь, что любовь к родине заменять любовью к деньгам и вождю, и тогда оружие будет против вас?”, “Согласно международному уголовному праву, подобная милитаризация детей на оккупированной территории — военное преступление. Его определённо будет рассматривать ICC”, “Беженцы в Крым из молодых рЭспублик — это особая категория стекловаты. В Украину, видимо, нельзя — бативоевали? В рашке не ждут. В молодых республиках чего же не живется? В твоем ЛУГАНСКЕ родном такие мероприятия прям нон-стоп проходят! Можешь последовать из Судака взад, в свою молодую республику”

P.S. “Белогорцы, живущие у берега прекрасной Биюк-Карасу и хвалившиеся, что живут как в раю, без переезда куда-либо — оказались в аду. Случилось это после строительства здесь огромного тепличного комплекса "Белогорский". Российский инвестор выбрал лакомое местечко для своего детища, и огромный комплекс занял всю территорию от города до реки. Местные жители предпринимали попытки противостоять проекту, писали президенту россии путину, в Минприроды, но все тщетно. Это только до 2014 года можно было отстаивать свои права, а теперь даже за одиночный пикет — сразу под суд. Так что белогорцы быстро смирились. Устроившиеся на работу в тепличный комплекс рассказывают такие истории, что волосы дыбом встают. Самое интересное, что как-то руководство теплицы решило провести ярмарку своих томатов в Белогорске, но продать почти ничего не удалось. Местные знают, как выращивается продукция, и не хотят ее принимать в пищу. Для мелких крымских производителей помидоров тепличный комплекс "Белогорский" подписал приговор, так как своими объемами он закрывает полностью рынок томатов в Крыму”. По ссылке прочтите, как оккупанты превратили в ад жизнь жителей Белогорска, как уничтожают бизнес крымских предпринимателей и какой отравой теперь кормят оккупанты жителей захваченного украинского полуострова. Ключевая фраза во всей этой истории: “Это только до 2014 года можно было отстаивать свои права, а теперь даже за одиночный пикет — сразу под суд”…