1. “Если бы в Крым пришел Реджеп Эрдоган, они бы выступили с заявлением, что всегда мечтали о возвращении полуострова в Османскую империю — и в их кабинетах сейчас бы висели портреты турецкого президента, а не российского”. По ссылке прочтите о перекрасившихся и переприсягнувших коллаборантах, а также о тех, кто до оккупации драл глотку за “российский Крым”, но кого оккупанты сегодня прессуют

2. Государственное предприятие “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” подает в суд против россии, требуя компенсации за потерянные из-за оккупации Крыма активы. О предъявленной сумме компенсации пока ничего не известно

3. Оккупанты начали судилище в отношении гражданского журналиста Айдера Кадырова, которого обвинили в “несообщении о преступлении”. Поддержать крымского татарина возле здания оккупационного “суда” собралось более 40 человек

4. На судилище в Ростове-на-Дону оккупанты продлили до 22 февраля 2021 года домашний арест политзаключенному третьего бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Амету Сулейманову, которого обвиняют в терроризме. У Сулейманова серьезные проблемы с сердцем

5. Пропагандоны севастопольского телеканала “ИКС 24” доложили, что луноликий взбешен ростом цен. “Информация (о ценах) дошла лично до путина. Остается надеяться, что рост цен удастся остановить, и это больше не будет вызывать возмущение ни жителей, ни президента”. Вот если бы путин узнал о росте цен раньше, да? И упоротая вата это хавает. Про мост, кстати, не вспоминают. После сюжета о росте цен и обнищании населения показали севастопольскую ярмарку с новогодними игрушками, на которых написано “СССР”… По ссылке посмотрите сюжет пропагандонов, если выдержат нервы от этого совково-блевотного нафталина, которым пропитано все т.н. телевидение Крыма и россии

6. Водохранилище в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта) продолжает стремительно уменьшаться в размерах. К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (общий объем — 13,25 млн куб. м). После Рождества оккупанты переведут Большую Алушту на почасовую подачу воды

7. Часть оккупированного Симферополя со вчерашнего вечера остается без воды из-за очередной аварии. Это значит, что воды нет даже по графику. Вчера грозились устранить проблему не ранее чем через сутки

8. Путин вчера заявил, что опреснять воду для Крыма — слишком дорого. Да и вообще, воды в Крыму — валом. Для одних жителей Крыма водное словоблудие ботоксной крысы не стало чем-то неожиданным, а вот вата все больше разочаровывается в сцаре: “После циничного ответа путина о решении проблемы с водой в Крыму — пошли круги по несуществующей воде от крымчан, сидящих без этой самой воды и начавших что-то подозревать, наконец. Ну что, сограждане, помог вам владимир владимирович? Может, хоть так дойдёт. Если за семь лет ещё не дошло”, “Получите — распишитесь”, “Макаронный гуру сказал, воды не будет, расходимся. Всё украли до нас”, “На новый аэропорт бабки нашли, хотя старый был нормальным, а на воду — кукиш?”, “Нам как-то и мост не нужен”, “Сушим весла”, “Под Азовским морем залежи, расслабляемся”, “Говорили, море укры выкопали. А оказывается, не выкопали, а закопали”, “А кто ответит за сложившуюся ситуацию, если воды полно?”, “Как все это надоело уже, вот честно, только сейчас гарант узнал о бедственном положении с водой”, “Тема поднялась, но, похоже, никто проблему решать не собирается”, “Воды нет и не будет, но вы держитесь”, “Или из глубин поднимут воду, или поднимут ОМОН”, “Что и требовалось показать: деньги на войнушки и помощь униженным есть, а всерьез заняться Крымом мозгов не хватает. Я думал, он половчее вывернется, а он, как всегда, показал питерскую подворотню”, “Получается, водный вопрос в Крыму никому не интересен, и будем и дальше жить на графиках”, “Скоро весь Крым захватят олигархи рф, а для них воду найдут”, “Не смотрела (пресс-конференцию путина)! Здоровье дороже!”, “Не оскорбляю свой слух и зрение сим жалким зрелищем”, “Макарошки по-кремлевски”

9. Луноликому в вопросах воды больше не верят даже на самом ватном севастопольском форуме. Решили, что осталось только “молиться и надеяться”. Считают, что путин над обезвоженными крымчанами “простебался”

10. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 356 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 80 (+2 смерти). Количество зараженных увеличилось до 26 377 человек, в том числе 5 682 в Севастополе. Умерло 606 человек, в том числе 187 — в Севастополе

11. Ситуация с Covid-19 в Севастополе на примере ватной родни. Прошлая неделя — температура 39° + все симптомы. Скорая. Приехали космонавты, сделали тест, оставили болеть дома. Прошла неделя. Очень плохой кашель, нет обоняния, нет результата теста, колл-центр ничего не знает. Температуры уже нет, что даёт вате повод думать, что всё уже хорошо. Ходят в магазины, к нотариусу, ездят в троллейбусе, встречаются с другой такой же ватой и обсуждают, как похорошел Крым при путине и что будет с водой (оксюморон). Обоим по 70. Бессмертные, что ли?

12. Мне понравился эксперт Евгений Овсянников из Воронежа: “Хуйли вы там ноете? Мост — х*ево, цены — х*ево! Да откройте производство у себя! Вы же них*я не считаете, что к вам нужно довезти товар, а это логистика, это затраты, отсюда наценка!!!!”. Хочется таким замостовым экспертам напомнить, что наше крымское производство говень либо убила, либо новые хозяева изговнили до российских стандартов нашу крымскую продукцию — молочку, куры, мясо, колбасу, овощи, фрукты

13. На столбе линии электропередач в Симферополе, высоко над землей, неизвестные написали “КРЫМ — УКР”

P.S. Ялта. В любой день любого сезона, без всяких поводов, Тарас Григорьевич Шевченко всегда с живыми цветами… Отож бо і воно

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