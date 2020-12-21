1. Понаехавший до оккупации в Крым рашист Илья Большедворов считает (или делает вид, что считает), что все проблемы в Крыму из-за того, что путин о них не знает: “Из прямой линии президента я понял, что в Крыму проблем нет? Нет проблем с выплатами медикам, с лекарствами, с местами в больницах и коронавирусной эпидемией? Нет проблем с уничтожением малой авиации в лице аэропорта Заводское? С экологией? С коррупцией? Только с водой, и то она решается президентом. До каких пор будет скрываться реальная информация о том, что здесь происходит?”. Комментарии: “Чтобы все на новый год в кругу семьи подняли тост за россию. И вам станет легче”, “Ты не понял, у них проблем нет!! Про вас и нас ему…”, “И даже с водой проблем нет. Запасов воды в Крыму достаточно, только о них пока никто, кроме президента, не знает”, “Такая ситуация во всех серых зонах”.

2. В систему водоснабжения Севастополя оккупанты подали воду из Кадыковского карьера. Но не из любви к местным жителям, а из острой необходимости напоить армию ихтамнетов. Клятвенно обещают не переводить Севастополь на почасовой график подачи воды. Запишем эти обещания.

3. Надежды крымчан: “Бункерный говорит, что дорого очень в опреснители деньги вкладывать. Это он так говорит, а подразумевает: все равно Крым придется Украине возвращать”.

4. Ученые в Крыму засомневались в словах путина о запасах пресной воды под Азовским морем. Говорят, что путин, наверное, имел ввиду те водные ресурсы, которые УЖЕ активно выкачиваются. Но раз луноликий сказал, то теперь все бросятся проверять его слова, на что уйдет еще не один миллион. Страна дураков.

5. Крымские недобанки — самые недобанковые недобанки в мире: в оккупированном россией Севастополе банкир похитил из ячейки хранения клиентки 3,9 млн рублей, и спрятал в лесополосе. Даю 100%, что этот банкир из числа понаехов — в недобанках почти все — акающие.

6. Снова рекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 354 новых случая коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 83 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 26 814 человек, в том числе 5 765 в Севастополе. Умерло 617 человек, в том числе 190 — в Севастополе.

7. В Чистенском сельском поселении оккупанты открыли сквер, посвященный “воссоединению Крыма с россией”. До геноцида и депортации крымских татар Чистенское сельское поселение называлось Аджы Къал кой юрту. Вот вам и вся “исконная русскость”. Поэтому пусть хоть тысячу скверов откроют и обзовут их в честь “воссоединения”, это не изменит факта оккупации и военного преступления. А сам сквер выглядит жутко. Какая говень, такой и сквер.

8. Жители Крыма комментируют дерибан “Массандры”. Особенно противно читать ватников, которые даже после такого плевка в свои рожи стараются аккуратничать в комментариях: “Да. Это сильно режет по сердцу. Запомнится надолго”, “Таких потерь Крым не переживал даже при немцах!!!”, “Нихрена себе мать-освободительница пришла и всё под себя подмяла. Видимо, чтобы солдатам НАТО и бандеровцам не досталось”, “Крым растворился в россии! Обидно!”, “Даже при Украине до такого не могли додуматься. Как уничтожили Новый Свет, так и Массандру знакомые нам персонажи, так они же уничтожат и Ялту, и Крым. Продажу завода и следовало ожидать, т.к. у россиян огромные бабки. Они давят карман. Границы закрыты. Остался бедный, несчастный Крым. Бедный Крым, бедная Ялта. ДОЖДАЛИСЬ”, “Отмороженные, без слов… Надеюсь, это тоже присовокупится к деяниям и расплате за них”, “14 декабря — день аукциона по продаже винзавода "Массандра" и прощания с наследием Старой Ялты”, “Интересно, найдутся ли люди, полагающие, что путин не знал?”, “Теперь понятно, откуда ноги растут, и цены на масло и сахар — тоже их работа! А президент лишь делает удивленный вид, как такое могло произойти! Смотреть и слушать противно!”, “Ура товарищи! А как мы боялись "шалостей" Януковича, Ющенко и Кучмы! Несравнимо”, “Крым наш?”, “Крым уже давно не наш((( Ни при Украине, ни при россии. Его как дерибанили, так и продолжают дерибанить, только сейчас это делается в открытую, наплевав на все и всех”, “Украина даже не трогала историко-архитектурные памятники!!! Пришла рф, и всё нах распродала как секонд-хэнд. УВАЖУХА, ГОСПОДА, слов нет. Спасибо вам за бомжатню нашу!!!”, “У "хитрых украинцев" и сосна Палласа была краснокнижным деревом, а у "правдивых русских" — это сорняк. И всё под застройку”, “Помните, как полгода назад крымские руководители и их подпевалы убеждали нас, что завод “Массандра” продаваться не будет? Ещё раз убедительно прошу — не верьте этим людям”, “Весна без осени не бывает. Кто-то сеет, кто-то пожинает плоды. Ничего нового. Всего-то шесть лет”, “ВИДНО, КРЫМ ГДЕ-ТО ГАВАНЬЮ ОШИБСЯ В МАРТЕ-2014. Печально, что творится в Крыму”, “Увы и ах. Проблемы индейцев интересуют только самих индейцев, а те, кто обманным путем заманил этих индейцев в родную гавань, останутся далеко не в проигрыше”, “За что боролись… Как после этого смотреть в глаза внукам, это же при нас продают все, что возможно в Крыму, а ранее нам чего только ни обещали. Некоторые до сих пор верят и молятся на этих… Вот что самое обидное — так это люди, ведущие себя как в кино "тупые, еще тупее". Общность крымчан разваливается на глазах”, “Я в шоке. По стартовой цене продали”, “Все с этой страной ясно”, “А потом озвучивают, типа мост вам построили за 250 млрд. Но 500 утянули только на “Массандре”. До этого был “Новый Свет”…”, “А теперь будет так, как виделось еще в 14-м году. Предприятие разобьют на куски. Виноградники раскорчуют. Земли продадут. На их месте появятся элитные поселки друзей путина, который, как всегда, просто "ничего не знал". А саму винодельню после раздерибана продадут какому-нибудь частному виноделу или национализируют. Можете заскриншотить и в рамочку повесить. Это судьба всего Крыма. Хотели одни на родине умереть, вот… умирают заживо”.

P.S. “Таких потерь Крым не переживал даже при немцах!!!”, — снова сравнивают ватники нынешнее время с прошлым. И ведь, действительно, даже при нацистах Крым столько не терял, если не считать людские потери. Но ведь и российская оккупация еще не закончилась, следовательно, и по этому показателю мы все еще имеем страшные шансы переплюнуть прошлое. Да и обещанный “радиоактивный пепел” никто не отменял.

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