1. “ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова россией, так как это является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования россией на территории полуострова, который является частью Украины”, — сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано

2. Оккупанты заявили об обработке 100% бюллетеней на путинском обдурендуме. По версии оккупантов, явка в Крыму составила 81,57%, из которых 90,07% поддержали обнуление путина. В Севастополе до избирательных коробок якобы добрались лишь 66,4% жителей города, из которых 84,6% поддержали вечную коронацию сцаря. Неужели в Крыму ботоксную крысу любят больше, чем в самом срусском “городе славы”? С цифрами, как и ожидалось, снова намутили, но не согласовали их между собой

3. Крымчане в соцсетях обсуждают результат обнуляции: “Интересно, а сколько людей ходило? Кого ни спросишь, никто не голосовал”, “Прям референдум намбер ту (прим — номер 2)”

4. В аннексированном россией Крыму продолжают нарушать права человека, включая пытки и ограничение свободы слова. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя доклад, который касался Венесуэлы, Никарагуа и Крыма.

5. Оккупанты в Крыму пытаются замять дело о попытке понаехавшей из Кемерово Ларисе Мицкевич разбить крымскотатарский памятный знак в Саках. Нападавшей присудили всего 10 суток админареста, что не соответствует тяжести содеянного, которое даже по законодательству оккупантов должно квалифицироваться как вандализм и возбуждение ненависти либо вражды

6. Украина завершила процесс присоединения ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. Это предоставит дополнительные возможности для защиты культурного наследия в Крыму, а также поможет оказать давление на россию, предоставляя возможность введения уголовной ответственности за незаконные действия на оккупированном полуострове 7. Жители Симферополя жалуются на постоянные полеты над городом военной авиации оккупантов, которые часами наматывают круги с самого утра. Кроме того, военные корыта оккупантов периодически глохнут, создавая огромные пробки на дорогах Крыма, который и без того задыхается из-за тысяч понаехавших

8. С тех пор как 12 июня оккупанты начали закачку воды из Ивановского водозабора в водовод, снабжающий Симферополь, жители города стали массово жаловаться на качество воды и публиковать в соцсетях шокирующие фотографии. Оккупанты тем временем заявляют, что вода соответствует всем российским нормам

9. Жители Симферополя не поверили в заявления оккупантов о пригодности воды и высказали свои мысли на этот счет: “Водохранилища Крыма обмелели. И теперь идут илистые, мутные фракции жителям в кран. Вся муть, которая собиралась долгие годы. Вдобавок ко всему, изношены центральные магистрали подачи воды. Подсасывает грунт и нечистоты — отходы жизнедеятельности”, “Пока не было новых водоводов, вода была нормального цвета”, “Это уже нечистоты пошли. Примеси”, “Вода очень грязная. Ее пить нельзя, стирать нельзя, вода еще имеет и неприятный запах. Кто будет оплачивать замену фильтров в домах, квартирах?”, “Вода как из лужи. И не отстаивается! Как пить? Вдруг козленочком станешь”, “ГРЭС (прим — поселок в пригороде Симферополя) — то же самое”. “Желтая, мутная, как из помойки”, “Как будто туда глины накидали, использовать ее невозможно”, “На Лермонтова воды нет весь день. Еле течет. В унитазе в бачке вода с песком или глиной, коричневатая. Из-за этого переключения вода такая бежит?”

10. В оккупированном россией Крыму выявили 8 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 942 человек, в том числе 235 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 33 человек, в том числе 4 — в Севастополе

11. “Севастопольские ватники — рабы с инплантами гордости и чести”, написал севастополец. А я напомню, как Севастополь сдавали каждый раз при наступлении врага, что с помощью пропаганды не помешало стать ему “городом русской славы”

12. Нагадую, сьогодні 2300-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Наблюдениями жителя оккупированной Керчи за ходом обнуляции путина завершу сегодняшний выпуск: “Организованно проголосовали бюджетники, которым обязаловка была выписана под дамокловым мечом увольнения, сокращения ставок и учебных часов. Об этом, ничуть не скрывая, рассказывали и медики, и педагоги. "Наклоняли" не только бюджетников. Коллектив судостроительного завода "Залив" проголосовал общим строем под надзором собственной службы безопасности. Для этого всех открепили с избирательных участков по месту жительства и прикрепили к выездной комиссии. На голоса молодых избирателей, как мне показалось, никто особо не рассчитывал. Судя по тому, что с избирательных участков нашего района разносилась музыка из старых советских кинофильмов и песни советских композиторов, вплоть до популярного в 60-е годы "Черного кота", призыв адресовали ядерному путинскому электорату. Люди, связанные родственными узами с живущими на материковой Украине, больше всего переживают из-за того, что обнуленный путин проживет при хорошем медицинском уходе до глубокой старости и будет оставаться президентом практически до гробовой доски… Мне лично становится страшно от безумия большинства, исполнившего свой гражданский долг под музыку шестидесятых”.

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