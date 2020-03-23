Главная Новости
23 марта • обновлено в 04:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

556

1. Бесплатный доступ к части украинских телеканалов на данный момент закодирован в Крыму, свидетельствуют данные мониторинга Крымской правозащитной группы, который был проведен в Симферополе и Джанкое в марте 2020 года. Частными телеканалами, сигнал которых закодирован для зрителей, являются: СТБ, Інтер, ICTV, Новий канал, ТВЦі, М1, М2, Film.ua, Bolt, Дача. При этом некоторые украинские телеканалы остаются в бесплатном доступе. В частности, в Симферополе по спутниковым каналам можно смотреть 1+1, UA:Крим и ТРК Украина. Российские спутниковые телеканалы в Крыму находятся в бесплатном доступе. Подробней о мониторинге и выводах прочтите на сайте правозащитников.

2. Вчера вечером в Крыму официально выявлен первый заболевший коронавирусом, который вернулся из Франции (через Польшу и Украину). Сейчас инфицированный находится в состоянии средней тяжести. Количество лиц, которые находятся в Крыму под меднаблюдением по коронавирусу, увеличилось за сутки на 100 человек — до 417-ти. Вчера оккупанты скрывали, где именно находится инфицированный, а сегодня сообщили, что он, вся его семья и контактные лица госпитализированы в евпаторийскую больницу. Оккупанты возмущены тем, что крымчанин путешествовал по Европе с помощью украинского паспорта, что скрыл, вернувшись в Крым.

3. Гоблин поблагодарил “бдительных граждан за сообщения о визитах их соседей за границу” и отметил, что “за прибывшими следят ФСБ и полиция”, а также напомнил об уголовной ответственности за укрывательство на период пандемии своих визитов за границу, особенно по украинским паспортам. Жители Крыма прокомментировали: “Стукачество — вот догма царского режима!”, “Начинается акция настучать на соседа”, “Доносчику — первый кнут”, “Возвели стукачество в разряд героизма”, “Павлик Морозов — вот идеал юнармейца”, “Наступает СССР… Сядут ФСЕ!”, “Стукачи ныне в тренде!”, “4 миллиона доносов — можем повторить!”, “Может быть, и 37-й так начинался?”, “Какое позорище. Убирать нужно таких радетелей режима”, “Страна стукачей и вертухаев(((”.

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

4. У крымской ваты (вероятно, из числа тех, кому сейчас не светит украинский паспорт за активное пособничество оккупантам) дико бомбит, что первым (официальным) инфицированным оказался тот, кто ездил в Европу по украинскому паспорту: “К таким двуличным людям только отвращение. Когда им нужно — они россияне, но при этом побежали, получили укропские паспорта, чтобы свои ж*пы в Европе катать. Они там по укропским паспортам накатались, и вирус привезли к нам, а россия теперь этих двуличных будет за свой государственный счет лечить”. Сколько завистной боли в этих словах.

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

5. Оккупанты начали рассылать приказные смс-оповещения с таким текстом: “МЧС: Выполняйте рекомендации Главного государственного врача рф по защите себя и окружающих от Covid-19”.

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

6. На фоне запрета массовых мероприятий оккупанты в Крыму начали увешивать улицы баннерами, призывающими вату бежать голосовать 22 апреля за путинскую конституцию. Текст баннеров: “Наша страна, наша конституция, наше решение!”. Смешно. Рабы и решение — два несовместимых слова.

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев
Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев
Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

7. При въезде в Крым (с материковой Украины) начали заполнять расписку о соблюдении карантина (14 дней) с заполнением фактического места проживания и телефоном. Штраф за несоблюдение — от 500 до 1000 руб. Время прохождения админкордона — до 3 часов. Если нет крымского аусвайса, то по РВП и ВНЖ долго проверяют с запросом в Симферополь.

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

8. Ватные врачи паникуют: “Я — терапевт, обращаюсь к главе правительства с просьбой закрыть Крымский полуостров. Мы свою экономику сможем сберечь и наших пожилых родственников. Это делать нужно уже сегодня”, “Согласна! Начнется сезон — притащат сюда ад!”.

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

9. В Бахчисарае увидел первого человека в маске. Мужик продает сакскую молочку на Хитром рынке, Люди хихикают. Не понимаю их иронии.

10. Ялта. В маршрутці жіночка ввімкнула українські новини про коронавірус у смарті, та слухала без навушників на максимальній гучності. Господь, що Ти хотів цим мені сказати?

11. Муки предателя Украины, которого опрокинули оккупанты: “Росбанк просит меня закрыть счёт, открытый пять лет назад. Банк опасается репутационных рисков, если всплывет, что "террорист" пользуется их карточкой. Символично, что банк со словом "россия" в названии поддерживает санкции против сторонников русской весны. Попробую открыть в ВТБ”, — жалобно написал прогнувшийся под оккупантов и сбежавший из Украины Олег Царев. Помните такого?

Новости Крымнаша. Страна стукачей и вертухаев

12. Оккупанты в Симферополе судят своего росгвардейца (Гулея Ю.И. — “начальника патруля войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности”), который во время патрулирования улиц ограбил крымчанина и избил его резиновой дубинкой. Я же говорю, чем больше этих мразей на улицах, тем опасней. А есть еще ряженые кизяки — тоже кучками ходят.

13. Диалог крымчан: “ — Встретил знакомую, которая всю жизнь работала частным предпринимателем — торговала на базаре. Говорит, что все налоги всегда платила. И тут надо на пенсию выходить, и, опа, ей сказали, что все годы, что она была ЧП, в стаж не включили (украинский). Минималку начислили. Вот вам еще камней с неба. — Знакомая ситуация. Все ЧПшники с этим столкнулись. Надо ехать на материковую Украину и брать в налоговой справку. А так у неё будет только тот стаж, что в трудовой (если он есть), + ИП, что при кацапах заработала. А это не даст 20 лет стажа. Там и минималки не будет”.

P.S. Почитал комментарии оккупантов на первого инфицированного в Крыму, о котором решили сообщить — и снова убедился в том, что украинские паспорта крымчан для них — страшней любого вируса. И пока все силы орды демонстративно брошены на очередную “оборону” Крыма от материковой Украины, сотни, а может, и тысячи инфицированных продолжают спокойно проникать в Крым по мосту и через аэропорт. Но перед оккупантами не стоит задача обезопасить жителей Крыма от Covid-19, перед ними стоит задача использовать любую ситуацию в своих политических целях. Так было и будет всегда — человеческая жизнь в россии не стоит и 30-ти сребреников.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Темы
Аннексия Крыма Коронавирус
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости России
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
"Страна стукачей и вертухаев" Это он про Украину? Где доносы пишутся на пожарных, за то что им матрасы подарили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
То есть надо было его просто, по европейски, камнями закидать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги