1. Как вы уже знаете, оккупанты отдали за бесценок “кассиру путина” Юрию Ковальчуку винзавод “Массандра” и всё принадлежащее ему имущество и земли. А теперь Гоблин проболтался, что новому “инвестору” (читай — путину) из бюджета компенсируют “50% на затраты, связанные с закладкой виноградников и садов”. Гениальная путинская схема дерибана

2. Российский террорист Игорь Стрелков (помните такого?), оказывается, не только любитель повоевать в чужих странах на храшданских войнах, но еще и спец по воде. Оккупант предложил “отколоть айсберг и доставить его в Черное море”, чтобы напоить Крым “водой из антарктических льдов”. Мне нравится эта идея — я бы посмотрел на процесс реализации)))

3. В поселки Южного берега Крыма оккупанты будут перебрасывать воду из скважин Севастополя. Причина водной катастрофы на южном побережье Крыма не только и не столько — засуха, сколько сотни тысяч понаехавших рашистов, которые создают нагрузку на водные ресурсы

4. Гоблин опроверг слова путина о больших запасах воды в Крыму. Считает, что решить проблему, в частности в Ялте, могут только опреснительные установки, которые, по словам путина, слишком дороги. Кто из этих двух упырей врет?

5. Несмотря на то, что путин заявил, что воды в Крыму — валом, а опреснительные установки — и дороги, и не нужны, в Крыму сегодня якобы начали строить первую из них, о чем отчитался Гоблин, добавив при этом, что опреснение — единственный источник воды для Крыма, что перечит словам путина

6. Понаех из Москвы планирует купить у Софии Ротару ялтинскую гостиницу “Villa Sofia” за 25 млн евро, которую она тайно продает. По словам риэлтора, понаех хочет изолировать территорию отеля в центре набережной “от ялтинцев и туристов, чтобы они не мешали отдыхать его семье”. Отмечу также, что 25 млн евро — это половина цены “Массандры”, за которую рашисты “продали” национальное достояние Украины

7. Генпрокуратура оккупантов снова “признала Севастополь криминальной столицей россии”. До оккупации мы о таком и мечтать не могли. Нужно еще больше понаехов — всяких и разных. Зато без бандер! Ура, товарищи!

8. Шо, опять?! Поклонская заявила, что ее в Москве преследует Правый сектор, который ей угрожает, а также занимается сбором и распространением личной информации. Оккупанты взяли коллаборантку под усиленную охрану. А может, тебя дух Николаши преследует, а, крыса?

9. Жители Крыма продолжают бродить по аптекам в поисках лекарств: “Опять заболела мама. За месяц ставят второй раз диагноз — вирусная пневмония. Опять целый день поиск лекарств. Некоторые удалось найти в Севастополе. Будет штаб в Совмине по COVID, сообщите кто-нибудь Пеньковской, что дети и учителя болеют. Скоро уже замены некем будет делать. Прошу прощения за грубость, но нихрена у них не под контролем! Лекарств нет, цены высокие, учителя болеют, врачи валятся с ног от усталости, а по телевидению продолжают врать, что ситуация контролируется!”

10. Путин приказал ценам упасть, и… в Севастополе за несколько дней цены на основные продукты питания выросли на 10-40%. Больше всего подорожали подсолнечное масло, яйца, овощи. Но даже такие цены некоторые супермаркеты называют “акционными”, мол, если бы путин ногой не топнул, то было бы еще хуже

11. Пыня сказал цены не падымать, но про ограничения по количеству он жи ничаво ни гаварил: “На данную продукцию действуют ограничения — не более одной коробки на одного клиента в день”, — говорится в объявлении

12. Ватники в Крыму ждали вставание с колен и стабильности, а получили нищету — зато стабильную: “Дежурные грабли. Путин в очередной раз решил в административном порядке снизить цены. Интересно посмотреть, как чиновники будут "уговаривать" торговые сети снизить цены. С провайдерами уже "договорились"? Бороться нужно не с ценами, а с нищетой!”, “Такое ощущение, что они в космосе живут… Никто в правительстве и не знал, что цены на все растут как грибы”, “Просто путиных — два. Как минимум. И у каждого — своя россия. Не так давно тот, второй путин, говорил про "беспрецедентный рост заработной платы" в его россии. А у этого путина в его россии не так все хорошо — народ голодает. У них всех "точка невозврата" давно пройдена, и возврат к реальности уже невозможен”, “Оказывается, основные продукты, которые мы с вами едим — это масло растительное и сахар. Здорово, молодцы мы”, “Нас не только хотят заморозить вирусом, но и ценами! Полный кабздец, цены растут и растут!”, “Это узаконенный грабеж населения”, “Да, я вчера тоже была шокирована. Зашла в магазин обычный, продуктовый, возле дома. Масло литр — 150 р., яйца — 95. На другое не обратила внимания, но и этого хватило. Хм, что же дальше? Ждем”, “Яйца стали продавать штучно — чтобы не испугать… 11 руб за шт”, “А зарплата 11 тыс. Сколько уже можно издеваться над людьми?”, “Если сахар еще подорожает, его можно будет дарить на юбилеи и свадьбы”, “А чего хотели? Все смотрели, как убивали птицефабрику им. Фрунзе в Сакском районе, и молчали, а затем в Симферополе — предприятие “Крыммолоко”, макаронную фабрику, конфетную фабрику, консервный завод им. Кирова, рисовые поля — и это все за последние 5 лет. Теперь все продукты завозим с материка (прим — из россии)”, “Дело не в логистике или себестоимости. Рынок ритейла пустой из-за санкций. Не заходят крупные сети дискаунтеров и магазинов у дома. Они бы быстренько обвалили эти охреневшие цены. А сейчас реально в Москве дешевле жить, чем в Крыму”, “Ощущение, что я на проекте "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". Кто выживет — тот молодец! И получит свой приз — работа до пенсионного возраста. Сколько там нам сделают — 70-80 лет??? Это просто треш!! Еще и на коммунальные повышают? Это что, естественный отбор??? Беспредельщина!!!”, “Когда строили мост, вешали лапшу на уши. Мол, будет мост — цены будут ниже. Цены еще выше. Идет время на выживание”, “Как-то тревожно на душе… Работы стабильной, кроме торговли, нет. Молодые семьи живут без стабильности, пожилые выживают, многие выживают с помощью детей, огородов и дач. Ожидали стабильность, порядочность в администрациях, ждали мост (надо немного потерпеть, будет легче…), ждали поезда (целовали), и опять — повышение по всем позициям жизненных тарифов”, “В Евпатории десяток яиц — от 80 до 120. Сахар 60-65. И с каждым разом обещания — то откроют паром, то железную дорогу, а цены всё выше и выше”, “Обещали после открытия моста понизить цены на продукты, сказали, будет легче. Дорогой господин Аксенов, когда это наступит? Где тот мост, который должны открыть? Цены в магазинах растут в арифметической прогрессии, не по дням, а по секундам”, “Цены — космос, везде и на всё!”, “Может, просто не тот мост открыли, перепутали?”, “Со следующим мостом точно понизят”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Самое главное, что все боятся говорить правду и писать. Пока обходятся полуправдой, но это недолго. Страх и голод — настоящие друзья россии. Вернее, руководства страны всех времен”. Таки через желудок и кошелек до ватников что-то доходит.

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