1. Севастополь. К зданию оккупационной администрации вышла ватная семья с плакатом: “Хватит оккупации и чиновничьего геноцида! Исполните законы и поручения президента! Отдайте жилье!”

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Один из комментариев был весьма красноречив: “Я считаю, правильно сделали. И каждая семья, которую так же обокрали после 2014 года, должна выйти с пикетом. Наверное, вся площадь Нахимова будет заполнена”.

2. Оккупанты продолжают уничтожение мыса Меганом возле Судака: “Вчера на Меганом приехало 3 КАМАЗа с краном и выгрузили плиты. Нас, местных жителей, это задело, и мы сегодня решили подъехать и поинтересоваться, что это за плиты и что они делают на территории природоохранного памятника "Полуостров Меганом". Приехал "старший" на московских номерах и тоже (как и охранники) не знал хозяев плит, уверяя, что планируется конференция, после чего это все разберут. Нас такие ответы не устроили и мы вызвали полицию. "Старший" пытался решить проблему звонками в Москву. Фрагменты разговора с представителем администрации президента рф по культуре также можно увидеть на видео. Стал понятен масштаб планируемой стройки, раз "старший" так просто может взять и позвонить в администрацию президента. Дождавшись полицию, мы написали заявление с просьбой разобраться по незаконной стройке. И лишь полиции "старший" рассказал, что это плиты молодежного фестиваля "Таврида Арт" и якобы документы, разрешающие стройку, лежат в администрации Судака у Степикова. Хотя изначально говорилось, что документы в Москве. Естественно, документов никаких у них на стройку нет и быть не может. P.S. Сегодня стало известно, что завтра в поселке Капсель целый день не будет света, и мы смеем предположить, что плиты эти предназначены для установки трансформаторов, а басни про временный конференц-зал — это для замыливания глаз”.

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3. Понаехавшая Александра Баукова стыдит нас, что мы не спасаем от НИХ Крым… Скоты циничные: “Дорогие судакчане, что же происходит в нашем регионе? Мыс Меганом, пляжи Меганома знают не только в Крыму, а и во всей россии, Украине, Белоруссии и др. странах СНГ. А прямо сейчас происходит разрушение всего того, чем гордилась вся страна. Началась застройка охранной зоны памятника природы мыс Меганом. Местный горсовет передал без согласования с местными жителями эти земли в федеральную собственность. Хотелось бы спросить этих людей: до какой же степени надо не любить свою малую родину, чтобы так поступить? Где же все местные активисты, журналисты, которые защищают своих друзей-коммерсантов и выкладывают свои школьные фотографии в сети? Почему они не защищают свою родную землю, где родились, выросли и живут? Как можно вообще отдать землю с береговой линией 6 км под закрытие? Судакчане, если пляжи Меганома будут закрыты для нужд федеральных властей (а это будет), то все, абсолютно все жители Судака почувствуют ЭТО”.

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4. Всё это бл@дство с тотальной вырубкой городских деревьев пришло к нам в Крым из россии. Феодосия уже наполовину облысела. Ещё пару лет, и будет пустыня.

Twitter Марины Куклевой

Twitter Марины Куклевой

Twitter Марины Куклевой

Twitter Марины Куклевой

5. “Хотелось бы, чтобы власти Крыма обратили внимание на поселок Штормовое (Сакский район), в котором всего два положения у воды: ее либо нет, либо она, как на видео. Сакская водная компания лишь кормит завтраками и обещаниями, а представитель ЖКХ говорит, что отношения к этому не имеет, и с подобными звонками нужно обращаться не к нему!!!! А к кому, простите???”.

Twitter Крымского бандеровца

Twitter Крымского бандеровца

6. Симферополь вчера после ливня ушел под воду. Кажется, какое-то время о воде можно не беспокоиться. Обещают, что ливни продолжатся. Отмечу, что после наноремонтов дорог каждый новый ливень в любом городе Крыма приносит все больше бед.

Twitter Крымского бандеровца

Twitter Крымского бандеровца

Twitter Крымского бандеровца

Twitter Крымского бандеровца

7. В субботу, 20 июня, в Крыму бушевала стихия — по Раздольненскому району пронесся смерч. В других районах дороги превратились в бурлящие потоки, которые сносили все на своем пути. Только у нас — любые катастрофы! На выбор!

8. В оккупированном россией Крыму выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 6 (все они — завезенные оккупантами гастарбайтеры). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 814 человек, в том числе 206 в Севастополе. Умерли 23 человека, в том числе 3 — в Севастополе.

9. Новости из бывшего города счастья: оккупанты в Ялте повязали на набережной уличных музыкантов. Толпа понаехов кричала вслед полицаям “позор” и “пид*расы”. До оккупации мы о таком и мечтать не могли. Напомню, в конце мая оккупанты в Ялте устроили прослушивание в духе СССР для уличных музыкантов, которые хотят выступать на набережной. С тех пор жители города и понаехи слушают то, что позволили понаехавшие чинуши. А музыканты за право выступать отстегивают мзду на самый верх.

10. Самые миролюбивые в мире продолжают играться в войну: “Русские артиллеристы на Федюхиных высотах дали залп по французам. К 165-летию отражения первого штурма Севастополя в парке живой истории впервые прозвучало орудие XIX века”. Реконструкторы хреновы.

11. Прям как “референдум” в Крыму — “воля народа”! В книжных магазинах уже начали продавать новую конституцию оккупантов с внесенными путиным поправками, фейковое голосование по которым пройдет только 1 июля.

12. На Крым спустили явку: 83% проголосовавших за обнуление путина. Учителя уже сообщают родителям об обязательной явке и “фотоотчете об участии в голосовании”.

P.S. “Стал понятен масштаб планируемой стройки, раз "старший" так просто может взять и позвонить в администрацию президента”, — пишет ватник, на глазах которого оккупанты уничтожают мыс Меганом. Если бы ватники обладали аналитическими способностями и умением выстраивать причинно-следственные связи, то для них бы давно “стал понятен масштаб…” катастрофы в Крыму, которая происходит с позволения и благословения любимого ими путина, за обнуление которого рабов погонят голосовать первого июля. А чтобы ватникам в стойле было чуток веселей, их перед обнулением сгонят на военный парад. Круг замкнулся.