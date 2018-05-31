1. Ровно четыре года назад оккупантами был похищен Сейран Зинединов, который последние дни перед похищением занимался поисками пропавшего ранее проукраинского активиста Тимура Шаймарданова. Вечером 30 мая бывшая супруга Тимура Шаймарданова подвозила Зинединова домой после поисков пропавшего активиста. Женщина высадила Зинединова в 500 метрах от дома. После этого неизвестные затащили Сейрана в машину и увезли в неизвестном направлении.

2. На улице возле поликлиники городской клинической больницы №7 в Симферополе каждый день выстраивается очередь из страждущих попасть к врачу. В любое время года. И в дождь. И в снег. И в жару. И в ветреную погоду. И в лютый мороз. Никакой разницы.

3. Ватники Керчи обратились к путину, чтобы тот помог убрать свалку от рухнувшего в ноябре 2017 года корпуса Керченского морского технологического университета. Говорят, что путин — последняя надежда.

4. Севастопольские ватники собрали 6592 подписи путину, чтобы тот спас закрытый оккупантами ТРЦ “Муссон”. Любимое ватное занятие в оккупации — писать письма сцарю.

5. Предатели в Севастополе нашли виновника своих бед и наконец решились обвинить президента: “У меня сложилось мнение, что губернатор Севастополя Овсянников — засланный Порошенко диверсант. Иначе объяснить его беспросветную недипломатичность и недальновидность просто невозможно!! Пока Овсянников рулит Севастополем, Порошенко может спать спокойно”.

6. Евпаторийскую вату пытаются подбодрить: “Ну что, господа, ныли-ныли, что дороги не готовы к сезону, а за пару дней столько всего сделали! Плюс коммунальщики работают ночью, очень удобно! Ну что сказать? Отличная работа! 5+”. Но в комментариях что-то пошло не так: “А фото покажете?”, “Автор находится, наверное, где-то на материке и смотрит только Евпатория-ТВ”, “Смешно”, “Посты уже и здесь покупают?”, “Я, видать, в другой Евпатории живу”, “Просто гордость разбирает за латку Тучина-Интернациональная! Кому поклон отвесить?!”.

7. Очерк о жизни в Яны-Капу (Красноперекопске) на пятом году процветания в гавани: “Как надоел этот водоканал, как надоело бездейственное ЖЭО и другие коммунальщики. Ну что за безобразие творится каждый день? Дворы не убираются, разрытые ямы и засохшая грязь, открытые люки, вонь в подъездах из вонючей канализации. Кто-то серет, а кто-то вынужден нюхать. Дак ещё и воды нет. Довольно частое явление стало наблюдаться в городе. 9 чудо света, ёпта, скоро будет. Калинка перерыта, недорыта, незакопана. Властям вообще пох на жизнь города. Наверное, не одно десятилетие должно пройти, чтобы что-то наладилось. Стало особенностью — рано утром в 4:30-4:50 и 5:20-5:40 тушить электричество. Чем это каждый день вызвано, никто объяснить не может. И никому, конечно же, нет дела до этих проблем. При Филипчуке (украинский мэр города) урны на улицах были, убирались. Деревья с опущенными ветками подрезались, а сейчас надо сгорбатиться, чтобы пройти — что во дворах, что на аллеях. ПРОСТО НАСТО*БАЛО БЕЗДЕЛЬЕ ВЛАСТЕЙ И КОММУНАЛЬЩИКОВ”.

8. Забор в феодосийском парке так никуда и не исчез. Помните, как ватники митинговали? Потом оккупанты пообещали, что все будет ок. Некоторые теперь надеются только на путина: “Так что со сквером возле 13 школы? Забор как стоял, так и стоит. Почему все замолчали?”. Ответы: “В Приморском, в сквере возле памятника Ленину, уже несколько лет такой же забор стоит. И ничего, норм”, “Та все, нам помог бы только ВВ, а местная власть тока понты может стелить и умничать, а на деле они днище нулевые”, “Власть куплена. Надо самим этот забор убирать”, “7 июня прямая трансляция с В.В. путиным. Звоните. Если хоть несколько жителей позвонят или отправят фото и видео, этим обязательно заинтересуются. Неравнодушные граждане, звоним, пишем и не сдаемся”.

9. Севастопольские пропагандоны написали большую статью под названием “Новым символом Крыма стал забор”. “Заборы ставят на автовокзалах, на пляжах и трассах. Ими отрезают от моря целые поселки”, — жалуются пропагандоны.

10. Блатняк бунтует. Юристы Гоблина обжаловали арест в Москве экс “мэра” Ялты Андрея Ростенко — родственника Гоблина: “Обжаловали арест. Оно (решение о возбуждении дела) оспорено. Мало того, Крым выступит стороной в этом деле”. Гоблин пообещал также озвучить имена тех, кто, по его мнению, стоит за уголовным преследованием Ростенко. В их числе один из высокопоставленных руководителей силовых структур оккупантов. Бегу за попкорном.

11. На крымских пабликах активизировались понаехавшие. Комментарии не скринил. Ничего выдающегося и нового там не прочел. Едут из россии и бегут из оккупированной россией части Донбасса.

12. Мне довелось пообщаться с полицаями. Так вот, из присутствующих 13-ти человек местными были только ТРОЕ. Все остальные, как они говорят, “с материка” (из россии). Вот вам и замещение местного населения. Крымские по разным причинам всё больше не хотят там работать или же их выживают.

13. Воровство — это российская скрепа: “Знакомая работает в Мрии — отель, в котором номера от 25 тысяч в сутки. И там тоже (туристы) постоянно что-то воруют. Так что ничего удивительного”.

14. С туристами полная жопа в Ялте. Такого провального мая не помню. Не просто “давно не помню”, а вообще не помню. Погода прекрасная и море уже 18-20 градусов, но мост не помог. Дизелька уже почти 48 жрублей. Все это значит, шо туризмусу встретился БПЛ — Большой Полярный Лис. Кстати, не вижу гадалок на Пушкинской. Шо с ними? Кто в курсе?

15. Сегодня была на Орловском пляже (Севастополь). Там что-то благоустраивают. Людей нет. Работница гостиницы сказала, что такое впечатление, что, когда построили Крымский мост, по нему все свалили в расию. Ибо ТАК ПУСТО не было с 2014 года. Просто МЕГА ПУСТО.

P.S. Предатели продолжают скулить и свято верить в то, что путин их обязательно спасет, раз уж в первый раз не получилось. Один из крымчан, глядя на всю эту мерзость, написал: “Непонятно, почему до сих пор не сделали почтовую марку с путиным? Его бы каждому ватнику было приятно и уважаемо лизать сзади”.