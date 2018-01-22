1. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что у молодоженов из Крыма, которые первыми воспользовались программой “Брак за сутки” на Херсонщине, возникли проблемы в Крыму с оккупантами из-за публикации их фотографий властями Херсонской области. На материке, видимо, не до конца понимают всех опасностей, с которыми столкнулись крымчане в оккупации. Деталей пока нет. Власти обещают, что впредь оформление таких браков будет максимально конфиденциальным https://ru.krymr.com/a/news/28987782.html

2. В Симферополе умерла понаехавшая из Волгоградской области беременная девушка, которую медики ночью выставили в тапочках на зимнюю улицу из больницы им. Семашко. Поводом для проявления жестокости к пациентке стало отсутствие страхового полиса, который девушка потеряла. Эта история и её шокирующие подробности, которые вы прочтете по ссылке, максимально отображают деградацию крымского социума и катастрофическую ситуацию в медицине, сложившуюся после оккупации Крыма россией. В статье также говорится: “Если бы муж или родители поехали в больницу, им бы пришлось возвращаться в село на такси, что для семьи в стесненном материальном положении весьма накладно”. Это к слову о “процветании” https://primechaniya.ru/home/news/yanvar_2018/idi_umirat-_bomzhiha-_my_spat_hotim/

3. Вопрос от понаехавших на феодосийском паблике: “Подскажите, как у вас с работой для молодёжи? Образование экономическое. Можно хотя бы примерно куда-нибудь по специальности? В банк, например, реально устроиться? Большинство говорят, что с работой вообще напряг. На самом деле так?”. Ответы: “На самом деле ЖОПА полная. Требуются туда, куда никто не хочет идти по причине кидалова, низкой з/п и скотского отношения”, “Да достали вы вашей работой. Люди и работали, пока Крым не влетел под санкции и не закрылись сразу 40 банков, порт, нефтебаза, желдорога и многое-многое другое. А людям на панель идти”, “(Из Москвы пишет) Так почему не попытаться в другую страну поехать работать? Если вам не нравится здесь”, “Ппц!! Да почему я должен куда-то ехать??? Нормальное явление — пришла чужая страна, лишила тысячи людей работы, а теперь заявляет: валите отсюда нахрен, вы тут не нужны! Нормально????”, “Самое забавное — советы дают одни залётные”, “Прав на все 100%. Сегодня в Крыму более, чем ЖОПА, как он выразил своё мнение, и, скорее всего, убеждение. Нормальная молодежь, стремящаяся к шикарной жизни, тикает с этих трущоб бандосов и пиарщиков "нового" и совершенно старого Крыма. Здесь образованным молодым людям, полагаю, по крайней мере, в ближайшие 20-30 лет делать нечего”, “Вся политика российской власти направлена на геноцид местного населения. Какие сказки у вас на материке рассказывают про Крым? В Крыму полная жопа. Хуже, чем было при хохлах. Местных понаехавшие сознательно гнобят, не дают работу, уничтожают предприятия. У них цель — выжить нас, отжать территорию, а нас или умертвить, или выселить на Дальний Восток”, “Потому что местное население помнит, насколько проще, дешевле и свободнее жилось раньше, а значит, является нелояльным — особенно после увиденных порядков россии. И местных надо выдавить на просторы необъятной. Сюда заедут северяне, кубаноиды и т.д., которые будут послушным лохторатом, смотреть телевизор и хлопать в ладоши. А Крым лет через 20 станет обычной Костромской областью с военной базой и ядерной бомбой, без туристов и под санкциями”

4. Армянск. Местный пишет: “В Чёрный список жителей города, которые не знают названия улиц города и близнаходящихся сел. Что это такое: Сопино??? (!!!!), в Суворове??? (где, простите???). Анонимно, пожалуйста, а то заклюют”. Ему ответила понаехавшая в Армянск крыса из Улан-Удэ: “Если автор не знает, самого в ЧС. Больше половины приезжих людей”. ДАрагая крыса, уверяю тебя, автор ЗНАЕТ это, потому и бесится

5. У нас на работе появился новый понаехавший. К моему приходу его уже предупредили, что “придёт Бандера”. Понаехавший ходил, косился на меня, а потом выдал мантру про “адиннарот”. В ответ я начал говорить с ним на украинском. Видели бы вы его глаза. Он не выдержал и попросил говорить на русском. Я ответил ему, а как же “один народ”? Если народ один, то и понимать ты меня должен. А если нет, то признай, что твой плешивый путин и все вы врете, что мы “один народ”. На это он сказал мне, что мы “обязаны говорить на русском”, но так и не смог объяснить причину. Видимо, величие давит на голову. И такого стада в Крым уже толпы понаехало. Единственное, что они умеют, — это бухать.

6. Понаехавшие продолжают отбирать не только рабочие места, но и места в детских садах. Да и обещанных высоких зарплат никто так и не дождался: “Рождаемость поднимают, а детских садиков не строят. В группах по 30-35 детей. Дома с 2-мя невозможно находиться. Каааак можно вытерпеть 30 детей за 13 тысяч? Что творят власти? Пусть бы сами день там провели!!!!!!!!”

7. Очередь — это скрепа, как и талончик: “Кто-нибудь объясните мне, зачем в Севастополе МФЦ (многофункциональные центры)? Сегодня просидели более двух часов в очереди на Вокзальной — самое больше в городе. По талону, полученному заблаговременно на 10:40, к нужному окошку добралась лишь в 12:50. Я уже привыкла, что в поликлинике в очереди по записи можно ждать полчаса, а то и час. Но чтобы в МФЦ, которое рекламируют как спасение от очередей, ждать 2 часа! Это как?”

8. В Евпатории продолжаются блэкауты. Ватники уже как-то не сильно верят в энергомост и сообщения оккупантов: “Что со светом? Замечали ли вы вчера какие-то отключения?”, “Передают, что выключения будут происходить вплоть до 26 января, хотя в это совсем не верится!! Скорее всего, всё это будет длиться как минимум до лета!”, “За все время было 4 крупных аварии "на энергомосте". Зайдите на форум Краснодара или других областей. На материке и так проблемы с электроэнергией, а тут еще Крым подключили”

9. Оккупанты продолжают уничтожать зеленые насаждения в Феодосии. Так пилят бюджет: “Такое впечатление, что в городе решили спилить все деревья! Видимо, всё, что происходит, никак не интересует руководство города. Сегодня опять пилили. На переулке Конечном. Мне звонили жители, и говорят: у нас переулок Конченый. Я говорю: Конечный, наверное? Зачем нам нужны в Феодосии деревья! Они же мешают. От них тень, от них листья. А некоторые вообще ещё и цветут. От тополей пух. На десяти улицах города пилили деревья: ул. Боевая, Чкалова, на Симферопольском шоссе, на Нахимова, на Десантников, на Тимирязева, на Айвазовского, на Богаевского, на пер. Конечном, на углу Ерёменко. Вырезать их нахрен вообще!!!! А на переулке Конечном одни пеньки. Так нам и надо, дебилам. Сидим на заднице и молчим!!!”

10. Переправа снова стоит. Но, к счастью, миллионам наших гостей пофиг. Мостопультой, видимо, прибывают, поэтому очередей нет

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11. Ватник — не такой тупой, как вы можете подумать… Он гораздо тупее.

P.S. Понаехавших в Крыму очень много, уже катастрофически много. Практически все местные жители испытывают к ним либо неприязнь, либо ненависть. В дайджесте вы уже прочли о понаехавшей, которую оккупационная медицина довела до смерти. Мы ещё услышим немало таких историй, т.к. камни с неба бьют не только по крымчанам. Хоронить девушку будут в россии, откуда она и приехала на захваченный её страной полуостров. А её многочисленные понаехавшие в Крым родственники будут добиваться справедливости, которой в Крыму больше нет, в том числе из-за них. Понимают ли они, что за смерть своей родственницы несут равную ответственность с путинской властью, лживыми пропагандистами и безразличными врачами? Уверен, что нет.