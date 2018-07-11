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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Справедливость восторжествует!

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1. В россии пропал крымскотатарский политзаключенный, фигурант ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Эмир-Усеин Куку, который голодает 15-ый день. Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву оккупанты отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда — не говорят. ОБНОВЛЕНИЕ новости в 16:55. Эмира-Усеина Куку оккупанты вывозили из СИЗО Ростова-на-Дону на освидетельствование в медучреждение.

2. В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержали украинский проект резолюции о нарушениях прав человека в оккупированном россией Крыму.

3. Сегодня вступило в силу решение ЕС о продлении “полезных” санкций против россии из-за военной агрессии против Украины. Кроме того, в Брюсселе состоялся 20-ый саммит Украина-ЕС, на котором ЕС признал евроустремления Украины, призвал освободить украинских политзаключенных в россии и многое другое. В итоговом документе лидеры ЕС соглашаются с тем, что нападение россии на Украину началось в феврале 2014 года, то есть с начала незаконной аннексии Крыма.

4. Ещё не все жители Приморского (Феодосия) поняли, что с водой: “Что в Приморском с водой, а????”. Ответы: “Сушнячок”, “Отключили”, “Ответ простой: её нет”, “Та нет ее и все. Когда дадут-то, а???”, “Завтра воду будут давать по часам”, “Канал высох, скоро водоохранка пересохнет, вообще будет на вес золота”, “Пора опреснять, как в Израиле!”, “Воду будут давать с 5:00-9:00 и с 17:00-21:00. Так что запасайтесь”.

5. Прочтите интересное интервью Александра Лиева, который до аннексии работал в правительстве Крыма главой Комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, а затем — и министром туризма. Он рассказал о последствиях для Крыма отсутствия воды в канале и прокомментировал некоторые заявления оккупантов https://ru.krymr.com/a/29355020.html

Новости
Новости Крымнаша. Пойманную рыбу не кормят. Кормят сторожей ставка

6. Оккупанты недавно сообщили, что грядут новые блэкауты. Некоторые ватники возмущены, что хозяин ворованного автомобиля отказывается его заправлять, чтобы облегчить вору его эксплуатацию: “Внимание! В "Крымэнерго" предупредили, что с 8 по 19 июля возможны ограничения электроснабжения потребителей по графику временного отключения”. Комментарии из Ялты: “Какая прелесть. А график уже есть? Скинуть можете?”, “Вам же написали, с 8 по 19”, “Всё понятно! Пойду наберу в ведра, про запас”, “Спасибо "небратьям" за их великие дела и "добрую" заботу о крымчанах”.

7. Жители Феодосии все никак не свыкнуться с мыслью, что живут теперь не на курорте, а на военной базе агрессора: “Что за взрывы второй день? Окна и стены в центре трясутся”. Ответы: “Страшно?”, “Учения на Чауде!”, “Хохлы напали”, “Учения на Опуке”, “Бандеровцы наступают”, “Они (украинцы) в Крым всю жизнь ездили, пока вы со своим русским миром геморрой не создали. Теперь наслаждайтесь совком”.

8. Оккупант Николай Патрушев, находящийся в эти дни в Крыму, завил, что, несмотря на все усилия, в Крыму остается высокий уровень коррупции и ухудшается криминогенная обстановка. Очевидное-невероятное. Як вас не було, так і не воняло.

9. Пост о связях — сексуальных и прочих: “Кароч, приехали мы, неместные, в Судак. Билайн поначалу подключился к нету, даже бабки ежедневные списались. Подключил безлимит на соцсети, разрешил передачу в роуминге, даже зашёл в ВК, но потом он меня послал, даже значок не появлялся. Взяли местную "Волну", но, как оказалось, "е6@ла телеком". 3G показывает полностью, но ничо не грузит, фотки отправляются, как Почтой россии. Шозанах? И да, есть кто (не)местные девушки в районе Восточного шоссе погулять вечером? Просто так (представьте себе). Мне 26, я гей (но это не точно). В личку, если что”. Комментарии: “Для МТС Крым — Украина. И это норм. Это только для простых граждан не норм, ибо их за такое утверждение привлекают. Но если ты корпорация, то законы пох*р”, “Особливо мне нравится позиция Сбербанка”.

10. Оккупанты заявили, что в Крыму плохое качество мобильной связи из-за “хлынувшего потока туристов”. Смешно, ведь связь у нас теперь стабильно дерьмовая круглый год. Но вата и это схавает. Кстати, до оккупации РЕАЛЬНЫЕ потоки туристов на отменное качество связи не влияли.

11. Прокуратура Москвы не нашла экстремизма в словах Собчак о принадлежности Крыма Украине. Теперь ватники задают вопрос прокуратуре: “А, собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности”. Ответ очевиден — УКРАИНСКИЙ.

12. Даже раша-база не признает крымские аусвайсы: “Приехали с Украины. Фото в паспорт вклеили без проблем — я и супруг, в течение суток. Как нам сказали, это можно сделать в любом паспортном столе. На границе сегодня сумки не проверяли ни на одной из границ, можно было провезти все, что угодно. Жаль, что перестраховались. Телефон никто не спрашивал и не смотрел. Мой рос. паспорт компьютер не принял, попросили предъявить укр”.

13. Очередным понаехавшим оккупанты подогнали работу в Керчи, в то время как местные сосут… лапу. Местные изо всех сил отбиваются от запоребриков. До некоторых дошло, что крымчан целенаправленно выдавливают: “Нас с женой приглашают на строительство порта Тамань. Думаем переехать на ПМЖ в Керчь. Как дела у вас в городе? Как дела с водой, электричеством, связью и интернетом? Собираются ли открывать банки и сетевые магазины? Может, какие-нибудь слухи? Сейчас живем в Ленинградской области, г. Сосновый Бор. Город неплохой, но у вас море, солнце и, возможно, дальнейшее развитие в связи с открытием моста и строительством порта”. Ответы: “Все очень плохо”, “Я, как работник Тавриды, скажу, что очень все плохо и с ценами, и с уровнем жизни. А вода — отдельный разговор. Недавно в воскресенье не было воды до 5 вечера! И вообще, перебои с водой очень частые. Интернет такой же”, “Не надо ехать, тут плохо”, “Не-не-не!”, “Кто эти люди, которые всех приглашают? У местных засада с работой, а они приглашают и приглашают. Прослеживается явная тенденция выдавливания местных в Магадан и Комсомольск-на-Амуре, а тех сюда вербуют, перемешивают население”, “Там спецы с материка, а тут дураки просто сплошь. Приезжают нас с колен поднимать освободители”, “(Из-за поребрика крыса подтверждает опасения крымчан) Москва тоже не резиновая. А все едут и едут. И из Керчи. Так что не переживайте, сколько уехало — столько и приехало”, “Вы правы, многие разъехались”, “Официальных крупных банков (типа Сбербанк) нет и не появится в связи с экономическими санкциями. Виза, Мастеркард отсутствуют. Официальных мобильных операторов тоже нет — санкции. Из-аз этого связь — говно. В принципе, оттуда и инет такой же. По ценам — ну, по ценам тут Монте-Карло, по сервису — где-то лучше, чем в Либерии. Электричество отключают, но шас стало реже”, “Норм люди запас имеют, чтобы было чем жопу помыть!!!”, “Ахахахах. Банки, дальнейшее развитие… Жесть пост. Ни один банк не заедет в Крым, пока санкции не снимут. Проснитесь!!!!! Цены на технику — космические. Самые большие в стране”, “Ничего нет!!!”.

14. Пока теоретик что-то втирает про импортозамещение ООО “Практик” завозит томатную пасту из Китая. Пасту. Томатную. Отдельно улыбнуло про “без красителей и консервантов”.

P.S. Предложил ватнику выбрать один из двух вариантов. Первый: чтобы в конфликте между Украиной и россией восторжествовала справедливость. И второй: чтобы россии все сошло с рук и Крым был признан всем миром российским. На что ватник ответил мне, что я сволочь. Красноречивый ответ, я считаю. А справедливость восторжествует!

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КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Новости КрымаКрымРоссия
Источник
Источник:Блог КРЫМского Бандеровца
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