1. В россии пропал крымскотатарский политзаключенный, фигурант ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Эмир-Усеин Куку, который голодает 15-ый день. Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву оккупанты отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда — не говорят. ОБНОВЛЕНИЕ новости в 16:55. Эмира-Усеина Куку оккупанты вывозили из СИЗО Ростова-на-Дону на освидетельствование в медучреждение.

2. В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержали украинский проект резолюции о нарушениях прав человека в оккупированном россией Крыму.

3. Сегодня вступило в силу решение ЕС о продлении “полезных” санкций против россии из-за военной агрессии против Украины. Кроме того, в Брюсселе состоялся 20-ый саммит Украина-ЕС, на котором ЕС признал евроустремления Украины, призвал освободить украинских политзаключенных в россии и многое другое. В итоговом документе лидеры ЕС соглашаются с тем, что нападение россии на Украину началось в феврале 2014 года, то есть с начала незаконной аннексии Крыма.

4. Ещё не все жители Приморского (Феодосия) поняли, что с водой: “Что в Приморском с водой, а????”. Ответы: “Сушнячок”, “Отключили”, “Ответ простой: её нет”, “Та нет ее и все. Когда дадут-то, а???”, “Завтра воду будут давать по часам”, “Канал высох, скоро водоохранка пересохнет, вообще будет на вес золота”, “Пора опреснять, как в Израиле!”, “Воду будут давать с 5:00-9:00 и с 17:00-21:00. Так что запасайтесь”.

5. Прочтите интересное интервью Александра Лиева, который до аннексии работал в правительстве Крыма главой Комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, а затем — и министром туризма. Он рассказал о последствиях для Крыма отсутствия воды в канале и прокомментировал некоторые заявления оккупантов https://ru.krymr.com/a/29355020.html

6. Оккупанты недавно сообщили, что грядут новые блэкауты. Некоторые ватники возмущены, что хозяин ворованного автомобиля отказывается его заправлять, чтобы облегчить вору его эксплуатацию: “Внимание! В "Крымэнерго" предупредили, что с 8 по 19 июля возможны ограничения электроснабжения потребителей по графику временного отключения”. Комментарии из Ялты: “Какая прелесть. А график уже есть? Скинуть можете?”, “Вам же написали, с 8 по 19”, “Всё понятно! Пойду наберу в ведра, про запас”, “Спасибо "небратьям" за их великие дела и "добрую" заботу о крымчанах”.

7. Жители Феодосии все никак не свыкнуться с мыслью, что живут теперь не на курорте, а на военной базе агрессора: “Что за взрывы второй день? Окна и стены в центре трясутся”. Ответы: “Страшно?”, “Учения на Чауде!”, “Хохлы напали”, “Учения на Опуке”, “Бандеровцы наступают”, “Они (украинцы) в Крым всю жизнь ездили, пока вы со своим русским миром геморрой не создали. Теперь наслаждайтесь совком”.

8. Оккупант Николай Патрушев, находящийся в эти дни в Крыму, завил, что, несмотря на все усилия, в Крыму остается высокий уровень коррупции и ухудшается криминогенная обстановка. Очевидное-невероятное. Як вас не було, так і не воняло.

9. Пост о связях — сексуальных и прочих: “Кароч, приехали мы, неместные, в Судак. Билайн поначалу подключился к нету, даже бабки ежедневные списались. Подключил безлимит на соцсети, разрешил передачу в роуминге, даже зашёл в ВК, но потом он меня послал, даже значок не появлялся. Взяли местную "Волну", но, как оказалось, "е6@ла телеком". 3G показывает полностью, но ничо не грузит, фотки отправляются, как Почтой россии. Шозанах? И да, есть кто (не)местные девушки в районе Восточного шоссе погулять вечером? Просто так (представьте себе). Мне 26, я гей (но это не точно). В личку, если что”. Комментарии: “Для МТС Крым — Украина. И это норм. Это только для простых граждан не норм, ибо их за такое утверждение привлекают. Но если ты корпорация, то законы пох*р”, “Особливо мне нравится позиция Сбербанка”.

10. Оккупанты заявили, что в Крыму плохое качество мобильной связи из-за “хлынувшего потока туристов”. Смешно, ведь связь у нас теперь стабильно дерьмовая круглый год. Но вата и это схавает. Кстати, до оккупации РЕАЛЬНЫЕ потоки туристов на отменное качество связи не влияли.

11. Прокуратура Москвы не нашла экстремизма в словах Собчак о принадлежности Крыма Украине. Теперь ватники задают вопрос прокуратуре: “А, собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности”. Ответ очевиден — УКРАИНСКИЙ.

12. Даже раша-база не признает крымские аусвайсы: “Приехали с Украины. Фото в паспорт вклеили без проблем — я и супруг, в течение суток. Как нам сказали, это можно сделать в любом паспортном столе. На границе сегодня сумки не проверяли ни на одной из границ, можно было провезти все, что угодно. Жаль, что перестраховались. Телефон никто не спрашивал и не смотрел. Мой рос. паспорт компьютер не принял, попросили предъявить укр”.

13. Очередным понаехавшим оккупанты подогнали работу в Керчи, в то время как местные сосут… лапу. Местные изо всех сил отбиваются от запоребриков. До некоторых дошло, что крымчан целенаправленно выдавливают: “Нас с женой приглашают на строительство порта Тамань. Думаем переехать на ПМЖ в Керчь. Как дела у вас в городе? Как дела с водой, электричеством, связью и интернетом? Собираются ли открывать банки и сетевые магазины? Может, какие-нибудь слухи? Сейчас живем в Ленинградской области, г. Сосновый Бор. Город неплохой, но у вас море, солнце и, возможно, дальнейшее развитие в связи с открытием моста и строительством порта”. Ответы: “Все очень плохо”, “Я, как работник Тавриды, скажу, что очень все плохо и с ценами, и с уровнем жизни. А вода — отдельный разговор. Недавно в воскресенье не было воды до 5 вечера! И вообще, перебои с водой очень частые. Интернет такой же”, “Не надо ехать, тут плохо”, “Не-не-не!”, “Кто эти люди, которые всех приглашают? У местных засада с работой, а они приглашают и приглашают. Прослеживается явная тенденция выдавливания местных в Магадан и Комсомольск-на-Амуре, а тех сюда вербуют, перемешивают население”, “Там спецы с материка, а тут дураки просто сплошь. Приезжают нас с колен поднимать освободители”, “(Из-за поребрика крыса подтверждает опасения крымчан) Москва тоже не резиновая. А все едут и едут. И из Керчи. Так что не переживайте, сколько уехало — столько и приехало”, “Вы правы, многие разъехались”, “Официальных крупных банков (типа Сбербанк) нет и не появится в связи с экономическими санкциями. Виза, Мастеркард отсутствуют. Официальных мобильных операторов тоже нет — санкции. Из-аз этого связь — говно. В принципе, оттуда и инет такой же. По ценам — ну, по ценам тут Монте-Карло, по сервису — где-то лучше, чем в Либерии. Электричество отключают, но шас стало реже”, “Норм люди запас имеют, чтобы было чем жопу помыть!!!”, “Ахахахах. Банки, дальнейшее развитие… Жесть пост. Ни один банк не заедет в Крым, пока санкции не снимут. Проснитесь!!!!! Цены на технику — космические. Самые большие в стране”, “Ничего нет!!!”.

14. Пока теоретик что-то втирает про импортозамещение ООО “Практик” завозит томатную пасту из Китая. Пасту. Томатную. Отдельно улыбнуло про “без красителей и консервантов”.

P.S. Предложил ватнику выбрать один из двух вариантов. Первый: чтобы в конфликте между Украиной и россией восторжествовала справедливость. И второй: чтобы россии все сошло с рук и Крым был признан всем миром российским. На что ватник ответил мне, что я сволочь. Красноречивый ответ, я считаю. А справедливость восторжествует!