1. Двадцатипятилетний крымский татарин воевал на Донбассе в тактической группе “Сапсан” и был убит российским снайпером 26 января 2018 года. У крымчанина осталась дочка, которая родилась после смерти отца. Мать убитого крымского татарина, который до войны работал учителем истории Украины, вспоминает о сыне: “Он не смог преподавать больше. Сказал, что историю государства, которую он не учил, преподавать не будет. И ушел. Позже мне рассказывали, что в 2015 году, когда он ездил с ребятами отдыхать в Судак, то ходил по пляжу и пел: "Ще не вмерла України…". Он был проукраинским. Сейчас, когда я общаюсь с его друзьями, которые хорошо его знали, мне все говорят, что я не смогла бы его остановить”. По ссылке прочтите воспоминания родителей о своем сыне, а также о том, как оккупанты перевернули вверх дном гроб с его телом, когда его ввозили в Крым для захоронения

2. Оккупанты объявили в розыск еще троих крымских мусульман (Булгакова Р.А., Каурова Р.Э. и Ибрагимова Э.Н.) по второму Симферопольскому делу Хизб ут-Тахрир. Теперь в нем 29 крымских татар, обвиняемых по сфабрикованному делу о терроризме

3. Вчера на “Чонгаре” наконец-то открыли центр предоставления админуслуг для крымчан. Здесь уже предоставляют 168 видов услуг, включая оформление паспортов. Надеюсь, все это правда, т.к. после предыдущего “открытия” центр оказался закрытым

4. После открытия центра админустуг на КПВВ “Чонгар” прошло выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. В нем приняли участие министр по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и другие.

5. Лидер фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия после шквала возмущений дал заднюю и извинился за свой комментарий о возможном компромиссе с оккупантами по поставке воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса. “В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной — Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами. Все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности. Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова. Крым был, есть и будет частью Украины”. Прощупали почву, вброс не прошел, облажались

6. Сегодня стало известно, что вчера на выездном Комитете Верховной Рады приняли рекомендацию о НЕВОЗМОЖНОСТИ поставок воды в Крым до его деоккупации: “Мы категорически против любой помощи агрессору. Согласно Женевской конвенции, документов ООН, обеспечение всем необходимым оккупированных территорий является ответственностью агрессора”

7. Поклонская, крепко подсевшая на Бояру, снова заявила о геноциде крымчан со стороны Украины из-за водной блокады, а также обратилась к Зеленскому с просьбой дать воду в Крым. По мнению преступницы, это Украина нарушает международное право, перекрыв канал, а не россия — оккупировав полуостров. Также Поклонская готовится отмечать годовщину Майдана, на котором, по ее словам, Правый сектор готовился ее расстрелять, а в Донецке — построить ГУЛАГи для русскоязычных. А может, это уже далеко не Бояра?

8. Два крупных микрорайона оккупированного Симферополя двое суток остаются без тепла. Одной из причин отключения электроэнергии, приведшей к крупной аварии, называют нестабильную работу газовых турбин Siemens, которые немцы продали россии в обход санкций. Ума обойти санкции хватило, а установить турбины правильно — нет. Ватники мерзнут и воют в соцсетях, оккупанты закрывают детские сады, а драгоценная вода хлещет на улицы города из прорвавшихся в результате гидроудара труб

9. Оккупанты через своих пропагандонов заявили, что проблем с дефицитом жизненно важных лекарств в Крыму нет. Женщина, болеющая четвертой стадией рака, собрав тонну справок для получения рецепта, в аптеке обнаружила, что лекарств нет, а купить их сама не может. И таких историй тысячи. Оккупация убивает “без единого выстрела”

10. Мы стали забывать о чудо-поезде: оккупанты по горячим следам задержали похитителя пледов в пассажирском поезде “Санкт-Петербург — Севастополь”. Вором оказался 36-летний рашист, понаехавший из Ростовской области. Ну, если они территории чужих стран воруют и гордятся этим, то что говорить о каких-то там пледах? Хорошо, что унитазы не спер, а ведь мог — генетика все-таки

11. Кримська резервація, с. Караба-Кукуш (Кукушкіне). Святкова вистава, присвячена рашистам, які в 1995 йшли вбивати чеченців, але раптово все сталося навпаки. У програмі: діди, путлєр’югенд, військові пісні та Маленька Чорна Сукня. Не знаю, чи зможете ви додивитися це до кінця

12. На Набережной Терешковой в Евпатории после ареста Филонова “реконструкция” полностью прекратилась — возможно, навсегда. Все эти руины очень украшают бывший детский курорт

13. У 5-го причала в Ялте появилась новая фотозона: мачта подводной яхты, затонувшей позавчера во время шторма

P.S. “На работе была дискуссия по коронавирусу. Сидел, слушал в шоке. Из всего понял, что: 1) Это биологическое оружие; 2) Это США специально запустили вирус против Китая, чтобы убить его экономику; 3) Следующей будет россиюшка; 4) Пока не поздно, надо пульнуть по США ракетой. Финиш. Работа российской пропаганды на отлично. Я решил не спорить, т.к. спорить с телевизором смысла нет — там все, как по заученному”.

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