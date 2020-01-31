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31 января • обновлено в 05:57
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Сокрали всё

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1. Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи чиновников из-за незаконных “выборов” в Крыму. Под санкции попали те же рожи, против которых на днях ввел санкции ЕС. Кроме того, под санкции попала железнодорожная компания Grand Service Express, которая осуществляет пассажирские перевозки между россией и аннексированным Крымом (компания РЖД испугалась полезных санкций и в Крым не зашла)

2. Канада вслед за ЕС и США наложила санкции на шестерых лиц за организацию незаконных “выборов” в Крыму. Соответствующий документ обнародовал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань

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3. Даже не выдавили из себя озабоченность: в ПАСЕ решили, что вхождение в состав российской делегации “депутатов”, избранных в Госдуру с учетом голосов в аннексированном Крыму, а также сенаторов, поддержавших аннексию Крыма, не являются достаточными для введения ограничений против таких “депутатов” в ПАСЕ

4. Полицай заполнил — “свидетель” подписал не читая: участник сфабрикованного процесса по делу “имама Дервишева” опроверг ранее данные им показания. Адвокат имама добавил, что другие свидетели также подтвердили отсутствие в действиях Дервишева “миссионерской деятельности”, которой оккупанты сочли пятничные молитвы

5. Осужденных по сфабрикованному ФСБ в оккупированном Крыму первому симферопольскому “делу крымских мусульман” Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова 28 января оккупанты этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в Республику Башкортостан

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6. Рашистка, возвращавшаяся из Крыма в свои болота, угрожала взорвать самолет вместе со 195 пассажирами. Самолет, летевший из Симферополя, совершил посадку в Домодедово и был отбуксирован на отдельную стоянку. А еще вот такие к нам по мосту теперь прут. Странно, и заборы не помогли

Новости Крымнаша. Сокрали всё

7. На полигоне Опук под Керчью российские оккупанты провели очередные военно-террористические учения, в ходе которых “атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов”

8. Оккупанты вынудили компанию МТС отложить на неопределенный срок повышение стоимости услуг связи для понаехавших в Крым рашистов. Повышение тарифов было запланировано на сегодня, 30 января. Оккупанты в Ялте, кстати, отказали ватникам в проведении митинга, на котором они хотели поскулить по поводу анонсированного увеличения тарифов

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9. Только протрубили оккупанты, что МТС не будет повышать тарифы, и вот… Похоже, нет больше ежедневных бесплатных 15 минут внутри сети. По *100*1# — “Пакеты не подключены”, в личном кабинете минут тоже нет, а в описании тарифа добавлено, что он действовал до сегодня. А у кого было подключена услуга “100 минут…”, где давались 100 минут по Крыму плюс 100 минут на остальной МТС, там теперь только 100 минут на всё (вместо 100+100). Ну, а выложить изменённые тарифы, как и предупредить об изменениях, в МТС соизволили только после обеда

10. Как-то особо патологично в этом году прошло фарс-шоу про “блокаду Ленинграда” и “блокадный хлеб”. Очень массово и очень как-то глупо, что ли — дурнее, чем обычно в гавани все происходит. Кстати, “мерша” Керчи Мая Хужина — героиня финального блокадного шоу в шубах — фотографии с батонами, которые они дарили старикам, убрала из Фейсбука, где ее заклевали даже ватники. А сегодня на всеобщей волне народного негодования от увиденного фарса Хужину принялись порицать и другие оккупанты. Любительницы шуб тем временем оправдываются и сваливают свою вину на других: “Они уже доносят в Москву, что все было не так, как представлено на фотографиях в Сети, в скандале виноваты блогеры, а снимки акции оказались неудачно сделанными”

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11. Я думал, что в победобесии после скандала с батонами и шубами взяли паузу, но нет: “Очередная сессия горсовета Керчи началась с рассказов о Героях войны”. Согнали детей в военной форме, обвешались колорадками, сделали траурные лица, в зале установили инсталляцию “блокадный хлеб”. На мероприятии присутствовали и те самые бабенции, которые в дорогущих шубах дарили нищим старикам батоны. Такие шабаши в “горсовете Керчи” сделали на постоянной основе, и это не шутка. Долбаный цирк и фарс

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12. Странно, что каждую “сессию горсовета Керчи” не открывают пением гимна расии и всеобщей молитвой, и не закрывают праздничным салютом. Было бы очень скрепно.

13. Не блокадним хлібом єдиним. Малята-путінята з окупованої Євпаторії відзначили день інженерних військ загарбників святковою естафетою: подолання перешкод, протигази, перенесення поранених, мінування-розмінування. Треба бути напоготові! А що як завтра НАТО нападе?!

14. Крымтроллейбус предлагает вашему вниманию короткую 2,5-часовую поездку из Симферополя в Ялту. В пути вы сможете понаблюдать за всеми достижениями Крыма за 5 лет и прекрасной природой…

Новости Крымнаша. Сокрали всё

15. “Выставки гробов, смерть местной медицины и прочий экспорт ритуальных услуг — основные пункты программы “Умереть в россии” — так наш крымчанин прокомментировал открытие крематория в Крыму понаехавшим из Екатеринбурга рашистом Михаилом Ремезом. Данный “инвестпроект” согласован и одобрен оккупантами

P.S. Сокрали всё: в Крыму продается книга “Сакральная география Крыма”. Сакральная география, скрепная физика, православная астрономия? Пропаганда скреп во всем. Кстати, не удивлюсь, если на следующую победобесную акцию оккупанты будут не батоны старикам дарить, а сертификаты со скидкой на кремацию. По крайней мере с “инвестициями” в эту область, похоже, проблем не предвидится

Новости Крымнаша. Сокрали всё

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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