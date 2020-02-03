1. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил о завершении баллистической экспертизы одного из возвращенных россией в ноябре 2019 года украинских военных кораблей — малого бронированного артиллерийского катера “Бердянск”. Как отметил командующий ВМС, с “Бердянска” сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами “агрессивных и противоправных действий россии” в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма.

2. Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, переехавший после аннексии Крыма в Киев, в прошлом году принял около 400 студентов с оккупированного россией полуострова, сообщил ректор ТНУ Владимир Казарин. В Крыму оккупанты ликвидировали ТНУ и слепили из него говно на палке в виде КФУ (Крымский федеральный университет с липовыми дипломами)

3. Скулящие от камней с неба ватники Илья Большедворов (понаехал из россии в украинский Крым до оккупации), Евгений Савин и кизяк Сергей Акимов подали оккупантам в Симферополе уведомление о проведении пикета с требованием “прекратить уничтожение крымского казачества и казачьих традиций”. Ватники говорят, что “настроены решительно”. Вся “решительность” закончится, когда оккупанты откажут в проведении пикета. Оккупанты гнобят только тех кизяков, которые не признали захватившую Крым реальную россию, и ищут ее телевизионную версию.

4. Ялта. Обсуждение высвободителей: “Накипело! Сколько можно терпеть этих пьяных особей в военной форме? Почему мои дети должны на это смотреть? Когда их начнут контролировать и как-то наказывать? Ребенок вернулся с прогулки с перепуганными глазами. Когда он немного успокоился, рассказал, что на набережной он с друзьями видел несколько военных, которые вели себя агрессивно, приставали к прохожим и кричали. В конце он добавил, что не хочет превратиться в такого же человека. Это далеко не первый случай, просто об этом никто не пишет”.

5. Российские оккупанты в Крыму в режиме нон-стоп продолжают военно-террористические учения. Сегодня “учились поражать воздушные и береговые цели”.

6. Феодосия. Когда просто хочешь пофоткать чаек, а в кадр обязательно попадет военный вертолет. На военных базах обычно всегда так.

7. Окупований Крим. Євпаторія. Кінець січня 2020 року. Місцевий путлєр’югенд на змаганнях тягне колесо. Дуже корисна вправа! Малюкам-штурмовикам це обов’язково знадобиться, коли на війні буде потрібно штовхати заглухлий танк “Армата”.

Окупований Крим, Євпаторія. Кінець січня, 2020. Місцевий путлєр'югенд на змаганнях тягне колесо. Дуже корисна вправа! Малюкам-штурмовикам це обов'язково знадобиться, коли на війні буде потрібно штовхати заглухлий танк "Армата". pic.twitter.com/2BGJ2CTvpj — Крымская Жужелица (@crimea2042) February 2, 2020

8. Понаехавший оккупант Иван Имгрунт, которого поставили дерибанить Ялту, заявил, что готовится массовый снос пристроек к жилым домам, на которых, по его словам, “жители Ялты увеличивают жилое пространство в основном для сдачи отдыхающим в летний сезон”. РАСИЯ! РАСИЯ! РАСИЯ! РЕФЕРЕНДУМ!

9. Это Гуровка, Гуровские камни — пляж и территория, аннексированная у Гурзуфа Артеком. Ротенберги тут строят что-то очень бетонное. Наверное, “детям”. Проникнуть на территорию стройки невозможно — режимный объект. Местные шаг больше сделать на свою землю не могут. Пляж, горы, природу — русские оккупанты все отобрали и испоганили.

10. В рамках программы вставания с колен и укрепления всяческих скреп, российские оккупанты в Крыму с 1 февраля подняли тарифы на природный газ и предупредили, что вторая волна повышения стоимости газа будет в июле.

P.S. Сначала отбери у ватника все, а потом дай ему самую малость — и он будет счастлив… Примерно по такому принципу живут не желающие трезветь предатели Украины. У них отняли 100 поездов, а потом дали два, но только в одном направлении, в сторону поребрика. И ватники счастливы. У них отняли качественную мобильную связь, а через пять лет ватник уже может не с балкона совершать звонки, а нашел “зону сигнала” в метре над кроватью, в прыжке. И ватник снова счастлив. У ватника забрали украинские лекарства, а потом знакомые привезли “Цитрамон Дарница” с материковой Украины. И вы не поверите, но ватник снова счастлив. У ватника отобрали качественные украинские продукты, а потом он из-под полы купил кетчуп “Чумак” или конфеты “Рошен”. И ватник счастлив. Оккупанты грозятся массово снести пристройки к жилым домам в Ялте. Но ватник, если повезет, заплатит оккупантам взятку, и его пристройку не тронут. И ватник снова будет счастлив. В этом году ватнику тоже грозит счастье, ведь оккупанты обещают морские круизы в Абхазию. Денег у ватника на круизы нет, но круизы-то будут. А значит, и ватник снова будет счастлив…

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