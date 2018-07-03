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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Скрепы, духовность и особый путь

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1. На заседании очередного судилища сегодня т.н. “прокурор” запросил для Владимира Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в “дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания”. С учетом первого сфальсифицированного уголовного дела — до 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей. Балух выглядит очень истощённым. Напомню, крымчанина судят за украинский флаг!

2. Крымского татарина, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова, которого оккупанты обвиняют в “призывах к совершению теракта”, на 20 дней поместили в психиатрическую больницу. Мемедеминов написал письмо из СИЗО со словами глубочайшей благодарности и признательности всем, кто не остался в стороне.

3. “Да, эта ненасильственная борьба, о которой мы с вами много говорим, в наших реалиях обходится ценой свободы, и к сожалению, порой даже жизни”. Известный крымский правозащитник, координатор “Крымской солидарности”, а с недавнего времени ставший политическим заключенным Сервер Мустафаев, написал обращение украинским и международным правозащитникам, политикам и активистам.

4. Из россии в Крым едут врачи-аферисты, сообщил главный врач “ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница” Анатолий Олейник: “К специалистам с материка отношусь очень субъективно. С 2015 года через мою больницу прошло 11 приезжих человек, 10 я уволил. К сожалению, если врач хороший специалист и он работает в своем городе, то не поедет в другой регион. Приезжают, мягко говоря, аферисты”. При этом он отметил, что в медучреждении есть дефицит узких специалистов.

5. “Вчера по всей россии прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Крым и Севастополь не митинговали. Сегодня в Севастополе анонсировали проведение пятитысячного митинга 20 июля, и судя по заявленному количеству участников, в Севастополе намечается одна из самых многочисленных акций”, — сообщают севастопольские пропагандоны. Даже в россии максимум на такие митинги приходили 4,5 тысячи человек.

6. В Севастополе вчера сгорела квартира. По свидетельствам очевидцев, на 90% вина лежит на пожарных, которые действовали крайне непрофессионально. Ну, конечно, это ведь не торговые центры закрывать и взятки с предпринимателей брать. Тут ведь еще и уметь, и рисковать нужно. А им это зачем?

7. Страна-бензоколонка продолжает смешить жителей Джанкоя: “Кто подскажет, почему на всех заправках отсутствует газ? Что, газ закончился???”. Ответы: “Откуда в россии газ?! Вы головой подумали?”, “В связи с ЧМ запретили возить опасные грузы по россии”, “Потом привезут в два раза дороже”, “Сколько же людей в очередной раз кинули на бабло за установку газоаппаратуры”, “Да с ценой определиться не могут, вот и не заправляют”.

8. Ватники Ялты, в которой до оккупации каждый год все причалы приводились в порядок после осенне-зимних штормов, снова в шоке от нанотехнологий: “Как сказал мой друг: "Причал на миллион", или как потратить бюджетные средства на "косметический ремонт нижней набережной". Знаю, что многим надоели посты про своеобразное "нытьё", но если этого не делать, то и реакции никакой не будет. За 4 года в россии на нижней набережной было сделано лишь одно: снесли "Еду" и всё. А аварийные причалы лишь покрасили поверх ржавчины белой краской. Мало кто знает, что за 2 года сменилось как минимум 2 начальника порта, и тот, кто сейчас, — друг/брат/сват/знакомый С. Аксёнова. Просьба анонимно, а то мало ли там, ФСБ следит за нами. А за излишние знания ещё и посадят”. Ватный модератор разместил пост НЕ анонимно. Комментарии такие: “Вообще, конечно, позорище. Неужели наши власти до такой степени бессмертные? Ялте надо дать звание города-героя. Наши героические власти мертво стоят на охране своих финансовых интересов — ни пяди денег врагу не уступят”, “(Автор сообщения) Ну и ладно, не анонимно — так не анонимно”, “Как в той поговорке: "рука руку моет". Так что просто никто никого не боится”, “Из года в год ничего не меняется. С — Стабильность”, “Автор зря "перепуган". Фесы (ФСБ) и анонима найдут, если надо!! Наив!!!!! Улыбнул”, “Ребят, рф — дно же. Попали все. Терпите, как и все”, “Ёб твою! Сердце кровью обливается”, “Да вы только гляньте на эту красоту. Наверное, бабла вбухали”, “Тоже недавно с этого смеялись. Ну и пи*дец какой-то!!! Вообще ничего не делают. Центр города — это просто позор!!!!”, “Да, походу, везде звиздец”.

9. Понаехавшие снова интересуются, где в Крыму банкоматы и отделения Сбербанка.

10. Оккупанты в очередной раз собираются отмечать День крещения КИЕВСКОЙ Руси. Только слово “КИЕВСКОЙ” они с недавних пор не упоминают, переписав историю под потребности кровавого Кремля. Всё ворованное у них, абсолютно всё: “В период с 23 по 28 июля в крымских музеях, библиотеках, а также в детских лагерях пройдут выставки, концерты, экскурсии и уроки милосердия. Крымчанам и гостям полуострова расскажут об иконописи и истории православия в россии. 28 июля в Симферополе состоится молодежный фестиваль-концерт "Русь тысячелетняя". Подробности проведения мероприятия уточняются”.

11. Ваторылая в Гурзуфе в шоке от говени: “Ужас! Из Гурзуфа делают столицу маргиналов, шалманов и мангалов!!! Спасайте Гурзуф!!!”. Ватнице возмущенно ответил житель Коктебеля: “Вы на дне? Видите, люк открыт? Там Коктебель. Залезайте”. Но уже через полчаса ваторылой из Гурзуфа было хорошо и великолепно жить в дерьме. Ей величия накапали победой сборной мордора над Испанией. И ваторылая разразилась в экстазе.

12. Молния! В связи с победой над Испанией правительство рф решило отменить пенсии. Совсем. Ибо нефиг!

13. Вата радуется, бибикает. Под шумок бибиканей им еще что-нибудь запретят или повысят. И речь не о зарплате. Бибикайте дальше, предатели конченные!

14. Оспаде, да пошли вы на х*й со своим ногомячом! Сил уже нет никаких. Из каждого утюга эта вонь. Сосед орет как больной: “ВПЕРДЕ”. Умрите вместе с этим футболом! Я вам этот вонючий футбол из каждого чайника еще припомню, мрази!

15. Рост тарифов на газ в Крыму будет продолжаться пять лет, сообщили оккупанты Урааа! 5:0.

16. Я вчера ехал в ялтинской маршрутке, когда одна залесская старая курица начала орать на весь салон “нашипабедили, расия вперде!” и хлопать в ладоши. Но надо было видеть лица местных — они выражали полное наплевательство и недоумение.

17. Украинский пловец Андрей Говоров из Крыма на соревнованиях Sette Colli Trophy в Риме установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. В финале соревнований Говоров показал время 22,27 секунды.

P.S. Закончу выпуск воспоминаниями жителя Севастополя: “Помните Чемпионат Европы по футболу в 2012 году в Украине? Что-то я не вспомню историй про украинок, массово преследующих иностранцев в безудержном желании отдаться импортным любителям футбола. Может, это потому что им про скрепы, духовность и особый путь никто не рассказывал?”.

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КрымНовости Крыма
Источник
Источник:crimeaua1.wordpress.com
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