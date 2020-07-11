1. После обысков и арестов, прошедших 7 июля, к общему количеству детей политзаключённых прибавилось 14, и ещё один малыш скоро родится

9-летний сын Сейрана Хайрединова,Эмиль,приехал на суд по избранию меры пресечения его отцу Он ещё не осознал произошедшее того дня, когда ранним утром вооружённая до зубов артиллерия ворвалась к ним в дом.А сегодня приехал к папе.Ведь теперь неизвестно,когда они встретятся вновь.

2. Никто в Крыму (крымчане) не верит в этот бред про новых “террористов”. Все знают, что это МЕСТЬ говени, запугивание, прессинг за нелояльность к оккупанту. НО! Есть такие отбросы среди крымчан, “исконных” после 1944 года (немного, но есть), кто, зная ПРАВДУ, притворяется, что верит — ибо им это НРАВИТСЯ!

3. “Теперь любые переговоры на тему “чей Крым” превращают инициатора и участника таких консультаций в обычного уголовника? Да, именно так. Именно на это и направлены изменения в законодательстве (россии). Именно для этого все это придумывалось, голосовалось, фальсифицировалось. Чтобы никогда никто и не подумал, что может вывести россию из крымского тупика. Из этого тупика есть теперь только одна дорога — на нары. Конечно же, все это будет иметь разрушающие последствия для самой россии. Реставрация сталинизма в ХХІ веке добром не закончится. Но самое главное — когда речь пойдет уже не о Крыме, а о вполне возможных национальных и территориальных конфликтах, их участникам в буквальном смысле слова нечего будет терять, это вам не 90-е годы. И я не исключаю, что историки будущего найдут отправную точку распада рф в окаянных днях “обнуления”.

4. Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил, что в аннексированном Крыму находятся 200 бронемашин агрессора, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники и 32 500 российских военнослужащих. Наев отметил, что Украина усилила разведку в крымском направлении, и добавил, что угрозы наступления из Крыма на Херсонскую область пока нет

5. Около 150 крымчан собрались в здании оккупационной администрации Партенита с требованием разрешить посещать пляжи санатория, который отжало Минобороны страны-агрессора и где теперь греют свои жопы ихтамнеты со своими ихтамнетскими семьями. Людям в требовании отказали. Купаться в Партените теперь можно на единственном доступном пляже Поселковый, куда выведены сточные воды очистных сооружений поселка. Ватники скулят, что упадут их и без того хилые доходы от скрепных турыстоф, которые не хотят плавать в моче, хотя, поверьте мне, плавают. Тем временем очевидцы произошедшего сообщают с места событий: “За забором ведь (оказались) не только пляж, но и набережная с зоной отдыха. Во время митинга люди возмущались и напоминали, что при Украине все это было открыто, но власти сказали забыть о том, что было при Украине”

6. Некоторые ватники Евпатории считают, что погружение на дно говени — это план по возвращению Крыма в Украину: “В городе ежедневно отключают воду, ванна желтая от ржавчины. Через день отключают на 5-15 минут свет — забодали уже! Погорят приборы — никто же компенсировать не будет!! Урны целыми днями полные — неужели сложно на лето увеличить количество или частоту уборки, ведь и дураку понятно, что летом мусора больше?! А эти идиотские светофоры с паузой для всех водителей и зеленым всем пешеходам, создающие пробки!! Такое ощущение, что едем назад в 90-е! Интересно, это везде так по россии или только у нас такой бардак?”, “90-е были получше и намного, сейчас дно уже пробиваем”, “Это исключительная особенность Крыма. Мне реально порой кажется, что Крымом специально управляют так, чтобы все крымчане захотели обратно в Украину”

7. Саки тоже погружаются в родную говень — глубоко: “Загробили все. Все уничтожили. Озера в том числе. Сейчас весь город воняет канализацией. Соленое озеро теперь — болото. Прилегающие озера — просто вонючие болота со сбросом говна. Кто за это будет отвечать?”

8. Оккупанты вновь пожаловались на то, что прошедшие в конце июня дожди не повлияли на запасы воды в водохранилищах: “К великому сожалению, те осадки, которые выпали у нас в конце июня, они особенно не повлияли на водохозяйственную обстановку в Республике Крым. На курортный сезон воды хватит, должно хватить и на некоторое время для Симферополя”

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 16 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1089 человек, в том числе 258 в Севастополе. Умерли 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе

10. Вместо ставших привычными мордорских ретрансляторов и пунктов управления, круги над Крымом решил понарезать старый “свисток” (Ту-134) Роскосмоса. А через пролив прилетел, нарушив госграницу Украины, мелкий частный самолёт с регистрацией в Чехии. “Чех” сел на аэродром Бельбек. А на Симферополь мостится сбербанковский джет (заходить сюда они боятся, а вот слетать — другое дело?). День бизнес авиации кокойты

P.S. “Сказали забыть о том, что было при Украине” — вот так легко и просто оккупанты отреагировали на мольбы жителей Партенита сделать доступным пляж в поселке. Забыть о том, как “было при Украине”, крымчане, конечно же, не смогут. С этим справится только замещение населения скрепными понаехами, что успешно происходит седьмой год подряд. А завершить сегодняшний выпуск предлагаю фоторепортажем из Ялты. Вы видите двухсотметровый лайнер “AIDAaura”, который проходит вместе с чуть менее чем двумя тысячами людей на борту мимо Ласточкиного гнезда… Это было одно из сотен круизных судов, которые ежегодно посещали Крым до аннексии. Примерно так выглядел “угнетенный бандерами Крым” до российского вторжения, который ежегодно привлекал миллионы туристов со всего мира. Предлагаю вспомнить, как это было.