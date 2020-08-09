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Новости Крымнаша. Символ силы

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество
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Новости Крымнаша. Символ силы

1. 8 августа 2008 года россия напала на Грузию. Мир эту “маленькую войну” проглотил, поэтому аппетиты агрессора выросли, и потом случились новые вторжения в другие стран, повлекшие за собой новые жертвы, тысячи жертв… Оккупированные россией территории Грузии пришли в упадок…

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Георгий Анцухелидзе

Георгий Анцухелидзе newsgeorgia.ge

(видео 18+).

2. “Его самым большим желанием было увидеть сына свободным”: в оккупированном Крыму умер отец арестованного гражданского журналиста, политзаключенного второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир"” Рустема Шейхалиева — Динар Шейхалиев. “Полтора месяца назад 63-летнему крымскому татарину неожиданно поставили диагноз — рак. Онкологические заболевание развивалось стремительно, мужчина не мог справиться со стрессом после ареста сына в марте 2019 года”.

3. На пыльном стекле керченской остановки неизвестные написали “путин хйло” и “Слава Украине”, а водители оккупированной Керчи используют украинскую символику на брелоках и ключах своих машин.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

4. В оккупированном россией Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров россии Виктор Глухов, который незаконно понаехал в Крым для участия в путинском шабаше для ватоголовых “Таврида”. Рашист сорвался со скалы в Новом Свете в момент попытки сделать фото украденных у Украины красот.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

5. К авиации США и других стран НАТО, периодически совершающей облёты вблизи Крыма, добавился борт королевских ВВС (раньше их в этом районе не видел), взлетевший с Кипра.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

6. Российские оккупанты выделили 15,5 млн рублей для сноса объектов в Ялте, которые сочли “незаконными”. Ранее сообщалось, что в Крыму по поручению путина планируют разработать правила сноса жилья без решения “суда” — по прямому указу Гоблина.

7. Любитель россии Зубков отдает серого тюленя в российский дельфинарий в Краснодарском крае. Причина — дефицит воды в Крыму: “Во времена Украины, да, мне хотелось, когда был полноводный Тайган (прим — Тайганское водохранилище), когда было много воды и не было никаких ограничений, мы хотели и построили большой тюленятник, собирались привести еще девочек-тюленей и пингвинов. Но Крым после перехода в россию остался без воды, и эту проблему мы решали крайне сложно… Сегодня Крым стоит на пороге больших засух, водная проблема все больше и острее встает в полный рост. Сегодня правительство Крыма, к сожалению, проложило 15 труб и выкачивает последнюю воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ Крыма”.

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8. В Мирном высохла скважина. Оккупанты объявили ЧС. Проложили какой-то новый трубопровод. Дали воду — людям вырвало в домах краны и трубы. Итог — в Мирном воды НЕТ. Подвоза воды НЕТ. Решили проблемы по ГОСТу рф, короче.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 3. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1811 человек, в том числе 374 в Севастополе. Умерло 46 человек, в том числе 11 — в Севастополе.

10. До 30 августа Украина прекращает работу КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом из-за роста заболеваемости коронавирусом. Въезжать на полуостров через админграницу позволено тем гражданам Украины и членам их семей, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Крыму или Севастополе и имеют на полуострове имущество. Украинцы, которые не проживают постоянно в Крыму, при выезде с полуострова через админграницу должны установить приложение на телефон “Дій вдома” и дать согласие на самоизоляцию.

11. Новости языческих скреп: в оккупированную Керчь притащили “мироточивую икону с образом Божьей Матери”. По легенде, “мироточить” икона начала 12.08.2000 года — в день гибели Курска, когда путин назвал вдов и матерей погибших подводников “десятидолларовыми шлюхами”. Икону в Керчи встречали на коленях — рабами легче управлять.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

12. В Крыму продолжают закрываться малые предприниматели: “аренда”, “полная распродажа” — привычные глазу вывески в оккупации.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

13. Это мои любимые истории. Крымнаша вам за воротник и побольше, мародеры: “Когда-то они поверили словам КРЫМНАШ, продали свое имущество и решились переехать в Крым. В их доме на Алупкинском шоссе в пгт Гаспра развиваются флаги российской федерации и Крыма — как символы единства, дружественности, развития. Как символ силы, но чьей фактически?! Ведь этот дом постановлен под снос… Силой чиновников, силой правосудия, которое почему-то заняло сторону тех, у кого деньги, власть и связи. Эти люди обратились ко мне за помощью. 84 семьи, 2 жилых дома, расположенных в слишком сладком месте на земле ЮБК. Мне еще не встретились люди, чьи вопросы были бы решены, когда дело касается прав на жилье. Шесть этажей красивого дома с ремонтом и проживающими там семьями с детьми — под снос. Таково решение кассации. Этих людей предали. Президент владимир путин постоянно говорит о том, что вопрос жилья ВАЖЕН, но КТО в Крыму заинтересован, способен оказать свою помощь и поддержку, чтобы ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ? Когда к дольщикам начнут относиться как к людям, а не инструменту захвата земель ЮБК?”, — проскулила предательница Украины Елена Бобкина из Феодосии, которая типа борется за права тех, у кого оккупанты отжали или собираются отжать недвижимость.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

P.S. “Развиваются флаги российской федерации и Крыма — как символы единства, дружественности, развития. Как символ силы”. Последняя фраза — ключевая в словах ватницы, которая вдруг поняла, что с помощью силы можно прийти и отжать жилье. А еще с помощью силы можно совершить вторжение в Грузию под лозунгами “защиты соотечественников”; с помощью силы можно совершить вторжение в Украину под лозунгами “защиты русскоязычных” и “волеизъявления народа”… А потом, на седьмом году оккупации, такие как Бобкина из Феодосии одновременно восторгаются флагами россии, которые символизируют для них силу, и скулят, что под этими же флагами у них отжимают жилье и землю — с применением все той же силы. Всегда говорил, что вата и логика — несовместимы. Потому и называют вас ватниками!

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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