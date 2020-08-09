1. 8 августа 2008 года россия напала на Грузию. Мир эту “маленькую войну” проглотил, поэтому аппетиты агрессора выросли, и потом случились новые вторжения в другие стран, повлекшие за собой новые жертвы, тысячи жертв… Оккупированные россией территории Грузии пришли в упадок…

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Георгий Анцухелидзе newsgeorgia.ge

(видео 18+).

2. “Его самым большим желанием было увидеть сына свободным”: в оккупированном Крыму умер отец арестованного гражданского журналиста, политзаключенного второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир"” Рустема Шейхалиева — Динар Шейхалиев. “Полтора месяца назад 63-летнему крымскому татарину неожиданно поставили диагноз — рак. Онкологические заболевание развивалось стремительно, мужчина не мог справиться со стрессом после ареста сына в марте 2019 года”.

3. На пыльном стекле керченской остановки неизвестные написали “путин хйло” и “Слава Украине”, а водители оккупированной Керчи используют украинскую символику на брелоках и ключах своих машин.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

4. В оккупированном россией Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров россии Виктор Глухов, который незаконно понаехал в Крым для участия в путинском шабаше для ватоголовых “Таврида”. Рашист сорвался со скалы в Новом Свете в момент попытки сделать фото украденных у Украины красот.

Новости Крымнаша. Символ силы

5. К авиации США и других стран НАТО, периодически совершающей облёты вблизи Крыма, добавился борт королевских ВВС (раньше их в этом районе не видел), взлетевший с Кипра.

Новости Крымнаша. Символ силы

6. Российские оккупанты выделили 15,5 млн рублей для сноса объектов в Ялте, которые сочли “незаконными”. Ранее сообщалось, что в Крыму по поручению путина планируют разработать правила сноса жилья без решения “суда” — по прямому указу Гоблина.

7. Любитель россии Зубков отдает серого тюленя в российский дельфинарий в Краснодарском крае. Причина — дефицит воды в Крыму: “Во времена Украины, да, мне хотелось, когда был полноводный Тайган (прим — Тайганское водохранилище), когда было много воды и не было никаких ограничений, мы хотели и построили большой тюленятник, собирались привести еще девочек-тюленей и пингвинов. Но Крым после перехода в россию остался без воды, и эту проблему мы решали крайне сложно… Сегодня Крым стоит на пороге больших засух, водная проблема все больше и острее встает в полный рост. Сегодня правительство Крыма, к сожалению, проложило 15 труб и выкачивает последнюю воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ Крыма”.

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8. В Мирном высохла скважина. Оккупанты объявили ЧС. Проложили какой-то новый трубопровод. Дали воду — людям вырвало в домах краны и трубы. Итог — в Мирном воды НЕТ. Подвоза воды НЕТ. Решили проблемы по ГОСТу рф, короче.

Новости Крымнаша. Символ силы

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 3. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1811 человек, в том числе 374 в Севастополе. Умерло 46 человек, в том числе 11 — в Севастополе.

10. До 30 августа Украина прекращает работу КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом из-за роста заболеваемости коронавирусом. Въезжать на полуостров через админграницу позволено тем гражданам Украины и членам их семей, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Крыму или Севастополе и имеют на полуострове имущество. Украинцы, которые не проживают постоянно в Крыму, при выезде с полуострова через админграницу должны установить приложение на телефон “Дій вдома” и дать согласие на самоизоляцию.

11. Новости языческих скреп: в оккупированную Керчь притащили “мироточивую икону с образом Божьей Матери”. По легенде, “мироточить” икона начала 12.08.2000 года — в день гибели Курска, когда путин назвал вдов и матерей погибших подводников “десятидолларовыми шлюхами”. Икону в Керчи встречали на коленях — рабами легче управлять.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

12. В Крыму продолжают закрываться малые предприниматели: “аренда”, “полная распродажа” — привычные глазу вывески в оккупации.

Новости Крымнаша. Символ силы

Новости Крымнаша. Символ силы

13. Это мои любимые истории. Крымнаша вам за воротник и побольше, мародеры: “Когда-то они поверили словам КРЫМНАШ, продали свое имущество и решились переехать в Крым. В их доме на Алупкинском шоссе в пгт Гаспра развиваются флаги российской федерации и Крыма — как символы единства, дружественности, развития. Как символ силы, но чьей фактически?! Ведь этот дом постановлен под снос… Силой чиновников, силой правосудия, которое почему-то заняло сторону тех, у кого деньги, власть и связи. Эти люди обратились ко мне за помощью. 84 семьи, 2 жилых дома, расположенных в слишком сладком месте на земле ЮБК. Мне еще не встретились люди, чьи вопросы были бы решены, когда дело касается прав на жилье. Шесть этажей красивого дома с ремонтом и проживающими там семьями с детьми — под снос. Таково решение кассации. Этих людей предали. Президент владимир путин постоянно говорит о том, что вопрос жилья ВАЖЕН, но КТО в Крыму заинтересован, способен оказать свою помощь и поддержку, чтобы ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ? Когда к дольщикам начнут относиться как к людям, а не инструменту захвата земель ЮБК?”, — проскулила предательница Украины Елена Бобкина из Феодосии, которая типа борется за права тех, у кого оккупанты отжали или собираются отжать недвижимость.

Новости Крымнаша. Символ силы

P.S. “Развиваются флаги российской федерации и Крыма — как символы единства, дружественности, развития. Как символ силы”. Последняя фраза — ключевая в словах ватницы, которая вдруг поняла, что с помощью силы можно прийти и отжать жилье. А еще с помощью силы можно совершить вторжение в Грузию под лозунгами “защиты соотечественников”; с помощью силы можно совершить вторжение в Украину под лозунгами “защиты русскоязычных” и “волеизъявления народа”… А потом, на седьмом году оккупации, такие как Бобкина из Феодосии одновременно восторгаются флагами россии, которые символизируют для них силу, и скулят, что под этими же флагами у них отжимают жилье и землю — с применением все той же силы. Всегда говорил, что вата и логика — несовместимы. Потому и называют вас ватниками!

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