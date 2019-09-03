Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 05:27
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

730

1. “Вы издеваетесь, что ли?! Вы в Крым звоните!”. Представитель Билайна позвонил рашистке, чтобы предложить услуги своей компании. Когда в ходе разговора выяснилось, что он попал в Крым, куда рашистка успела понаехать, ему срочно пришлось закончить разговор и попрощаться. Наши крымчане, прослушав этот феерический диалог, также добавили: “Отдельно можно отметить высочайшее крымско-билайновское качество связи. Судя по его ответам, он понаехавшую больше угадывал, чем слышал”.

2. Управление Службы безопасности Украины в АР Крым расследует 61 эпизод о нарушении морскими судами правил въезда/выезда в порты аннексированного россией Крыма. По данным Министерства инфраструктуры Украины, с 2014 года в порты аннексированного Крыма зашло не менее 868 судов под иностранными флагами, нарушив государственную границу Украины и морское право.

3. Оккупанты снова сообщили, что на завод “Титан” в Армянске будут поставлять руду и фосфаты из Сирии. До сих пор это сырье поставляется с материковой части Украины, что вызывает недоумение и много вопросов. Напомню, есть информация, что сирийскими фосфатами и рудой уже могли частично заменить украинское сырье. Сирийские фосфаты отличается тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности, урана, которого так не хватало жителям и без того отравленного Армянска.

4. Оккупанты вчера вечером задержали в Ялте ватного на всю голову Илью Большедворова, который понаехал в Крым до оккупации, а в 2014 году начал орать “путин, введи”. К бюджетному корыту понаехавшего из Братска рашиста не пустили, поэтому он записался в “активисты”, за что периодически получает люлей. Задержание произошло на “предвыборном” митинге коммуняк. С рашиста взяли объяснения и отпустили

5. Еще один рвущийся к корыту коллаборант Александр Талипов рассказал, как проходят встречи оккупантов с жителями Крыма перед т.н. “выборами”: “Гастроли партии крымской весны были омрачены в Береговом и Приморском. В Береговом, несмотря на заслоны, жители прорвались к Цекову, и Андрей Пашук вручил манифест — Почему они не будут голосовать за Единую россию. Это произошло прямо на сцене посреди пламенной речи сенатора! После чего немногочисленные жители встали и ушли со встречи. На концерте остались бюджетники и привезенные на автобусах "приглашенные". Похожая ситуация была и в Приморском, где аналогичное письмо вручили жители поселка Константинову. Андрей Пашук сказал, что письмо подписало 750 жителей посёлка”. В манифестах люди описывают уничтожение их населенных пунктов, пляжей и предприятий за годы оккупации.

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

6. Оккупанты арестовали своего ихтамнета, который напал на букмекерскую контору в Симферополе. Ихтамнет угрожал кассиру травматическим пистолетом и забрал из кассы 165 тысяч рублей. Крым забирать можно, а деньги из кассы — нет? Странно.

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

7. “Спокойные времена для меня и моих парков вряд ли уже когда-нибудь вернутся, они остались в украинском Крыму” — российские оккупанты возбудили уголовное дело против Олега Зубкова, который помогал им оккупировать Крым.

8. Симферополь. В абсолютно пустое, безлюдное здание ЖД вокзала теперь просто так не войдешь. Теперь тут “ЗОНА транспортной безопасности”-рамки, лента для вещей на каждом входе. И в туалет, например, вы без обыска не забежите! Колючкой пока не обкрутили. Пока лепят кругом заборы и загорожи

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

9. Предлагаю прочесть о том, во что оккупанты превратили здание автовокзала в Севастополе. Все продумано до мелочей — как на зоне.

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

10. Почему гардемарины Севастополя считают, что деньги выделяют, чтобы им хорошо было? Глупость какая! В россии бюджет — просто объект попила. И все: “У меня вопрос, где, бляяяяяя, 150 лимонов, вбуханных в парк (Победы)? Где, бляяяяяя? Нафига эти дебильные навесы, не дающие тени? Столбики для подсветки с кусками бетона, и не работающие? Ну, почему никто из контролирующих органов не задает вопрос, куда деньги дели, почему никто не сел?”, “Сейчас понаехи вам расскажут, какой охренительный парк получился, а вы — неблагодарный, ничего не цените, только ныть умеете”, “Как в стишке: мы делили апельсин, много нас, а парк один. Каждый отхватил кусок, а жителям города досталась кожура”

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

Кстати, фонтаны в парке не работают практически с момента открытия после нанореконструкции. Они постепенно превращаются в вонючие болота.

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

11. 270 школьников из Крыма летом находились в милитаризованном лагере Юнармии. Лагерь оккупанты организовали в пгт. Заозерное на базе детского оздоровительного центра “Алые паруса”. Еще один лагерь был организован в евпаторийском санатории “Здравница”.

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники
Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники
Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники
Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники
Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

12. Обучали детей военщине и в других лагерях Крыма. Посмотрите, как прошло закрытие смены в детском лагере “Лесной” в оккупированном Судаке.

Дитячий табір "Лесной", Судак. Закриття зміни. До окупації такого не було, і дітлашня сумувала. Зверталися до батьків, але марно. Школа була проти. Україна допомагати відмовлялася. Але тепер все гаразд! Кримська мрія стає реальністю!

Эх, хорошо в стране рашистской жить! © pic.twitter.com/vyfLHjy957

13. Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании с Натальей Поклонской, с которой прожил в браке целый год. В расставании обвинил скрепонутую на всю голову преступницу. Видать, Николай II ей оказался ближе и роднее.

P.S. Понаехавшие постоянно пишут в крымских группах о том, что они собираются понаехать. Практически все ответы можно вместить в этот комментарий: “Зачем вы будете переезжать в Крым? Сколько можно?! Сидите в своих мухосрансках! Претесь и претесь всей своей ордой. Нет у нас ничего. Все разграбили и убили ваши соотечественники”..

Новости Крымнаша. Сидите в своих мухоср*нсках - все разграбили ваши соотечественники

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости России
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...