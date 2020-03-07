1. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вчера в прямом эфире ток-шоу заявил, что нужно дать воду в Крым: “Вопрос для подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут”. После этих слов разразился скандал, и сегодня утром этот ублюдок заявил следующее: “В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины”. Но уже спустя несколько часов в стенах Верховной Рады высокопоставленный предатель Украины снова заговорил о подаче воды в Крым: “Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов! Мы будем поставлять по необходимости или при гуманитарной угрозе украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья, хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами. Это важно. Мы не говорим о восстановлении промышленных поставок воды. Мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму. Просьба не политизировать такие вещи и не манипулировать такими вещами”. А как этот *** собирается возить воду цистернами украинцам? Где очередь занимать?

2. Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что Украина должна “сделать все, чтобы украинцы в Крыму не умерли от нехватки воды”. Кроме того, этот имбецил считает, что “у россии проблем с поставками воды нет, потому что Крым — это украинская территория”, значит, по мнению мудака, Украина должна решать созданную россией проблему

3. Этим летом в Крыму ожидается полная жопа с водой. Это то, чего ждали шесть лет. У ваты паника. У оккупантов истерика. И тут, бл*ть, тамженашилюди… Ох*еть. Вы, дегенераты, воду проукраинскому населению по домам в вёдрах носить будете? Или армию оккупанта поить собрались???

4. Подать воду в Крым под видом заботы о своих гражданах — это как подсунуть дерьмо в красивой упаковке.

5. Срочно дайте воду в Крым, а то у севастопольских пропагандонов началось обезвоживание. И вместо слова “Украина” они пишут “нэзалежная”, предвкушая подачу днепровской воды, с которой им будет комфортней лить грязь на Украину, как и ихтамнетам подмывать свои грязные жопы

6. Предлагаю подать воду в Кабмин. И закрыть снаружи двери.

7. Крымчане (те самые украинцы, о которых якобы хочет позаботиться украинская власть) категорически против подачи воды. Для нужд населения воды в Крыму хватает, но оккупанты используют ее для сельского хозяйства, промышленности и военных объектов. Прочтите наши аргументы

8. Это пересохшее Симферопольское водохранилище. Отсюда мой город и я будем получать воду. Которой нет! Да, катастрофа! Именно ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА в Крыму в купе с санкциями и дипломатическим давлением — инструмент ДЕОККУПАЦИИ! Долгожданной! Дать воду оккупанту — отдать Крым. И предать лично меня

9. Потеплело, и всё. В Армянске зарегистрировано превышение нормы диоксида азота в воздухе. Воды этому Фирташу! Он же платит налоги в бюджет рф, на армию рф, которая убивает, пытает, уничтожает украинцев! Быстрее воды Фирташу!

10. Гоблин в большой надежде на то, что воду в Крым дадут, заботясь, по словам коллаборанта, о Херсонской области, а не Крыме. Кроме того, Гоблин считает, что Украина ведет себя как террорист, который взял крымчан в заложники… Русня всегда обвиняет других в том, что делает сама. Прочтите

11. 12 марта 2014 года, агитируя жителей Крыма бежать на оккупендум, оккупанты устами коллаборанта Рустама Темиргалиева, который на тот момент был заместителем председателя Совета министров Крыма, заявили, что “дефицита питьевой воды в Крыму нет, все наши водохранилища практически полностью наполнены, и никаких проблем, в случае даже незаконного перекрытия со стороны киевских властей Северо-Крымского канала, крымчане не почувствуют”. Передайте это Шмыгалю!

12. Вчера в Керчи творился писец. Несколько часов с Опука гремело так, что стекла ходили ходуном. Все стреляют и стреляют. А после пошла авиация. Носилась над городом и морем больше часа. Все воюют и ждут сезон, но сезона опять не будет, т.к. это уже не курорт, а военная база. Может, водички сюда?! Цистернами?!

P.S. Со Шмыгалем уже все кристально ясно. Не прошло и суток с момента его назначения на должность премьер-министра Украины, как он зашкварился и утонул в пересохшем Северо-Крымском канале. И таких “шмыгалей” пруд пруди среди украинских политиков и чиновников, которые, идя на поводу страны-агрессора, готовы прикрываться липовой заботой об украинцах в Крыму, которым нужна не днепровская вода, а деоккупация Крыма, после чего наличие воды в канале будет далеко не в первых строчках списка, чему мы будем безмерно рады. Хотя, быть может, Шмыгаль переживает за военных на мысе Опук, которые проводят очередные военно-террористические учения? Переживает, что они вспотели, им надо бы душ принять, в баньку сходить, водицей напиться? Ведь и среди ихтамнетов тоже есть украинцы. Может, шмыгали об этих “украинцах” переживают? Больше похоже на правду. Тогда предлагаю не останавливаться и требовать снятия санкций не только с Крыма, но и с россии, ведь и за поребриком тоже есть украинцы… Можно долго шутить, но уже понятно, что украинская власть намерена дать воду в захваченный Крым, а сейчас формирует по этому поводу общественное мнение. Понятно и то, что преступление намерены совершить не из-за заботы о гражданах Украины в Крыму, а наоборот. Вот только подача воды — это на 100% государственная измена, за которую рано или поздно придется предстать перед судом.

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