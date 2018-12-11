1. В Симферополе совершено нападение на офис крымских адвокатов Эмиля Курбединова, которого оккупанты второй раз кинули за решетку, и Эдема Семедляева. Неизвестный металлической трубой разбил стекло и через отверстие открыл окно, но дальше пробраться не смог из-за металлической решетки. Семедляев не исключил, что это “еще одна демонстрация давления на объединение адвокатов”

2. Каждый из арестованных украинских военнопленных моряков получил независимого адвоката. Все расходы взяло на себя украинское государство. Мы своих не бросаем

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3. Севастопольская дурноВАТАЯ ватка радуется жизни на военной базе: “Кто-то с утра попадает в пробку из-за автомобильного затора, а я-из-за подводной лодки в море!))) 7:30 утра в Севастополе было”

4. Не всем ватникам комфортно жить на военной базе — боятся, что начнут светиться: “Задайте себе вопрос, почему все подобные объекты в россии построены минимум в 20 км от городов? Это просто проверить. Набираете в поисковике РЛС-Воронеж. Смотрите Википедию, там все РЛС (радиолокационные станции) с привязкой к местности. Жмёте на координаты и получаете картинку на карте. И странная тенденция. Нет ни одной РЛС рядом с крупным населенным пунктом. Одни мы удостоились такой чести”

5. Новости послемостового процветания и пользы санкций от севастопольских пропагандонов: “По Крыму бродит призрак "жёлтых жилетов". На полуострове не могут понять, почему мост с Кубани работает, а цены в регионе — московские. К началу декабря АЗС в Крыму установили шокирующий рекорд. Разница между ценами на дизтопливо в регионе и на соседней Кубани достигла рекордных 10 рублей за литр. Достаточно промчаться 19 км мостового перехода через Керченский пролив — и ты оказываешься в другой стране. Весь крымский регион получает топливо только по биржевым договорам. Собственных АЗС крупных нефтяных корпораций россии здесь нет — боятся санкций США и ЕС. Пытаясь успокоить общественное возмущение, республиканские чиновники обещают "изменения после запуска железнодорожной ветки". Им уже никто не верит. Народ бурно обсуждает спасительную идею шоп-туров на таманский берег через Крымский мост, раз уж сам мост не смог ничего изменить на крымской земле. Хотя до Краснодара всё равно далеко. А пока те же севастопольцы с "севастопольским" уровнем цен начинают чувствовать себя, мягко говоря, необеспеченными людьми. Хорошо зарабатывают военные, росгвардейцы и многочисленные понаехавшие чиновники. А большинство цивильного населения "города русской славы" недоуменно чешет затылки. Уровень зарплат здесь самый низкий в россии”

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6. Зазаборивание Ялты: “Ясную поляну огораживают забором от памятника, скоро не зайдешь((”. Комментарии: “Конечно, зачем местным жителям парк, пусть по дороге гуляют”, “Гляньте на забор на автовокзале — это пример того, как скоро будет везде”, “Всего лишь очередной камушек с неба”, “Все закроют. Санаторий "Узбекистан" давно закрыли. Можно гулять по ЮБШ (прим — Южнобережное шоссе)”, “От якобы террористов. Потом людей начнут с территории выселять”, “И самое печальное, что наш народ не шевелится. Пилят деревья? Пофиг. Лепят заборы? Тоже пофиг”, “Ой, да зачем там вообще гулять? У нас есть всегда открытое кладбище, там тоже свежий воздух”

7. Что-то нелестно севастопольская вата о россиянах отзывается: “Интересно, насколько точная информация про смену руководства в Херсонесе?”, “У нынешней крысы-директрисы заканчивается контракт. Продлят его или же нет — пока вопрос. Поэтому пока можно говорить лишь о возможной смене руководства”, “Пришлют очередного картавого удмурта. Я не вижу в них разницы, они все одинаковые. Из местных сотрудников-ветеранов Заповедника никому не светит должность руководителя”

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8. Как дышали раиской весной… Теперь Ватостополь через н0ль пишут: “У меня не проходит ни один вариант оплаты. Уже и адрес меняла, и Краснодарский край, город другой: 0 — Севаст0п0ль. НЕ прописывает — и картой, и Яндекс, и вебмани — ни один способ оплаты не проходит(((”, — скулят ватники, пытаясь заказать товар на AliExpress

9. Немного грустного юмора о медицине: “Подскажите, пожалуйста, где в Феодосии можно бесплатно пройти полное медицинское обследование в 17 лет? Анонимно”. Ответы: “В поликлинике. К 20 годам пройдёшь, если сейчас начнёшь проходить”, “В военкомате… И бесплатно, и быстро”

10. Жители Крыма морально готовят к встрече с собой очередного понаехавшего: “Хочу переехать из Москвы в Симферополь. Не будут ли меня унижать за то, что я из Москвы? Как у вас с дискриминацией людей из Москвы? Очень боюсь, что меня не примут”. Ответы: “Будут, потому что самим места мало!!!”, “Кому ты нах*й всрался?”, “Унижать не будут, но пальцем у виска крутить будут”, “Крым не резиновый! Приехал, отдохнул, уехал!”, “Вряд ли после Москвы вам здесь понравится. Ну, только если уже вам предлагают работу по контракту тут. А так, ни доходы местные, ни цены вас не устроят. Приезжайте лучше на отдых, мой вам совет. Ну, или если хочется экстрима, например, пережить опять 90-ые, то милости просим!”, “(Понаехавший из Смоленска) Плохая затея. Я сам понаехавший, и таково моё мнение. Собираю вещички обратно”, “Из-за таких приезжих местным купить себе жилье нереально”, “Приедешь, начнется война с Украиной, уедешь”, “Будут унижать — уеб** обратно сразу, или не едь сюда. Вон, пожалуйста, Магадан, Колыма, еще есть множество мест”, “Полагаю, что гостеприимство уже выразили”

11. Балаклава. Наблюдал картину, как балаклавские рыбаки взвешивали улов под бдительным контролем пограничника-бурята. Ну, реально — орда по-прежнему дань с терпил собирает. 21 век… родная, рюськая гавань.

P.S. Я уже много раз акцентировал внимание на том, что еще никто и никогда так не унижал жителей Крыма, а особенно жителей Севастополя, как это делают российские оккупанты. Нужно хорошо знать менталитет ватных севастопольцев, чтобы понимать, через какие скрепные муки ада они проходят, когда им приходится для элементарного интернет-заказа коверкать название города, вставляя вместо букв “О” цифры “ноль”, чтобы обойти полезные санкции. И это только один пример из тысяч из повседневной жизни оккупированного города, который помножили на ноль. Загуглите, если интересно, сколько митингов против украинских властей было в Севастополе до оккупации, и сколько митингов уже произошло за 5 лет угнетения россией. Знаю одного ватника, который из-за ухудшения жизни в оккупации еще больше начал испытывать ненависть к Украине только потому, что (цитата) “при хохлах мы жили как у Бога за пазухой”. Ватник не может смириться с мыслью, что долгожданная им россия отобрала у него бизнес, а теперь через карманные “суды” пытается отнять и домик с земелькой. Подливают масло в огонь и его периодические поездки на материковую Украину к родне, где он хочет видеть описанную российским телевизором нищету и разруху, а видит совсем другое.