Новости Крымнаша. Севастополь молчит - но молчит на русском

1. Начавшаяся в октябре нанореконструкция главной улицы Севастополя вызвала недовольство у жителей города. Но главный “сюрприз” поджидал впереди. В рамках нанореконструкции Большой Морской российские оккупанты снесли целую ореховую аллею, краснокнижные сосны и голубые ели, что вызвало такую реакцию горожан: “А разве непонятно, что в городе идёт война против зелёных насаждений? После молчаливого согласия города (населения), когда спилили ель на Луначарского, начался массовый спил деревьев”, “Материковые Варвары!!!”, “Понаехали красоту наводить”, “Как они достали, улучшатели”, “На Горпищенко пилят все подряд. У людей просто шок. Все оголили. Пару лет назад что-то садили — все засохло. Чьи дурацкие фантазии? Уже гадить не боятся. Может, оттого, что все молчат?”, “Да что же за кошмар на улице Вязов. Ничего собаки не посадили — уничтожили все, что можно. Растет эта красота 50-70 лет. Что в городе происходит? Уничтожение по красоте идёт”, “Как обидно. Скоро центр останется совсем без деревьев, зато закатанный в новый асфальт и плитку”, “Кто за это ответит? И кто восстановит? Эти деревья — часть истории и духа города. Как можно было такое безобразие сотворить?!!!”, “Наш город стал похож на девицу после пластической операции на лице, с безобразными губами. Город потерял своё лицо, потерял свой шарм, изюминку”, “Никаких адекватных слов не подобрать, во что превратили город. Просто жесть какая-то творится”, “Ясно только одно: методично, планомерно в городе уничтожается его аутентичность”, “После Большой Морской кто-то ещё думает, что Севастополь принадлежит севастопольцам?”, “Мы все рабы империи под названием "российское государство"…”.

Реконструкция лестницы возле кинотеатра "Победа" на улице Большой Морской в Севастополе, ноябрь 2019 года Крым. Реалии

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Крым. Реалии

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Крым. Реалии

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Крым. Реалии

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Крым. Реалии

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Александр Солдатченко

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Александр Солдатченко

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Александр Солдатченко

На улице Большой Морской в Севастополе спилили все деревья Александр Солдатченко

2. Оккупанты проводят безжалостную вырубку деревьев в Ялтинском горно-лесном заповеднике.

Верхний Кастрополь . Ялтинский заповедник

Верхний Кастрополь . Ялтинский заповедник

Верхний Кастрополь . Ялтинский заповедник

3. Оккупанты активизировали поиски ватников в Крыму, которые готовы на камеру поверещать от счастья из-за запуска двух поездов в Крым. Отберут тех, кто верещать будет громче всех: “Джанкойцы, у кого есть желание поделиться для программы "Время покажет" радостью о том, что поезда из Москвы и Петербурга придут в Джанкой, пожалуйста, напишите редактору Первого канала Сергею Топоркову. Нужно будет снять видео”, — написали пропагандоны

4. Крымчане и понаехи… Аж искры летят: “Вот почитала я комментарии (понаехавших). Мы, местные, лентяи и тунеядцы. Откуда тогда в Крыму все взялось? Мой папа строил водохранилища: в Гончарном, в Партизанах, в Малоречке. Я могу показать сады, посаженные моими бабушками. А моя бабуля восстанавливала Севастополь после войны. Мы лентяи? Нет. Мы просто знаем цену своему труду. А то, что вы нагнали 45% шерпов за копейки, так вас надо гнать взашей из Крыма. Кто работает на строительстве Тавриды? Сплошь приехавшие. А почему? Потому что крымчане требуют своевременную, достойную оплату. Не надо мне рассказывать”, “Да это тварь приезжая! Само ленивое, вали отсюда!!!!!!!”. Хотелось бы добавить к первому комментарию ватницы: никто крымчан ни на какие строительства “Таврид” не собирался брать — оккупанты на все стройки сразу своих гастарбайтеров завозят. И фирмы, осваивающие распил российского бюджета, тоже все из замостовья. Местных практически никуда не подпускают

5. В оккупированном Севастополе зажгли главную елку города под ВОЕННЫЕ представления. Некоторые зрители в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказали, что не понимают, зачем организаторы детского праздника вставили в него военно-историческую постановку. Вход на площадь, окруженную металлическим загоном, осуществлялся через рамки металлоискателей. Оккупанты шмонали сумки и рюкзаки у прибывших на гетто-“праздник”.

P.S. Еще одно красноречивое сообщение из первого пункта дайджеста вынесу в заключение выпуска. Пишет севастопольский пропагандон и активный пособник оккупантов Платон Беседин: “ВАРВАРЫ УНИЧТОЖАЮТ СЕВАСТОПОЛЬ. ПРОЩАЙ, ГОРОД-ГЕРОЙ. Таксист мне рассказывает: "Вёз мужика неместного. Тот пыхтит: вы, севастопольцы, вообще охренели. Вам не благоустраивают — плохо. Благоустраивают — тоже плохо. Зажрались!". "Я ему в морду захотел дать", — говорит таксист. Таксист местный, как и я. И его эмоции я понимаю. Севастопольцы в шоке! Но кто станет слушать? У меня ощущение, что Севастополь наводнили "немцы". Просто немцы в Великой Отечественной разграбляли город. И тут их действия очень напоминают действия севастопольской власти. Не с таким цинизмом, конечно, не так чудовищно, безусловно, но что-то есть в этом мерзком отношении "не к своему". Два года стоял развороченным Парк Победы. Столько миллиардов в итоге спустили на это позорище? Больше года заколоченным стоит Матросский бульвар. Исторический бульвар под видом реконструкции уничтожается — и это уже второй раз. Центральный холм утратил свой исторический облик. Деревья, пережившие войну, спилены. Объездная разворочена. Теперь вот взялись за Большую Морскую. Весь город разворочен. Весь город перерыт. Ощущение войны — не иначе. Ненавижу ублюдков, которые пришли в мой город и устроили подобное. Ненавижу! Это варвары. На ваших глазах разрушается исторический Севастополь. Боль. Одна сплошная боль. И отчаяние оттого, как издеваются над Севастополем, уродуют его, уничтожают. Варвары! При этом ещё настолько издевательски, что не дали даже местным толком работы. Везде трудятся эти "милые приезжие" с Кавказа и Средней Азии. Заодно и криминальную статистику подправляют. Что ни неделя, то случай. А меж тем севастопольцы не могут найти работу. Народ просто в шоке. Народ не хочет сильно разбираться и винит уже не только местные власти, но и путина. Невозможно наблюдать, как варвары уничтожают родной город. Как херят великое событие пятилетней давности. Из-за таких "благоустроителей"-идиотов и теряется вера в россию. И почти все молчат, трусливо молчат”, — написал упоротый ватник. Да, до оккупации Украина нянькалась с Севастополем, с его “ранимой” натурой, а украинский глава города теперь уже вспоминается ватниками только добрыми словами. Ведь российские высвободители с городом больше не церемонятся — втаптывают его в дерьмо русского мира, ежедневно унижают его жителей, которые молчат — зато молчат на русском…

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