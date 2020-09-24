1. Новые заложники: оккупанты задержали в Крыму двух мужчин, одного из которых подозревают “в дестабилизации ситуации” (расклеивал проукраинские листовки), а другого — “в публичном оправдании и пропаганде терроризма и экстремизма” (расклеивал проукраинские листовки, подписан на украинские группы в соцсетях + при обыске якобы “нашли” компоненты взрывчатки). Оба гражданина Украины арестованы

2. Военная авиация стран НАТО сегодня кучненько летала над Черным морем, в том числе недалеко от побережья оккупированного россией Крыма

3. “Запрещенную книгу силовики подложили нам под холодильник”. Супруга политзаключенного Иззета Абдуллаева рассказала о том, как живет семья с двумя маленькими девочками после ареста мужа

5. Путин впервые с 2015 года выступил на Генассамблее бесполезной ООН. Ботоксная крыса проскулила, что надо бы “расчистить” мировую экономику от “нелегитимных санкций”, которые уже стали не полезными. Еще похвастался вакциной, которую в эти дни тестируют на медиках в Крыму

6. Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, находясь в Киеве, заявил: “ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем незаконную аннексию Крыма”

7. Свеженазначенный понаехавший чиновник оккупационной администрации Ялты Михаил Загорцев выступил против российской оккупации Беларуси. Беларусь, видите ли, это его родина, а Крым можно не только оккупировать, но и помочь его дерибанить

8. Коллаборант Константинов, который заявлял, что днепровская воду Крыму не только не нужна, но и опасна, по указке Кремля снова взвыл: “Северо-Крымский канал не является собственностью Украины, вода, которая течет по нему, тоже не является ее собственностью. Истоки ее вообще находятся в россии. Северо-Крымский канал строили наши деды в тяжелейших условиях. Это народное достояние, и кто давал право его перекрывать? Это диверсия, это государственный террористический акт”. Сушняк у пацана. Напомню слова предатели от 14 июня 2019 года: “Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует. Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами. Вопрос подачи воды в Крым из Украины сейчас остро уже не стоит”

9. Чернореченское водохранилище (Севастополь). Измельчало визуально очень. Лужа-лужей

10. Жители села Соколиное вышли на сход граждан, чтобы выразить протест против переброски реки Коккозка в Севастополь. На этот варварский проект лично путин пообещал выделить почти 4 млрд рублей, чтобы, убив Бельбекскую долину, напоить ЧФ рф

11. Оккупанты сообщили о том, что на 131 бочку в Симферополе потрачено 27 млн рублей. Больше 200 тысяч за одну бочку! Выдавливают из “дорогих россиян” последние соки

12. Посмотрите, во что превращаются фильтры в домах симферопольцев после пары недель использования. Представьте, какого качества воду подают по часам, если вообще повезет, и она есть

13. И почаще мыть руки! 30 секунд каждую! И ноги бы не помешало… Трындец пушной: “В Каменке воды нет уже 5 дней. Дозвониться невозможно. Графики для красоты?”. Подобными сообщениями исписаны все симферопольские группы. Во многих домах вода не поднимается выше третьего этажа

14. Оккупанты устами подконтрольных им “крымских ученых” начали готовить вату, что самолет, который должен вызывать осадки, совсем не поможет справиться с водной катастрофой: “Метод является локальным, и его можно использовать, например, при тушении природных пожаров или для полива полей в период засухи. К пополнению запасов крымских водохранилищ искусственно вызванные дожди не приведут”

15. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 83 новых случая коронавирусной инфекции (+3 смерти). В Севастополе — 20 (+2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4837 человек, в том числе 865 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 95 человек, в том числе 25 — в Севастополе

16. Бахчисарай. В Ханском вспышка короны. Заболели заведующий экскурсионным отделом и музсмотритель.

17. Коллаборантка Романовская Елена, заболевшая коронавирусом, впала в кому и вывезена самолетом в Москву. Ватники интересуются, будут ли вывозить всех подальше от угробленной медицины в Крыму, или только избранных? ветлана. Оккупанты отказали в госпитализации из-за отсутствия мест. Умерла от 75% поражения легких. Была крайне ватной, а муж в 2014 году ушел в т.н. “ополчение” и поехал на Донбасс

19. Окупований Крим, с. Піщане (до 1945 — Алма-Тамак). Дитячий мілітаристський табір “Дельфін”, вереснева зміна “Козачий сполох” для малят-кізячат. Так виглядає справжній відпочинок для дитини XXI століття з усіма скріпами “русскава міра” в одному місці

20. Окупанти у Криму на мисі Меганом знімають фільм про Сирію. Знов будуть байки про те, як всіх перемогли і врятували всесвіт

P.S. Крым в оккупации существует по формуле: сегодня хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра.