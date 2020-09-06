1. 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeing B-52 вошли в воздушное пространство Украины. Украинские военные летчики перехватили эстафету у польских коллег и обеспечили сопровождение самолетов союзника через всю территорию Украины до Азовского моря и оккупированного россией Крыма. Подобные патрулирования носят плановый характер для достижения взаимосовместимости стран НАТО и партнеров. Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США пролетели над Украиной впервые за более чем 25 лет. Отмечается, что одной из целей была демонстрация возможностей по сдерживанию России в регионе.

2. “В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами” — сообщили в посольстве США в Украине.

3. Оккупанты в Крыму продлили до 10 декабря срок содержания под стражей активисту, политзаключенному второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Эскендеру Сулейманову, у которого ухудшилось состояние здоровья: обострилась язва желудка и сломались зубные протезы.

4. Военные вертолеты оккупантов продолжают летать низко над головами купающихся людей в Любимовке под Севастополем. Скрепная вата в восторге. Пока все головы купальщиков остались на месте.

5. Симферопольское водохранилище. В отдельных местах, где уже больше полугода нет воды, выросла густая трава.

6. Мангуп (Бахчисарайский район). Уровень озера упал на полтора-два метра. Соседние озёра пустые, Бельбек встал. Жутковатый сезон, однако.

7. Симферополь. “Вот такая вот водичка идёт после отключения воды!!!!!!! Пока она сольётся, не успеешь набрать чистой. Да, и когда не отключают, идёт не лучше. Фильтры не помогают, вода ржавая, грязная. Стирала вещи светлые — теперь они желтые, и так уже около месяца” — радуются горожане.

8. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 101 новый случай коронавирусной инфекции и констатировали одну смерть. В Севастополе тоже антирекорд — 18 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3280 человек, в том числе 554 в Севастополе. Умер 71 человек, в том числе 19 — в Севастополе. Среди моих знакомых в Крыму тоже есть новые больные с подтвержденным коронавирусным диагнозом.

9. Согласно статистике оккупантов, Крым занял ПЕРВОЕ место по распространению коронавируса, если сравнивать с российскими регионами. Нужно еще больше парадов, фестивалей, шабашей и курортных сезонов.

10. Севастопольские ватники о нанореконструкциях на Историческом бульваре: “Зачем там сетка? Её отродясь там не было, и ничего не случалось”, “А вот теперь обязательно случится. Там на подходах к обрыву были непроходимые джунгли. Много лет непроходимые. Дёрн и корни кустарника были лучшей защитой от возможного камнепада. Что было сотворено? Был убран естественный защитный слой и наложен новый, искусственный. С полутора тысячей анкеров в тело скального обрыва. Анкер — дырочка в скале. Вода дырочку найдёт. Мороз (а он бывает у нас) дырочку расширит. Пусть не за одну зиму, но он это сделает. На выходе — полное разрушение обрыва над Красным спуском. С чем вас и поздравляю”, “Верно сказали! Но понаехам-то по ИКСУ! Они "эффективные" освоители. Зачем им ДУМАТЬ!!!”, “Пропал дом”, “Да уж… Вселилась шумная, галдящая маасковским говором семейка, и принялась крушить и ломать, делая ремонт "дорахо-бахато"… На старожилов им насрать, не нравится — уёживайте. Закатать бетоном и плиткой — таков план. Халтура и показуха, сдобренная попиленным баблом”.

11. Поглядите, как скулит типичная освободительница нас от всего: “Я являюсь мамой Волкова Захара Максимовича, 2017 г.р. Проживаю в Ялте седьмой год. Стою в электронной очереди на предоставление места в детском саду с августа 2019 года. Мне отказали в возможности встать в льготную очередь, ссылаясь на место регистрации в г. Москва. Я зарегистрирована в Москве, но детей воспитываю для Ялты, для Крыма. Логично было бы пользоваться льготами крымскими, если дети уже являются местными”. Местные прокомментировали: “Не нужны нам ни ты, ни твои дети, ни твоя гавань! Все вместе вон из Крыма!”, “Пусть расслабится, (её) дети местными не станут ни при каких обстоятельствах”.

12. Окупований Крим, курортний Джанкой. Долучення до церковних скріп — важливий елемент “патріотичного” виховання путлєр’югенду. Майбутні найманці з гордощами понесуть світло расійського православ’я нехристам і відсталим народам усіх континентів. “С намі путін і Христос”!

13. В Ялте неизвестные написали на стене “Жыве Беларусь”.

14. Коллаборант Александр Талипов словил украинское радио в Феодосии и затрясся каждой фиброй своей жалкой сепаратистской душонки: “Украинское радио в Феодосии, ну а чего?”, — написал предатель и получил такие комментарии: “Так оно давно работает. Не вижу в этом ничего плохого. Хочу заметить, что местами уровень сигнала лучше, чем у наших местных радиокомпаний”, “Ну и что, я не имею права слушать радио на родном языке? Это что, крамола?”. Трясущийся Талипов ответил: “Ну, если на этом радио меня называют сепаратистом, предателем и радуются засухе, то дело ваше”.

P.S. Активным пособникам оккупантов (как, например, Талипов) некуда отступать, у них сожжены все мосты. Поэтому, когда “талиповы” выливают тонны ненависти в адрес Украины, знайте, что это говорит страх и осознание того, что им НЕПРЕМЕННО грозит в будущем. Когда “талиповым” оккупанты полностью отключат воду, “талиповы” продолжат изрыгать яд на Украину и дрожащими руками ловить в Крыму волны украинских радиостанций, напоминающих предателям об их преступлениях. Причем на этих радиостанциях о коллаборационизме не говорят и засухе не радуются, как написал Талипов. Просто сам факт присутствия чего-то украинского в Крыму заставляет их биться в конвульсиях страха.

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