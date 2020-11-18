1. Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян, который гордится тем, что “служит россии”, во время задержания на КПВВ “Каланчак” на админгранице между Крымом и Херсонской областью просил о помощи у главы Нацгвардии Украины Николая Балана.

2. В Крыму умер активнейший пособник оккупантов Григорий Иоффе, которому в виде награды за службу рейху оккупанты кинули должность “главы общественной палаты Крыма”. Иоффе — крайне двустульежопая личность (как и Гоблин, Константинов, Поклонская и другие), всегда подстраивался под текущую конъюнктуру — с 2014 года по указке Кремля лил дерьмо на Украину, а до аннексии вылизывал пятые точки украинским политическим деятелям и гнобил сторонников россии

3. Генпрокуратура Азербайджана обвинила в совершении уголовных деяний лидера группировки “Союз добровольцев Крыма” Армена Гамлетовича Мартояна и его соратников, которые отправились в Нагорный Карабах. Им вменяют преступления по статьям УК Азербайджана о ведении агрессивной войны, умышленном убийстве, совершенном преступной организацией или сообществом, и незаконном пересечении азербайджанской границы. Напомню, в Украине Армену Мартояну вменяют организацию и личное участие в похищении проукраинских активистов, причинение телесных повреждений депутату Верховной Рады Украины, похищение и пытки предпринимателя, похищение журналиста, создание и руководство незаконного военизированного формирования. Кроме того, по сведениям крымского (оккупационного!) “МВД”, гражданин Армении Мартоян Армен Гамлетович в 2000 году в Лорийском районе осужден по пяти статьям УК Армении и приговорен к 10 годам лишения свободы. Вот такой поддерживаемый и покрываемый россией “ополченец”

4. В Прокуратуре АРК и Севастополя сообщили о наложении ареста еще на 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушили порядок въезда/выезда из/на оккупированный Крымский полуостров и правила международных полетов

5. “Депутат” оккупационного Заксобрания Севастополя Елена Глотова констатировала стремительный рост цен на продукты в городе в текущем году, и добавила при этом, что “цены продовольственных товаров остаются одними из самых высоких среди всех субъектов рф”. Другой оккупант — “глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка” Севастополя Вадим Кирпичников — в ответ заявил, что рост цен соответствует общероссийской тенденции, и посоветовал ходить на ярмарки — только цены там тоже растут как грибы. За мост никто не вспоминает

6. Оккупанты сообщили, что у многих жителей Симферопольского района пересохли колодцы. Обещают водовозки. Напомню, Константинов на днях заявил, что крымчанам надо забыть о днепровской воде

7. “В связи с критическими уровнями водохранилищ и недопущения мертвых объемов, а также до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения, Симферопольский филиал "Вода Крыма" с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник, среда, четверг — с 06-00 до 08-00 и с 18-00 до 20-00; пятница, суббота, воскресенье — с 18-00 до 22-00. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования”, — сообщили оккупанты. Ватники в восторге: “Мало того, что вода не качественная, можно сказать, техническая, так и эту отключат. Что было сделано, чтобы увеличить время подачи воды для населения? Абсолютно ничего, одно только — платите вовремя”, “Спасибо, обрадовали, мы счастливы. Все под контролем?”, “В субботу и воскресенье вода будет всего 4 часа???”, “То есть в субботу и в воскресенье вода только вечером? Вы там чем думаете? Так строят семьи????????????”

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 155 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 54 (+1 смерть). Количество зараженных увеличилось до 16 101 человека, в том числе 3 579 в Севастополе. Умерло 326 человек, в том числе 96 — в Севастополе

9. В Крыму покращення с каждым днём. Прямо под пещерным городом Бакла (Бахчисарайский район, с. Скалистое) было живописное поле. Но теперь это чья-то “частная собственность”. Дерибан Крыма продолжается. В свободные времена гулять можно было там везде, а теперь… неприятное чувство

10. Пойманную рыбу не кормят: восемь крымских сел, в которых проживает 12 000 человек, оказались отрезанными от жизни из-за трассы смерти “Таврида”, которую оккупанты построили для военной логистики и попила денег “дорогих россиян”. Людей отрезали от магазинов, школ, детских садов, аптек, больниц… Оккупанты в ответ на жалобы заявили, что у них нет ни желания, ни денег строить обещанные съезды или надземные переходы оят своих ихтамнетов: “Уважаемый Сергей Валерьевич! В селе Заречное власти приготовились уничтожить реки Ангару и Кизил-Кобинку, проложив по ним трассу. А ведь они образуют исток реки Салгир. Там даже знак стоит с незапамятных времен. И все это вблизи крупнейшего природного заповедника Красные пещеры — с водопадами и подземными озерами! Остановите, пожалуйста, проектирование юго-восточного обхода г. Симферополь по 2-му варианту, ведь и сносов домов, и участков там в 2 раза больше, чем в первоначальном варианте; и технически более сложный и более дорогой вариант!!!”, — пишут наивные ватники

12. За что нам вот это все? Скреповозка приехала! “Передвижной музей “Поезд Победы” прибыл в Керчь”. Зловещие диды… Какая-то черная пародия на всё

13. Ялта. Вслед за рукописными объявлениями от покупателей и даже от агентств недвижимости к флешмобу “пишем рекламу от руки” присоединяются пусть и малые, но предприятия

P.S. Крымская смекалка и тоска за нормальной едой приводят вот к такому: “Давным-давно забыли мы про настоящее сало. Моя подруга маме своей из Киева привезла сало в ботинке”… Пожалуй, фразой “сало в ботинке” можно описать наш быт и окружающую действительность в оккупации. — Как у тебя дела? — Сало в ботинке…