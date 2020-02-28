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28 февраля • обновлено в 05:26
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. С каждым годом все больнее

1. В ночь на 27 февраля 2014 года (в 4:20 утра) вооруженные российские оккупанты с сорванными нашивками захватили здания Верховного Совета и Совета Министров Крыма в Симферополе. На дорогах полуострова появилось много военной техники нацистов

2. Шiсть рокiв тому я вперше побачила в своєму мiстi вiйськову технiку ворога! Страху не було! Було обурення i вiдчуття вiроломства. Зникла вiра в людей!

Новости Крымнаша. С каждым годом все больнее

3. В шестую годовщину оккупации Крыма Госсекретарь США Помпео заявил, что Крым является территорией Украины: “Мир никогда не забудет беспричинное вторжения россии в Украине. США осуждают незаконные действия россии в Крыму и ее постоянные агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против россии, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений”

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Обмен на Крым был не равноценен

4. Суд в Гааге обосновал решение о выплате более $50 млрд по делу ЮКОСа “договором”, который россия использовала для дальнейшего включения аннексированного Крыма в “свой состав” в марте 2014 года. Суд указал, что позиция россии не подтверждается примерами ее работы с другими международными договорами. Итого россияне обеднели из-за оккупации Крыма еще на 50 млрд баксов. В копилку…

5. “Новый канал” требует через суд разрешить въезд в Украину рашистке из Comedy Woman Екатерине Варнаве, которая поддержала вторжение россии в Украину и незаконно посещала оккупированный Крым, где пела песни о путине. В Украине таланты закончились? “Новый канал” — моральные уроды!

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Новости Крымнаша. День сопротивления Крыма российской оккупации

6. В Ханском разобрали экспозицию исторического отдела. Ранее был разобран Художественный музей. Планируется демонтаж Этнографического отдела — после этого Музей в Хансарае перестанет существовать. К лету также планируется полностью закрыть доступ на территорию Дворца.

7. Оккупанты задержали за вымогательство “депутата Евпаторийского горсовета”, коммуняку Романа Волошина, который понаехал в 2014 году в Крым из Курска, организовывал оккупендум, участвовал в митингах, имитируя “восставших крымчан”. Вот таких “крымчан” оккупанты в те дни завезли тысячи. И возили их из города в город автобусами. Они были вооружены, нападали на проукраинских крымчан, сидели “наблюдателями” на оккупендуме, раздавали интервью своим пропагандонам и прочее, прочее, прочее

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8. Зубков запретил лживым телеканалам “Россия-24”, “Крым-24” и “Миллет” вести съемку в своих парках за “попытки необъективно очернить его и его парки в глазах телезрителей”. Пособник оккупантов добавил: “Моя пресс-служба навсегда внесла эти каналы в список нежелательных для аккредитации на любые мероприятия, проводимые Олегом Зубковым. Очень уж мерзкие каналы, с брехливой подачей и, по-моему, там проблемы с руководством. Да и вообще, времена доброй и объективной в своей массе прессы, похоже, навсегда остались в украинском периоде Крыма. Сегодня проправительственные СМИ становятся все злее, продажнее, бессовестнее и необъективнее”. Хочу напомнить, как в 2014 году Зубков совместно с российскими пропагандонами, которых сегодня невзлюбил, стряпал фейки об Украине и якобы нападении вооруженных бандеровцев на Крым. Напомню, как это было

Новости Крымнаша. С каждым годом все больнее

9. Оккупанты в Керчи продолжают “суд” против ватной активистки Юлии Журавлевой за то, что она выходила на одиночные пикеты в поддержку Зубкова

10. В Керчи у здания оккупационной администрации появился керчанин Николай Польшиков с плакатом, на котором написано: “Администрация Керчи совершает преступление” и “Шесть лет беззакония, грабежей и воровства”. Оккупанты отобрали у него землю. К ограбленному россией Польшикову попиариться подошла экс “заместитель председателя горсовета” Лариса Щербула, которая вылетела из своего кресла после скандала с шубами и батонами для нищих ветеранов. Керчанин сказал ей, что “с 14 года воровство идет”

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11. В оккупированной Ялте, в рамках процветания и вставания с колен, продолжают закрываться магазины. Камни с неба не пощадили и старейший в городе “Детский мир”

12. С начала аннексии Крыма россия незаконно добыла на захваченном шельфе у берегов украинского полуострова 10,4 млрд кубометров газа. В последние годы объемы добычи ворованного газа снижаются: “Им мешают международные санкции. Они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться вертолетами, которые там есть для доставки вахты”, — отметила руководитель “Черноморнефтегаза” Светлана Нежнова

13. Окупований Ватостополь. Поки дорослі “захисники” та “визволителі” мародерять в інших країнах, їхні молодші послідовники несуть “вахту пам’яті”. До речі, газ, який палає у “вічному вогні”, теж змародерений з чорноморського шельфу України

14. Февраль ещё не закончился, а одна из местных пародий на мобильных операторов — “Волна мобайл” — поспешила присоединиться ко всеобщему победобесию с акцией “Ура победе”

15. К преждевременному победобесию присоединился и мобильный недооператор — “Севмобайл”. Ближе к маю, видимо, и у торговцев бытовой техникой зазвучат сводки Совинформбюро из утюгов и стиральных машин

P.S. Шесть лет назад началось открытое военное вторжение, которое россия назвала “референдумом”, “свободным волеизъявлением”, “спасением русскоязычных”… Своих военных оккупанты долго и трусливо называли “спонтанно возникшей самообороной”, не признавая их тогда так же, как свои войска до сих пор не признают на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей Украины… И с каждым годом все больнее. Мне кажется, с такими чувствами живут те, кому не все равно… Вместе с Крымом и Донбассом болеть будет и вся Украина. По крайней мере та ее часть, которой тоже не все равно. Ведь сегодня это две кровоточащие раны. Не болеть и не замечать ран может только тот, кто не является частью единого организма.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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