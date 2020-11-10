1. Вітаю з Днем української писемності та мови!

2. На админгранице с Крымом (при въезде на полуостров с материковой Украины) задержан бывший замначальника ГУ МВД в АРК (2005-2011 годы) Николай Федорян, который оказывал помощь оккупантам при проведении многочисленных обысков и задержаний граждан в так называемых делах крымских мусульман. С 2012 года изменник Родины работает в АО “Государственное акционерное общество “Черноморнефтегаз”, которое оккупанты после захвата переименовали в “ГУП “Черноморнефтегаз”. Во время обысков и задержаний Федорян обеспечивал оккупантов транспортом. Оккупанты его благодарили, на что коллаборант отвечал “служим россии!”. Обвиняемый в госизмене предатель сегодня в суде Херсона арестован на 2 месяца!

3. Крымский оператор мобильной связи “КТК-Телеком” (работающий под брендом “Волна мобайл”) запустил международный роуминг в 42 странах, среди которых есть и Украина. Поломались санкции или найдена лазейка? Есть сим-карты с двумя IMSI (упрощённо — уникальный ID страны-оператора-карты), с которыми можно сделать подобное. В роуминге показывается второй IMSI, неподсанкционный. Но тогда под санкции должна попасть вторая компания, предоставившая IMSI из своих (и имеющая роуминговые договоры). Косвенно о том, что это сделано именно так, говорит то, что для возможности роуминга у “Волны” требуется поменять свою старую сим-карту на новую. Старые — обычные, а новые поддерживают два IMSI, видимо

4. Россия, в обход санкций, без преград поставляет в Крым американскую и европейскую медтехнику. Речь о томографах от General Electric и Siemens.

5. Ватники грозно в интернете пишут о том, что они “против застройки аэродрома Заводское”, территорию которого оккупанты намерены застроить человейниками и переселить сюда десятки тысяч “новокрымчан”, которые станут вопить, что они “исконные”. Наши крымчане комментируют суровый ватный протест: “Эти дятлы до сих пор не поняли, куда они попали! В их ватные головы никак не проникнет мысль о том, что их мнение никого в оккупационном гауляйтерстве не интересует. Аборигены атолла Бикини тоже были против ядерных испытаний. И чё, сильно им это помогло?”

6. Оккупанты продолжают заливать бетоном песчаные пляжи Сак (это ублюдки типа набережную строят). Посмотрите на этот ужас. Уничтожение береговой линии проходит в рамках освоения средств ФЦП (федеральной целевой программы) по карманам чинуш. Но они не только бабки в карманы осваивают — на остаток еще и Крым гробят

7. На пляж посёлка Парковое пришло покращення от “гавани родной” — высокие заборы с колючей проволокой. Местные комментируют: “Полный звиздец”, “Обыкновенная зона. Ничего особенного”, “Просто россия”, “Красота! Ляпота! Скрепы!”, “Заборы, заборы, кругом одни заборы. К новому сезону готовятся”, “Это должно радовать глаз скрепышей”, “На остальной оккупированной территории то же самое”, “Что-то ни одного поборника русского мира под постом не отметилось. Купаться всем хочется?”, “По субботам в общей бане, как завещали скрепы”, “Да, море — излишняя роскошь для охлоса”

8. Гоблин заявил, что прорыва нет: “У нас с учетом дождей ситуация в Симферополе пока такая — прорывных моментов нет. В общей сложности, у нас 12 млн кубометров в трех водохранилищах”. С учетом графиков, в сутки сейчас дают до 100 тыс кубометров воды. Напомню, до оккупации Крым получал по Северо-Крымскому каналу около 300 куб. м. воды в СЕКУНДУ — это до 25 млн 920 тыс в сутки!

9. Симферополь. И не забывайте, ЧЕМ мы “чаще моем руки” по часам в условиях пандемии! Посмотрите, ЧТО льется из кранов

10. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 148 новых случаев коронавирусной инфекции (+2 смерти). В Севастополе — 73. Количество зараженных увеличилось до 14 135 человек, в том числе 3 119 в Севастополе. Умер 261 человек, в том числе 79 — в Севастополе

11. В аптеках Севастополя отсутствует российский антибиотик “Азитромицин” в связи с повышенным спросом на этот препарат из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что он не поступает от поставщиков из россии. В аптеках говорят, что препарат разбирают по пути в сакральный Крым. Также в аптеках сообщили о полном отсутствии нового российского препарата “Триазавирин”, который “используют для лечения гриппа и пневмонии”. Люди выживают как могут. У оккупантов в отчетах все пучком

12. Медицина Крыма признаков жизни не подает: “В поликлинику на Л. Чайкиной невозможно ни дозвониться, ни вызвать врача на дом, ни попасть на прием. Как быть больным, у которых нет высокой температуры? Как получить помощь?”, “Аналогично в третьей поликлинике. Нет температуры — приходите. Пришла: врача нет, карточки нет. Живая очередь. Врач вернется — ждите. Когда вернется — не знаем!! Так же ковид не разносится, правда!!”

13. “Крым — россия навсегда”? А был такой лозунг “Карабах — Армения навсегда”? Рванут россияне из Крыма, как армяне из Карабаха, бросив все свое имущество! Как говорится, ЗАПОМНИТЕ МОИ СЛОВА!

P.S. С помощью спутниковых данных в течение последних нескольких лет выявлены ДЕСЯТКИ новых источников пленочных загрязнений в акватории вблизи Севастополя. Мониторинг показал, что у берегов Ялты и Керчи также обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов и хлорорганических пестицидов. На военной базе иначе и быть не могло, но российские “ученые” винят глобальное потепление… А помните времена, когда оккупанты, особенно в преддверии туристического сезона, рассказывали россиянам, что в Крым ни в коем случае ехать нельзя — и радиоактивными бочками пугали, и крымскими татарами, и танки якобы на улицах Симферополя показывали. Теперь тишь да гладь. Видимо, до 2014 года Крым был не настолько сакрален как после того, как его сокрали

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.