1. Оккупанты объявили в розыск Рената Параламова, который после обыска и жестоких пыток переехал в Киев. Среди пытавших крымского татарина был и бывший СБУшник Андрей Сушко, который сейчас является палачом путинского режима на службе в ФСБ

2. В Крыму контрактники и срочники мечтают попасть в Сирию, т.к. оккупанты платят там 70$ в день. Ни о возможности погибнуть, ни о том, что участвуют в геноциде, они не думают. После возвращения домой денег хватает на хорошую машину из салона. Остальное пробухивается за месяц-полгода.

3. В Крыму самолеты оккупантов нанесли ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника: “В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет”. А когда-то Крым был курортом

4. Российские оккупанты вновь проводят беседы “о борьбе с терроризмом и экстремизмом” в школах Севастополя. Слово “терроризм” теперь у нас звучит часто, а на роль “террористов” всегда назначают невиновных. Детей и учителей знакомят со Статьей 282 УК рф — “возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”. По этой статье, как правило, оккупанты и репрессируют крымчан

5. Ряженые имбецилы отметили третью годовщину создания “донской станицы” в Ялте. На этот мерзкий шабаш традиционно притащили детей с оружием и в камуфляже. А ватницы обкокошились

6. Когда мы уже проснемся? Почему я пишу про ЭТО? Хочу домой, в человеческую жизнь! В Алуште проходит “фестиваль кизячьей культуры”. Оккупанты приглашают “всех желающих казаков для участия в турнире по рубке шашкой”

7. В Еды-Кую тоже не скачают: “В Ленинской районной библиотеке прошла встреча с Атаманом Ленинского отдела Общероссийской Общесоюзной организации Союза казаков Крымского казачьего войска”. На шабаше в БИБЛИОТЕКЕ присутствовало два десятка подростков

8. Предатели Украины в Симферополе отметили “День крымского Иуды”. Смешно? Мне тоже! Это иуды в этот день гнобят Сергея Цекова, ныне сидящего в Госдуре, которого представители “Русского общества Крыма” обвиняют в “развале русского движения полуострова в 90-е годы”. Иуды восстали против Иуды

9. 26 сентября оккупанты связали вспышку менингита в Севастополе с ростом количества понаехавших, что является объективной правдой. Но сегодня уже заявили, что вспышка связана с “повышением качества проводимых анализов”. Видимо, эта версия им понравилась больше — тут и себя можно похвалить — даже на фоне вспышки заболеваний. Странно, что эти медицинские нанотехнологии не доехали до отравленного Армянска, где люди продолжают испытывать проблемы со здоровьем

Новости Голый король

10. Заместитель главного врача по медицинской части Крымского центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева считает, что ВИЧ-инфекция на полуострове распространяется, “потому что в Крым идут большие миграционные потоки и больше людей начали обследовать на ВИЧ”. На диспансерном учете в Крыму состоит 11 211 инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и только 55% из них получают антиретровирусную терапию. На материковой Украине такую терапию получают свыше 70% инфицированных. Напомню, по данным оккупантов, за 8 месяцев 2018 года в Крыму зарегистрировали на 14,8% больше зараженных ВИЧ, чем за тот же период 2017 года

11. Запоребриковый рашист написал на ватофоруме Севастополя: “Важны СВОИ РЕБЯТА КРУГОМ. Я бы (будучи президентом) назначил не Овсо (Овсянникова), а какого-нибудь своего бывшего генерала охраны. Типа Золотова. Вместе с 10-тью ком заместителей-мордоворотов. Без перевыборов, лет на 5 в командировку. А иначе нельзя. Запущено всё и неустойчиво”. Севастопольский ватник ответил: “Вы понимаете, что именно вы написали? Вы подтвердили косвенно, что считаете нас военным трофеем, а не союзниками. Что же вы тогда хотите от соседей, если сами в нас "не уверены" вплоть до назначения карателя губернатором? Кстати, приведите пример, где это помогло удержаться долго”

Новости Россию будут бить

12. Гоблин попросил у оккупантов еще 140 млрд на дороги. Говорит, что нынешнего финансирования хватает только на поддержание текущего состояния дорог — ни о каком ремонте и строительстве не может быть и речи. По словам Гоблина, “климат в Крыму настолько сложный, что уничтожает асфальт”. Гоблин, проси больше! А то совсем климат, как в Сибири, стал!

13. В Феодосии на дорогах установлены ловушки для солдат НАТО

14. В Солнечной Долине под Судаком закрасили граффити с путиным, которые были нарисованы в 2014 году. Нацист Горный разразился в истерике. Считает это “провокацией негодяев”

15. Феодосия. Зашёл в городскую стоматологию. Вдоль стенки стоят лавочки. Люди ждут очередь. На стене висит телевизор и громкость такая, что хочешь не хочешь, но слушать будешь. А там, как обычно, поносят Порошенко, Украину. И так во многих местах, где собираются люди.

P.S. Севастопольский ватник возмущенно ответил рашисту: “Вы подтвердили косвенно, что считаете нас военным трофеем, а не союзниками. Что же вы тогда хотите от соседей, если сами в нас "не уверены" вплоть до назначения карателя губернатором?”. Ой-ой-ой. Неужели еще до одного дошло, что никакими “союзниками” жителей захваченной территории оккупанты не считают? Википедия гласит, что военный трофей — это “добыча, захваченная при победе над неприятелем. Кроме того, "трофеями" могут называть награбленное простые солдаты-победители — в частности, мебель, машины, часы, спирт и прочее”. Помните, как российские оккупанты, уходя с Чонгара, вырвали с корнем даже унитазы и розетки? Помните, как российские оккупанты грабили жителей Грузии, вынося из их домов матрасы, ковры, стулья и даже вилки? Посмотрите на уничтоженные и доведенные до нищеты захваченные территории Донецкой и Луганской областей! Это и есть тот самый “русский мир” — мир мародерства и рабства, мир убийств и отсутствия человеческих ценностей. Поэтому для меня удивительно, что ватники продолжают на пятом году бесчинств, которые творят оккупанты в Крыму, взывать к тому, с чьего позволения эти бесчинства осуществляются…