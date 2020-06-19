1. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против россии за незаконную аннексию Крыма.

2. Оккупанты приговорили двух ихтамнетов к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Ихтамнеты, нажравшись водки, сначала избили крымчанина ногами, руками и бутылкой, а потом ограбили: “В декабре прошлого года пьяные осужденные самовольно ушли из части (села Гвардейское). Сговорившись, они подошли к мужчине и под видом просьбы закурить напали на потерпевшего. Вояки нанесли ему десять ударов ногами, руками и стеклянной бутылкой, после чего отобрали у него мобильный телефон. Отмечается, что инцидент не навредил здоровью мужчины”, — написали пропагандоны.

3. Прокуратура АРК сообщила о подозрении в совершении военного преступления “военному комиссару Евпатории, Сак и Сакского района”, коллаборанту Владимиру Шингирию из-за принуждения крымчан к службе в армии оккупантов.

4. Оккупанты вновь принялись пугать крымчан плохим качеством днепровской воды: “По данным 2013 года, за год в Крым поступало 1,3 миллиарда кубометров воды, из которых 700 миллионов кубометров уходило в подземные воды. Нужно отметить, что 20% поступавшей воды — это сточные воды промышленных предприятий Украины, что приводило к загрязнению подземных горизонтов. С нашей точки зрения, правильной стратегией является использование исключительно крымских источников”. Кроме того, оккупанты уверены, что днепровская вода обленила крымчан: “Потеряны механизмы традиционного для Крыма водоснабжения. До строительства Северо-Крымского канала в Крыму тоже развивалось сельское хозяйство. С появлением днепровской воды уже не нужно было задумываться, как брать воду с источников и колодцев. Мы забыли, как это делать”. То есть, по мнению оккупантов и их приспешников, мы должны вернуться к колодцам, а уровень развития сельского хозяйства и численность населения Крыма до строительства канала равнялись нынешнему.

5. Ряд улиц Симферополя и Симферопольского района оккупанты сегодня утром отключили от водоснабжения до 17:00. Говорят, что опять “авария”. Такая интересная авария с заранее известным временем возобновления подачи воды. Чудеса.

6. Оккупанты в Крыму решили ускорить экологическую катастрофу полуострова путем прокладки еще одного водовода из Ивановского водозабора, что ускорит засоление и истощение почв.

7. В Севастополе за сутки выявили 4 больных коронавирусом. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 770 человек, в том числе 195 в Севастополе. Умер 21 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

8. Гоблин заявил, что в Крыму за сутки не выявили ни одного больного коронавирусом. То ли оккупанты таким образом к параду готовятся, то ли тесты закончились.

9. Кримська резервація, Євпаторія. Тут є все для цікавого дитячого відпочинку: автомати, міни, окопи, полоса перешкод. Зараз путлєр’югенд перевірить курортну інфраструктуру, підготує чудові мілітарі-атракціони, і… ласкаво просимо! Уніформу, патрони та гранати привозить свої.

10. С центральной набережной оккупированной Алушты группа молодых людей сорвала шесть флагштоков виндеров в виде сриколора. Оккупанты нашли пятерых жителей Алушты, возраст которых от 15 до 20 лет. К ответственности привлекли и матерей двоих несовершеннолетних. Оккупанты настаивают, что “местные жители совершили деяние в состоянии алкогольного опьянения”.

11. Ваторылый юрист из Севастополя Владимир Новиков просит оккупантов исключить его из “списка избирателей”, т.к. считает, что путинский референдум по конституции — это преступление и фарс, которые ведут к “узурпации власти”. Ноет, что у него “украли родину и страну”. Это он про россию. “Как преподаватель истории и обществоведения, а также, как специалист в области права — практикующий юрист, заявляю о своем категорическом несогласии с голосованием по поправкам в конституцию, которое назначено на 1 июля 2020 года, так как такое голосование полностью незаконно и преступно, ведет к узурпации власти одним человеком и непосредственно связанным с ним лицами. У нас просто украли родину и страну”. Ватник последние года 3-4 настолько активно высказывает недовольство его любимой россией, что севастопольские пропагандоны обвинили его в работе на Госдеп США, а оккупанты периодически то штрафуют, то запрещают проведение митингов. Интересно, до 2014 года ватник не знал, что в россии власть давно узурпирована ботоксной крысой?

12. Симферополь. Сегодня в каждую квартиру и дом зашли с вопросов, “а вы придете голосовать?”. Опрос проводят нанятые тетки, которые притащили агитки с обнуляцией путина.

P.S. “Потеряны механизмы традиционного для Крыма водоснабжения. До строительства Северо-Крымского канала в Крыму тоже развивалось сельское хозяйство. С появлением днепровской воды уже не нужно было задумываться, как брать воду с источников и колодцев. Мы забыли, как это делать”. Каждую фразу в этом фантастически абсурдном наборе слов активного пособника оккупантов, участника “самообороны Крыма”, преподавателя “КФУ” Геннадия Самохина можно высмеять, если бы не было так грустно. “Традиционными механизмами водоснабжения Крыма” до строительства канала были дождь и колодцы. Да, в Крыму до канала тоже развивалось сельское хозяйство, но рассчитано оно было на то количество проживающих на полуострове людей, а не выросшее за прошедшие годы в 2,5 раза.

С появлением днепровской воды, действительно, “не нужно было задумываться, как брать воду с источников и колодцев, мы забыли, как это делать”. Но теперь Самохин считает, что мы, обленившиеся, должны возвращаться к истокам, как диды… В очередной раз слушая бред про опасность днепровской воды для крымчан, снова иронично задаюсь вопросом: да как мы вообще выжили до приходы русских высвободителей?! Как мы жили все это время, избалованные и облененные Украиной и цивилизацией!? Не нужно нам больше вот это вот всё! Русский мир — это постоянная борьба за выживание, создание новых трудностей и бесконечное унижение человеческого достоинства. Именно за этим бежали на оккупендум имбецилы, подобные Самохину и требующему от оккупантов исключить его из “списка избирателей” Новикову, который вдруг понял, что в россии власть узурпирована преступником. За что боролись, предатели!?

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