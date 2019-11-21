1. Оккупационный “суд” Евпатории вынес заочное решение о СНОСЕ храма Крымского управления Православной церкви Украины в городе. Оккупанты постановили не только снести храм, но и потребовали, чтобы это сделали сами прихожане. “Советские безбожники кажется не додумались до такого, чтобы верующих обязывать разрушать собственные храмы. Оккупанты в Крыму "именем россии", решением заочного "судебного заседания" обязали общество в честь "Неопалимой Купины" в Евпатории снести ее храм. Если не раскаются и не остановятся, то пусть Господь снесет тех, кто стоит за таким святотатством и кощунством!”, — написал архиепископ ПЦУ Евстратий

2. Эксперты Крымской правозащитной группы собрали и систематизировали информацию о гражданстве лиц, которые незаконно выносят судебные решения в Крыму. Всего за период оккупации в “суды” общей юрисдикции и апелляционные “суды” Крыма указами путина назначено 463 человека. Из них 312 — это граждане Украины, подавляющее большинство из которых были судьями в Крыму до оккупации или работали в системе юстиции Украины. Минимум 94 “судьи” — граждане рф. По остальным 57 пока не удалось определить гражданство. Важно отметить гражданство уволенных и переведенных из Крыма “судей”. Из 129 уволенных “судей” не менее 106 — граждане Украины. Количество уволенных бывших украинских судей в несколько раз превышает уволенных судей из рф. Это может говорить о стремлении оккупантов заменить местных (бывших украинских) “судей” на граждан рф.

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3. “Нарушение законов и обычаев войны”: двум крымским коллаборантам Андрею Тишенину и Артуру Шамбазову изменили статью обвинения. Украинская прокуратура обвиняет их в “совершении нелегального заключения и причинении пыток” освобожденного ранее из российской тюрьмы Александра Костенко

4. Администрация морских портов Украины направит требование правительству россии о компенсации убытков в размере 1,24 млрд. грн. из-за временной оккупации Крыма. Если оккупанты не выплатят, то дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж

5. Оккупанты в Севастополе возобновили расследование по делу обвиняемого в экстремизме Валерия Большакова. Напомню, предатель радостно встречал оккупантов в 2014 году, а они его за это неоднократно избивали, сажали, обыскивали и делали в отношении него много других ништяков “русского мира”

6. В окупованій Євпаторії путлєр’югенд відсвяткував день призовника в армію загарбника спорядженням магазинів, одяганням ОЗК, стріляниною та вікториною. На військовій базі під назвою “Крим” справжнє щасливе дитинство починається з камуфляжу

7. Пропагандоны начали получать по заслугам: “В Евпатории на Колхозном рынке торговцы напали на съемочную группу телеканала "Крым 24". Как выяснилось, журналисты освещали рейд сотрудников управления муниципального контроля Евпатории по рынку. Когда корреспондент канала записывала стендап, сзади (прим — это ложь, спереди, а не сзади) ей в волосы вцепилась неизвестная женщина. Затем один из торговцев схватил за руки оператора телеканала Андрея Еремизина, после чего ударил его по лицу. — Оказалось, что у этих торговцев есть разрешения на осуществление торговли, и непонятно, зачем они предприняли насильственные действия в отношении журналистов”, — написали пропагандоны. Жители Евпатории, похоже, уже понимают, за что получили люлей привыкшие врать Андрей Еремизин и Анастасия Егорцева: “Пусть другие места снимает, там, где это действительно надо, а не людей-работяг на рынках. По-любому, с каким-то подвохом. Получили по заслугам”, “Если бы у них было все нормально с документами, то они не нападали на журналистов”, “Люди работают на рынке, все разрешения имеют, оплачивают местовые. Приходят наглые операторы с камерой и микрофоном и, не разобравшись, начинают снимать стихийную торговлю на территории рынка. В наглую обвиняя людей в самовольном захвате места и торговле без документов. Люди попросили их не снимать и не обманывать. Но телевидение ведь у нас правдивое. Эти корреспонденты начали доказывать свои права, естественно, провоцировать. Там люди уже в возрасте — думаете, они сами в драку полезут?”, “Ну, ХОТЬ КТО-ТО навалял этим наглым филоновским крысам. Снимут, смонтируют, как хотят… Перевернут с ног на голову. КРЫСЫ со штативами. ЩАС будут заявление в полицию писать — РЯТУЙТЕ, кориспондентов бъють. Тьфу”

8. Оккупанты продолжают гнобить жителей Севастополя, которые от покращення сводят концы с концами. Похоже, что после рынка пассажирских перевозок оккупанты полны решимости подмять под себя и торговлю: “На Шевченковском рынке банда таджиков на 2 газелях, с 2 русскими во главе, приехали и били овощиков. Товар весь испортили, засунули все в свои газели — весы, овощи, ящики — ну, все. При этом перегородив проезжую часть, создав транспортный коллапс. На вопросы толпы про документы и кто они, закрывались, отвечали, что от правительства!!! В том году они же на ЦУМе, недавно на парке и на Московском. Кто объяснит, WTF???? Ну, просто интересно, это у нас так правительство работает? Таджиками? Или это мафия, что это творится? Я в шоке от увиденного своими глазами. Эти таджики кидались на бедных продавщиц. Страшно очень, они не в адеквате. Милиция, конечно, не вышла. Опорный в 50 метрах. Анон”. В комментариях написали, что подобное происходит и в других местах города

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9. На прилавках магазинов оккупированного Крыма появились булки и батоны местного хлебозавода, на упаковке которых написано черным жирным шрифтом: “Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года!”. Скоро будут и имена “врагов народа” печатать. В общем, люди сие новшество не оценили

10. Спонсор т.н. “русской весны” в Крыму и на Донбассе Константин Малофеев поплакался о гибели основного бизнеса из-за очень полезных, как говорил путин, санкций. Активы прекратившего работу фонда на пике оценивались в полтора миллиарда долларов. Что-то я не слышу хохот Искандеров…

P.S. Освобожденные из плена варваров корабли ВМСУ в эти минуты начали прибывать в Очаков. Командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко сообщил о состоянии катеров: “Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян”.

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