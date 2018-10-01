1. Оккупанты значительно усилили ограничение свободы мирных собраний на территории Крымского полуострова, используя для этого репрессивное российское законодательство. Крымская правозащитная группа проанализировала решения крымских судилищ за период с апреля 2014 года по сентябрь 2018 года. За это время 353 человека были привлечены к административной ответственности, а к уголовной — 12 человек. К участникам мирных собраний применялись также административные аресты (зафиксировано минимум 22 таких постановления) и общественные работы (11 постановлений).

2. В симферопольской школе умер ребенок: “Первую помощь ребенку оказать было некому, т.к. медперсонал в школе отсутствует, нет даже медсестры! Мальчик умер от приступа астмы на глазах у одноклассников, так и не дождавшись помощи”

3. Оккупанты “в Симферополе хотят научить детей обращаться с оружием”. Для этого “планируют реализовать проект строительства кибер-страйк клуба”, чтобы “создать условия для патриотического воспитания подрастающего поколения”. Оружие — это “патриотизм”, по мнению православных ИГИЛовцев

4. Оккупанты начали восстанавливать бомбоубежища. На первое выделено 2,2 млн. Оно находится в Симферополе на территории “Крымтроллейбуса”

5. Севастопольские ватники обсуждают пошатнувшуюся уверенность россиян в завтрашнем дне после оккупации Крыма: “И все эти песни, что простые россияне не хотели — это ни о чем”, “Я где-то сказал, что простые россияне НЕ ХОТЕЛИ? Думаю, что, конечно, хотели в большинстве и на подъеме патриотизма. Но если бы это подкрепить сразу общим референдумом, то никто бы уже сейчас не имел морального права сомневаться. Просто цепь последующих событий многих простых россиян напрягает и в моральном, и в материальном смысле. А так бы было — что написано пером, не вырубишь топором. Пармезан-то можно и в Белоруссии купить. И креветки там же растут. Но вот уверенность в завтрашнем дне сильно пострадала”, “Тут же не только вы пишите. И высказывания в духе "простые россияне не хотели, и сейчас страдают, и крымчане им должны, как земля колхозу…" совсем не редкие в этой теме”

6. На ватофоруме узнали, что за ними следят бандеры: “Вынужден Вам сообщить неприятную новость — наша с Вами перепалка, где Вы предложили в губеры Севастополя Золотова, и мой Вам ответ, кем-то отскринены и уже гуляют по украинским сайтам. Пишите более взвешенно”. Рашист из-за поребрика ответил: “Вы за меня боитесь или за себя? Мне-то, честно говоря, фиолетово, кто меня скринит с УА и постит там. А вот вам за ответ по губернатору, действительно, надо бы замереть на пару месяцев. Айпишник напрямую привязан к адресу”. На что севастопольский ватник ответил: “Вы смешной. У меня ментальность не материковая, меня не запугивали почти 30 лет, как вас. У вас всё переводится в "боюсь". Я не "боюсь", а предупреждаю вас, что чушь про Золотова, которого вы бы хотели назначенцем с целью подавления возможных протестов и недовольств, изречённая вами, используется для подтверждения вашего совсем нелояльного и недоверчивого отношения к севастопольцам. Вы ясно дали понять, что жаждете репрессивного стиля управления Крымом, за это вас и "любят". Переживайте за свой адрес — своими постами вы попадаете под многое, чего не скажешь обо мне. Я не альтруист, но и не агрессивное воинственное хамло. Вы из разряда людей, которым нельзя давать слабину — сразу лезете на шею. И так во всём, не только в диалогах, но и в реале. На расстоянии вытянутой руки и близко не подпускать, как в зоопарке”

7. Когда читаю такое, всегда вспоминаю радостные вопли ваты образца 2014 года в предвкушении обещанного российского уровня жизни, который, кстати, и настал: “Вот и наш долгожданный летний сезон пролетел. Сезон отдыха окончен для отдыхающих, а для местных — сезон работы! А дальше что? Куда? Уже не первую неделю мы в поисках работы! Один вопрос — как прожить за 14 тысяч в месяц (прим — 6032 грн)??? + аренда жилья с оплатой коммуналки! Так и отдаем все на одно жилье! Работаем вдвоем с мужем и денег просто не хватает!!! Говорят, уровень жизни поднялся? Да!! Может, где-то, но не в нашем городе!! Накипело!! Анонимно”. Ответы: “Ну пральна, поднялся уровень, уменьшилось качество или количество той жизни. А вы как хотели?! Законы физики никто не отменял! И специально для феодосийцев премьер жЫ сказал: "Вы держитесь там, всего вам доброго и хорошего настроения, просто денег нет!"”, “Так у большинства!”, “Привыкли не жить, а выживать”, “Удивляют люди, которые считают, что зп 20к — это нормально. Где тренинги от гуру, как жить на 20к в месяц? С нашими ценами на жизнь, услуги и т.д. зп должна быть минимум 100к (прим — 43 тыс грн)”, “Поражает факт, при котором это государство, имея обширные территории, а в особенности ближе к Северному полюсу, не способно обеспечить своих граждан работой с достойной заработной платой. При этом низкооплачиваемый труд стал нормой”, “(Из-за поребрика пишет) Это и в Анапе так плачут в группах, но это реальная проблема для многих в россии”

8. Завтра оккупанты открывают грузовое движение по мосту, но севастопольские ватники, 4 года ждавшие это событие, уже нашли для себя причины того, почему цены не упадут. Кстати, возможно, это ольгинские вбросы, чтобы вату повести в нужном направлении и не винить оккупантов: “Печальнее всего, что цены на еду/продукты высокие не из-за паромов и прочего, а из-за жадности бизнесменов. Просто перед народом прикрываться теперь нечем будет. Пока власть серьёзно не возьмётся за контроль цен на товары, услуги, продукты первой необходимости, барыга никогда ничего снижать не будет”, “А если быть более точным, то цены сильно зависят от того, что аренда становится просто огромных размеров. У кого были договора на НТО ещё с Украины, город поднял аренду в 4 раза. И с учётом нынешних аукционов на места зачастую за обычный павильон надо платить 50-60000, а то и больше в месяц. Вот отсюда и рождается ценник. Кстати, по поводу доставки: стоимость доставки фуры с Москвы в Крым около 7-7.5 руб за кг. Окей, фура не заплатит за паром 40000, ну упадёт стоимость доставки 1 кг товара на 2 руб. Это крайне незначительно”

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9. Запоребрики удивляются, что за 4 года оккупации в Ялте никаких изменений, кроме пробок из-за криво-косо припаркованных машин, не произошло. “Мы были в 2014, смотрим — ничего не изменилось”. И ТЫДЫЩЩЩ: “А что, банкоматов Сбера до сих пор нет???”.

P.S. “Уверенность в завтрашнем дне сильно пострадала” — написал севастопольский ватник, который сожалеет, что в россии не провели референдум по Крыму, что дает, по его мнению, некое право россиянам жаловаться на ухудшение своей жизни из-за оккупации полуострова. Ватник мыслит в духе Кремля, который всегда стремится оставить кровь на руках своих преступлений у как можно большего количества людей. Но зря ватник переживает. Россияне снова выбрали путина президентом уже во время оккупации Крыма, подтвердив согласие с его действиями и утонув вместе с ним в крови тысяч и тысяч невинных жертв.