1. Оккупанты в Ялте снова задержали прозревшего от реалий родной говени Евгения Гайворонского. “При задержании его несколько раз ударили лицом о полицейскую машину”. В последнее время Гайворонский очень активно и откровенно высказывался о россии и происходящих в Крыму событиях. Например, в последнем перед задержанием посте в Фейсбуке Гайворонский написал, как “Кремль варварски разворовывает украинскую нефть”, и посоветовал Украине подать иск “на сотни миллиардов долларов”, “приступить к массовым арестам российского имущества в Украине и на территории цивилизованных стран для обеспечения взыскания компенсации с рф как оккупанта Крыма”

2. “Очередная акция устрашения”: в ночь на 22 октября на автомобильной дороге по пути из Ростова-на-Дону в оккупированный россией Крым, в районе Крымского моста, оккупанты задержали на 7 часов троих крымских татар (Османова Ансара, Керимова Али и Сулейманова Амета), которые возвращались с судилищ над своими соотечественниками

3. Реформы, а также безопасность на востоке Украины, в Черном море и ситуация в аннексированном Крыму будут на повестке визита Североатлантического совета НАТО в Украину 30-31 октября

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4. Подразделения НАТО начали очередные учения в Черном море. На этот раз они проходят в румынской его части. В учениях задействовано 9 больших кораблей, суда поменьше и около 1000 военнослужащих из разных стран. Также принимает участие боевая авиация. Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о целенаправленном расширении своего присутствия в Черноморском регионе в ответ на агрессивные действия россии

5. Ряженые кизяки принимают участие в призывной кампании и пропаганде службы в армии оккупантов среди детей, что нарушает как нормы международного гуманитарного права, которые запрещают пропаганду службы в армии и призыв в армию оккупанта жителей оккупированной территории, так и п. 1 ст. 38 Конвенции о правах ребенка

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6. Симферополь и хореографы гавани: “Надоело уже. КУКИиТ и руководство университета обнаглело. Погнали на лекцию по профориентации с утра. Лекцию читал сотрудник полиции (!!!) о работе в правоохранительных органах. Вот так университет заботится о будущем своих студентов — режиссёров, вокалистов, хореографов… Анонимно, пожалуйста”. Но кажется, кто-то таки уловил суть: “В полиции тоже нужны хореографы. Режиссер поставит сцену задержания. Балеруны красиво схватят прохожего. В итоге при задержании он моргнет — этим нанесет травму росгвардейцу и сядет в тюрьму на 3 года и 6 месяцев”

7. Севастопольским медучерждениям, в рамках постоянно действующей акции “встаем с колен”, не хватает порядка 150 врачей разного профиля, что на треть больше, чем в минувшем году. Оккупанты на место уволившихся и уволенных местных врачей планируют завозить понаехавших, которым будут частично компенсировать найм жилья

8. Уже пятый год в магазины оккупированного россией Крыма практически не поступают продукты питания и другие товары украинского производства. Но ностальгия по ним у крымчан по-прежнему никуда не делась. Прочтите комментарии: “Иногда, если повезет, покупаю санкционку с Украины или ЕС”, “Нашу вату нужно возить в Украину на экскурсии, чтобы видели, какую сметанку, молочко едят украинцы. Чтобы увидели 150 видов мяса и колбас, которые, между прочим, производят сами, и там даже есть МЯСО! Чтобы понюхали и попробовали местных настоящих овощей и фруктов”, “Как не хватает украинских продуктов в Крыму. Скучаю”, “Стояла около лысого прилавка с колбасой "Папа может". Послала того папу и купила как всегда помидоров, огурцов и винограда. Приеду в Киев — оторвусь уже на мясном”, “Кроме "помоев", теперь из Крыма людям вывезти нечего”, “Суки. Кормят чем попало”, “Нет ферм животноводческих, нет пастбищ, а почему? Нет воды! Пастбищ не будет. Сельское хозяйство в упадке, и нет поддержки. Где есть территории для выпаса скота? Север Крыма высыхает. Какое молоко, какие удои? Вы о чем… Прочитайте на упаковке о сроках годности… Месяцы, полгода. Молоко хранится сутки-трое, но не до такого маразма”, “Так это пальмовое масло во всех видах кондитерских изделий и не только! Уничтожают через желудки”, “Не сомневался, что нас травят”

9. В Ялте на оптовом складе оккупанты обнаружили около 22 кг санкционных сыров, и сожгли их! (демонический смех за кадром). “Обнаружили такие европейские сыры как Дорблю, Камамбер, Бри”. Тут разрешено только пальмовое масло лаптем хлебать! (опять смех)

10. Симферополь. Прозревший кизяк Акимов готовится гнать понаехов из Крыма. Особенно атаману любы понаехавшие лезгиноплясуны: “ДА, БРАТЬЯ-КАЗАКИ, ПРИДЕТСЯ НАМ ЕЩЕ ПОВОЕВАТЬ! ТО, ЧТО НАДЕЛАЛИ НАШИ ПОЛИТИКИ, С НАШЕЙ ЗЕМЛЕЙ ДАЖЕ ВРАГИ БЫ НЕ СДЕЛАЛИ! Через 5 лет россии не станет из-за эмигрантов. Вы сейчас посмотрите, все рынки и другие злачные места кем оккупированы, но правительству на это наплевать. ИМ и их ДЕТЯМ здесь не жить. А НАШИХ ДЕТЕЙ БУДУТ РЕЗАТЬ И НАСИЛОВАТЬ”

11. Про зомбованих родичiв. Мої у Криму поступово починають розрізняти те, що в телевiзорi, вiд того, що насправдi. На це їм знадобилося аж п’ять рокiв!

12. Аэропорт Симферополя оккупанты обнесут забором с колючей проволокой. Россиянам обойдется эта забава в миллиард рублей

P.S. Пока ватники в Крыму воют от обилия камней с неба, оккупанты решили распилить еще миллиард на заборе вокруг симферопольского аэропорта. Россияне, найдите себе еще одну работу, чтобы Крым “содержать”, пока пупок не надорвете. А там еще и оккупированная часть украинского Донбасса, и часть Грузии, и Молдовы… И про Сирию не забывайте. В общем, работайте!

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