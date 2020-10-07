1. В Херсоне за подозреваемую в госизмене руководительницу пророссийской организации “Русская национальная община “Русичъ” Татьяну Кузьмич анонимно внесли 530 тыс грн залога. Предательница, кроме прочего, в Крыму вместе с боевиками с Донбасса принимала участие в Ливадийском форуме “Русский мир: проблемы и перспективы”. В октябре 2019 года журналисты “Центра журналистских расследований” опубликовали большой материал под названием “Кто и как продвигает идеи "русского мира" в Херсоне”, в котором шла речь и об отпущенной на свободу Кузьмич. На выходе из здания суда предательницу встретили активисты, которые облили ее красной краской, символизирующей кровь украинских воинов, погибших на российско-украинской войне.

2. По делу об исчезновении 20-летней девушки в Севастополе задержан 43-летний бизнесмен из Москвы, с которым она поехала кататься на яхте и не вернулась. Цинизм и равнодушие включаются, когда узнаешь, что пропавшая Лиля понаехала в Севастополь из Челябинска. Нашла то, что искала. Увы. Надо было сидеть в Челябинске

3. Оккупанты пробурили уже 11 новых скважин для обеспечения котельных водой. Каждая новая скважина убивает Крым — ускоряется процесс засоления почв и образования солончаков. Это как тушить пожар бензином

4. Большую часть Симферополя оккупанты снова на целые сутки отключат от водоснабжения. Покращення произойдет с 8 часов утра 8 октября по 8 часов утра 9 октября, и опять “из-за проведения аварийно-восстановительных работ”

5. Новый этап голодных игр: оккупанты в Севастополе перекроют путь к водоемам шлагбаумами. На 30 шлагбаумов и 25 табличек “Въезд запрещен” выделят свыше ляма срублей. По официальной версии оккупантов, “проводится защита объектов от несанкционированных посещений”

6. “Минобороны рф прибирает к рукам детские лагеря вокруг Севастополя. Город остается и без денег, и без рабочих мест”, — сообщили недавно пропагандоны. Ватники комментируют: “Кто бы мог подумать”, “Камни с неба”, “Очень больно всю эту гадость читать и ощущать в городе. Большая часть детей Севастополя выросла в ДОЛ “Чайка”. Дети заводчан 13-СРЗ ЧФ выросли в этом лагере, который построили наши родители! Почему я лично должна отдавать все постройки халявщикам!!!!??? Пусть выкупают!!!!!”, “А кто халявщики?”, “МО рф — хочет все и сразу, как уже видно на практике. И знаю из первых рук”, “Что значит выкупают?!!!! Пусть сначала построят хоть один лагерь!!!! А то протянули свои загребущие ручонки на то, что не создавали!!!! Университет украли, Комарово украли. Решили украсть все???? А построить слабо?”, “Сколько тут людей, которые против планов укрепления обороны Крыма. Вы подумали, что будет, если НАТО высадит десант на берегу, а там детский лагерь?”, “Если лагерь не отберет МО, то это сделают солдаты НАТО!”, “Люди не понимают. Молчать надо. НАТО думает, что там дети, высаживает десант, а там наши доблестные… им таки в зубы БАЦ! Твердым кулаком со всей революционной ненавистью”, “И тут надо помнить, что удар кулака генерала — это ого-го”, “Это да, видел однажды. Генерал кулаком как жахнул! Все бутылки со стола попадали… Как-то все скромно умолчали, что спиз…ли, извиняюсь, взяли не только лагерь им В.М. Комарова, дважды героя СССР, ушел весь комплекс “Береговое”. А там ой какой вкусный пирожок”

7. Новый день и новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 107 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 2 смерти). В Севастополе — 29 (+ 3 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 6334 человек, в том числе 1164 в Севастополе. Умерло 120 человек, в том числе 32 — в Севастополе

8. Феодосия, Приморский. За деньги — рожать в палате, без денег — в коридоре. Ватница не понимает причину: “Во что превратился Крым??? Особенно медицина!!!! Которая оставляет желать лучшего!!!! Врачей не хватает. Конкретно говорю о поселке Приморский. Скорая принимать не хочет. В городе Феодосия ложишься в роддом и у тебя есть право выбора, где лежать: за деньги в палате (прайс там же имеется) или в коридоре!!!! Лекарства беременным выдают с истекшим сроком, а в поселковой детской поликлинике остался один медиатор, который при желании не сможет взять всех деток!!!!Мы — люди, и хотим, чтобы был должный порядок!”

9. Диды октября: оккупанты продолжают таскать детей из путлерюгенда по победобесным шабашам

10. Кримська резервація, курортний Джанкой. Місцевий путлєр’югенд закликали до несення “вахти пам’яті поколінь”, бо “день перемоги” в рейху ніколи не закінчується. На “пост” відпускатимуть з уроків. А ватостопольських "вартових” навіть будуть годувати (служба за їжу)

11. За наемничество в рашке, кстати, уголовная ответственность предусмотрена, но только не тогда, когда это касается войны против Украины и, как теперь уже, войны против Азербайджана… Из Крыма в Армению отправились боевики, чтобы воевать за оккупированные Арменией территории. Их количество не уточняется. Армянская диаспора Крыма, которая в большинстве своём поддержала оккупацию полуострова россией, собирает деньги на войну против Азербайджана, который освобождает свои территории. Один из наших крымчан задался вопросом: “Интересно, те из них, кто были в алкообороне (например, один "Самвел" — Армен Мартоян чего стоит), уже рванули в первых рядах на защиту или пока вещи собирают?”

P.S. Нацист Горный открыл комментарии у себя на Фейсбуке, и полились ручьи правды в комментариях к его мерзким статьям: “Я родился в Карабахе. Через 23 дня будет ровно 27 лет, как армяне нас выгнали. Тем не менее мы не хотели войны. 27 лет вас уговаривали, шли переговоры, но всегда безрезультатно. Вы, армяне, нас всегда считали баранами, трусами, никчемными людьми. Мы это унижение терпели 27 лет. Но когда-то все заканчивается. Знаете, кто сейчас воюет в Карабахе? Те люди, которые уехали из Карабаха грудными детьми. Они выросли, сейчас на танках едут за своими домами. Карабах — это территория Азербайджана по международным законам. Мир вашему дому, но войну выбрали вы”… Вот так решаются вопросы с оккупированными территориями. Придет решение и в вопросе деоккупации Крыма, это лишь вопрос времени. Между миром и войной вы выбрали войну, в которой победа будет за нами! А пока российско-украинская война продолжается. Война, на которой наших раненых бойцов помогают лечить немцы, которые для транспортировки раненых сегодня прислали в Киев очередной самолет вооруженных сил Германии. Россияне, если что-то вы и смогли повторить, то только войну, оккупацию и нацизм

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