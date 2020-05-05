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5 мая • обновлено в 18:08
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

32.3т

1. Прогнувшийся с потрохами под Кремль экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что аннексированный россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а антироссийские санкции потребовал отменить, назвав их бессмысленными. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил продажному скоту: “Это лишь крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами. Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнание аннексии. Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе”

2. Минимум девять провайдеров в семи населенных пунктах в Крыму блокируют сайт Минреинтеграции Украины. Доступ к сайту не дает также провайдер мобильного оператора МТС, работающий в Крыму в обход санкций. Оккупанты заблокировали украинский ресурс после публикаций о недостаточном уровне реагирования на пандемию в Крыму. Подробные результаты мониторинга прочтите на сайте правозащитников

3. В оккупированном россией Крыму выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом, в Севастополе — 2 новых случая. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 202 человек, в том числе 91 в Севастополе. Два пациента в Севастополе скончались

4. Гоблин пообещал увеличить количество патрулей на улицах, мотивируя ужесточение режима путинских каникул “просьбами крымчан”. Скоро, я так понимаю, крымчане будут “просить”, чтобы их сильнее нагайками хлестали, загоняя в квартиры

5. Полицаи на набережной Ялты провели устрашающие маневры на своих бобиках

6. Оккупанты в лице полицаев и ряженых совместными группами продолжают отлавливать нарушителей путинских каникул. Вот так это происходит в Ялте — история в нескольких фотографиях с вебкамеры: “1) Женщина с самокатом сидит на гальке у моря; 2) Приближаются 4 блюдуна карантина — 2 мусора и 2 кизяка; 3) "Разрешите доипаться"; 4) С другой стороны набережной подоспела подмога — ещё 5 лбов; 5) Началось "производственное совещание"; 6). Судя по папочке в лапках, возможно, и протокол нарисовали; 7) "А теперь нафиг с пляжа!"; 8) А часовня РПЦ с магазином — спокойно открыты. Ну да, серьёзный бизнес у серьёзных людей, не мешать же им, в самом-то деле”

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

7. Особенно заметными стали на улицах патрули ряженых кизяков

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

Новости Крымнаша. Россиян не любят уже больше, чем коронавирус

8. Пока одни ватники на севастопольском форуме просят, чтобы этим летом россияне не ехали в Крым из-за ситуации с нехваткой воды, другие на этом же форуме дают рецепты успешного наносезона: “Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую картину, очевидно, что конца света не наступит. Страны капитализма при активной поддержке Китая и других государств, двигающихся в сторону социализма, покончат с эпидемией. Но что будет дальше? Очевидно, что правительства будут перекладывать вину за огромное количество смертей с себя и капиталистического уклада жизни на жестокую судьбу. Но не ведитесь на это, товарищи! Нет судьбы, кроме той, которую творят народные массы. И народным массам пора уже осознать это в полной мере и решительно шагнуть за пределы капитализма. Изучайте марксизм, создавайте марксистские кружки, переводите на марксистские платформы уже существующие коммунистические партии. Социализму пора прийти на смену капитализму. Пора как никогда. До встречи в глобальном Советском Союзе!”. Не всем голодная самоизоляция пошла на пользу

9. Если вы читаете и видите следующее: планокурия, пиндостан, гейропа, в/на украине (с маленькой буквы), Севастопольцы (с большой буквы), то вы оказались на севастопольском ватном форуме. Бегите оттуда. Там больные люди

10. Диалог крымчан: “ — В Крыму стали выдавать… стали выдавать… Нет, не маски, а георгиевские ленточки. Вот, сцук@, наконец, это то, что надо! — Жену и сына предупредил, кто это полосатое в дом принесет, пойдет на 10-дневный карантин к теще жить. В том году прецедент был: жена принесла и случилась беда — 2 дня кабельное не работало, прям случайно. Да, я — гадость, но не надо меня злить, тем более, что договаривались”

11. Как за…ло жить в долбаном Крыму. Нихрена нет из того, что доступно на материках. А все, что есть, дороже в разы.

P.S. Снова довелось плотно пообщаться с ватниками. В подавляющем большинстве они абсолютно уверены в двух вещах: 1) Вирус нам завозят москвичи; 2) Никакого вируса нет… Да, это произносят одни и те же люди, перманентно сменяя один тезис другим. И стоит еще раз отметить, что если вся озлобленность ватников еще не сконцентрировалась на путине, то вот россиян не любят уже больше, чем коронавирус, в существование которого не верят. А особенно досталось москвичам — их проклинают на каждом шагу. Но, судя по моим наблюдениям последних недель, “москвичами” теперь называют чуть ли не каждого понаехавшего. Интересные тенденции.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Комментарии
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Куреза Александр
Куреза Александр
Как своевременно путлер оккупировал крысчан! Теперь и они смогут ровными рядами(а кто хочет даже СДИДАМИКГБНАПАЛКАХ) утилизироваться с лишнехромосомными НАРАЙСАРТИР....
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4
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Ivanchenko Andriy
Ivanchenko Andriy
Раз плешивого не матерят, значит еще не дозрели
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8
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ivanchenko Andriy, репа и брага еще есть в запасе стекломоя полно , есть чем гордится под забором
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3
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
А как же "Хоть камни с неба!"?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Музыра Валерий, немец свои миллиарды отрабатывает , а рабы репу жрут
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