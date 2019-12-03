1. Российские оккупанты снова задержали и более двух часов допрашивали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова на админгранице между Крымом и Херсонской областью. Напомню, 27 сентября 2014 года оккупанты похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова — Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно

1. Коллаборант-кизяк Сергей Акимов, у которого на прошлой неделе в Симферополе оккупанты провели обыск, считает, что они на этом не остановятся: “Я думаю, что этим все не закончится. Они готовятся к выборам. У нас в сентябре будут перевыборы. Скорее всего, из-за этого все и началось. Это политическая акция. Я думаю, что они сейчас собирают информацию. У меня изъяли полностью все носители информации. Будут что-то искать, а потом, скорее всего, будут вызывать”. Акимов, а медалька “за освобождение Крыма”, которую тебе вручили оккупанты, висит у тебя дома на видном месте? Душу греет? Глаз радует?

2. Ливадийская больница в Ялте докатились… Пропаганда тоталитарной секты “НОД” пробивает очередное дно — решили добить больных своими листовками и сбором подписей за референдум об увеличении полномочий путина в условиях войны, что позволит луноликому вырвать россию из американского рабства. Логику не ищите

3. Керченские ватники начали что-то подозревать: “Неужели в этом весь смысл? Кто заметил, что с приходом россии расплодились алкомаркеты? Почему они стали так популярны и пользуются спросом? Неужели в этом смысл жизни?”. Комментарии: “Наливаек в Керчи стало, действительно, много”, “Чем больше человек пьёт, тем легче ему внушить всякую хрень”, “Древний инструмент контроля рабов всея Руси”, “Бухой народ — покорный народ. Для власти одни плюсы от бухлища”, “Чего сейчас расплодилось, так это аптек”, “Я тоже заметила, что пивных и алкомаркетов пруд пруди в последнее время. Все это говорит о том, что трезвое население стране не нужно”, “Много чего плохого пришло”, “Не только алкомаркеты, но и микрозайм, ломбард, работа-лохотрон и т.д.”, “(Пишет привыкшая врать пропагандонша Вероника Котькова, которая работает на Крым-24 в программе Вести-Крым. Понаехала в Крым ДО оккупации из российского Рыбинска) Магазинов, может, и больше стало, это бизнес. Возможность открыть и зарабатывать на том, что всегда в тренде. Но вот при россии меньше возможностей купить алкоголь ребенку, а вот при Украине продавали почти на каждом шагу кому угодно и что угодно. Какой там паспорт спрашивать — коньяк и водку продавали школьникам”, “(Ответ пропагандонше) Не смешите меня, не было такого. Всю жизнь у меня просили паспорт, куда бы я ни заходила”, “Гражданами с алкогольной зависимостью проще управлять”, “Пивных стало много, за каждым углом”, “Это РОССИЯ!”

4. На улице 60 лет Октября в оккупированной Евпатории появилась новая детская площадка. Все очень гармонично теперь стало

5. Кацапы по “Первому” каналу заявили, что в Крыму побит рекорд туристов за всё врем его существования (якобы “более 7 млн”). Всё больше и больше едет туристов из ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ. А когда запустят поезд, то Крым лопнет от туристов… Бл*ть, без комментариев

6. В оккупированной Ялте закрылся отель двустульежопой Софии Ротару “Villa Sofia”, который находится на набережной. Закрылся якобы до 1 мая на реконструкцию, “однако источники отмечают, что певица решила избавиться от гостиницы, которая перестала приносить ей желаемый доход”

7. Коллаборант Константинов по указке Кремля заявил, что в Крыму “продолжает свою работу группа, члены которой занимаются подсчетом ущерба, нанесенного региону в период его нахождения в составе Украины с 1991 по 2014 годы”. Для справки: с 1998 по 2014 годы Константинов был депутатом Верховного Совета Крыма. С 2010 по 2014 — председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым. Владел строительной фирмой “Консоль”, кидал людей на очень большие бабки, дерибанил земли… Если я все правильно понял, то после подсчета “причиненного Украиной ущерба” оккупанты должны будут посадить Константинова первым, а вместе с ним и перекрасившихся гоблинов всех мастей

8. “Который день жители нашего района (Керчи) обсуждают уничтожение старой шелковицы, ягодами которой лакомились несколько поколений окрестной детворы. Провернул эту операцию приезжий из Тулы, недавно открывший магазин, которого раздражали черные пятна на полу, приносимые покупателями на подошвах обуви. Несколько десятков лет раскидистое, дающее ягоды и тень дерево никому не мешало, хотя на пятачке рядом с ним работают многие годы еще несколько магазинов, покупатели которых точно так же пачкают полы раздавленной ягодой. Но никому и в голову не пришло бороться таким радикальным способом за чистоту торгового зала. И только у заезжего торговца хватило наглости лишить районную детвору и малообеспеченных окрестных жителей бесплатного лакомства. И тут мне вспомнился пятилетней давности разговор с водителем такси, которому такой же вот заезжий пассажир с пьяной откровенностью заявил, что через десять лет здесь не останется украинского духа, а местных или выселят насильно, или создадут такие условия, что свалят сами. Движение в этом направлении ведется активно как со стороны российской государственной власти, так и по инициативе желающих сменить климат или пожить в тихой провинции. Россия активно засеивает Крым военными, росгвардейцами, фсбэшниками, присоединяя руками "засланных казачков" местные предприятия, как в случае с "Заливом", или продавая, как Керченский металлургический завод. Ими руководят российские назначенцы из Зеленодольска, Москвы, Набережных Челнов. Местные школы пополняют российские педагоги, большинство — жены военных. Аналогичная ситуация в медицине: все руководящие кадры российского происхождения. Да что там, почтовые отделения Керчи — и те отданы выходцу из Тамбова. Ведут они себя по-хозяйски, если не сказать, по-хамски”.

9. В симферопольской школе №26 оккупанты открыли доску памяти Сергея Бордова. Так происходит героизация наемничества. Бордов имел медаль за аннексию Крыма, за что-то там еще в Сирии. Просто убийца и мародер по найму. Новый герой для россии. Мышебратья? Понять и простить? Вот так говень в Крыму детей калечит. Дети на шабаше были в военной форме, а на девочках одеты футболки с изображением автомата Калашникова

10. В Перевальном (Симферопольский район) ихтамнеты россии праздновали пять лет с тех пор, как угнездились на чужой земле. Это оккупанты. И война в Украине закончится тогда, когда последнее ЭТО покинет крайний сантиметр крымской земли. Все остальное — ложь, самозамыливание очей или сознательное предательство

P.S. Завершу выпуск наблюдениями жителя оккупированного Бахчисарая: “Я не брезгую поговорить с бомжами. Сделал среди них экспресс-опрос. На вопрос: “Вы откуда?”, — ответом была вся география россии. На вопрос: “Зачем?”, — ответ: “Крым наш!”. Сук@! Россия превратила Крым в бомжатник!”.

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