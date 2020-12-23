1. Почти 122 тысячи крымчан оформили биометрические паспорта в Херсонской области с начала оккупации полуострова россией в 2014 году. И это только в Херсонской области, а у многих еще и старые загранпаспорта действуют, и многим просто трудно выехать, не говоря уже о тех десятках тысячах, которые покинули Крым из-за оккупации. Отдельно отмечается, что жители Крыма могут беспрепятственно пересекать админграницу с Херсонской областью с недействительным украинским паспортом, например, с просроченной вклейкой нового фото

2. В Судаке оккупанты нагрянули в дом крымскотатарского активиста Рефата Камилова, который в июле 2019 года выезжал на “апелляционный суд” по делу крымских татар в Москву, чтобы поддержать репрессируемых. Теперь в доме активиста рашисты ищут “нелегалов”

3. Новый мониторинг Крымской правозащитной группы показал, что как минимум 25 сайтов в Крыму заблокированы оккупантами полностью. Еще 5 интернет-ресурсов заблокированы частично.

4. Главой оккупационной администрации Ялты (вместо умершего от ковида Имгрунта) оккупанты назначили (выборов в Крыму нет) Янину Павленко, которая, прогнувшись под рашистов, помогала им дерибанить винзавод “Массандра”

5. По ходатайству Прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя наложены аресты еще на 32 судна, которые незаконно заходили в закрытые порты оккупированного россией полуострова. Прокуратура планирует направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения таких судов в базу розыска с последующим арестом

6. Когда невнимательно слушал вождя и забыл, что санкции россии только на пользу: “Рогозин потребовал от США немедленной отмены санкций против предприятий Роскосмоса”

7. Сьогодні перший сніг. У Хансараї немає дахів над Стайнями (Конюшений корпус) та Бібліотечним корпусом. Дах Соколиної вежі наразі не демонтовано. Окупанти, чесно кажучи, знущаються

8. Крым будет жить на графиках подачи воды как минимум до 2024 года, заявил Гоблин и снова подчеркнул, что спасение Крыма — в опреснительных установках. Напомню, путин заявил, что ничего опреснять не будут, а своей воды в Крыму — море. Не согласовали пацаны этот момент

9. Партизанское водохранилище находится в 10 км от Симферополя. Это третий по объему искусственный водоем на оккупированном россией полуострове после Чернореченского и Симферопольского водохранилищ. Посмотрите, как обмелевшее водохранилище выглядит сегодня

10. “Массандра” продана за бесценок компании с орбиты банка “Россия”. Наибольшая доля в нем принадлежит “кассиру путина” Юрию Ковальчуку, на плечах которого лежит поддержка бизнеса всех тайных “женщин путина”. Теперь эта мафиозная семейка будет управлять и “Массандрой”. Посмотрите подробней в расследовании журналистов

11. Жители Крыма в соцсетях (а больше негде) продолжают сокрушаться из-за дерибана оккупантами “Массандры”. Громче всех сокрушаются те, кто радостно встречал оккупантов в 2014 году: “Нам обещали: мост построим, заживем. Продукты дешевле станут! Обещали!!! А получилось все наоборот!”, “Так-с, развешиваем уши пошире, чтобы лапши больше поместилось”, “Массандра была каким-то символом для крымчан, в том смысле, что ее государственный статус после продажи всего остального оставлял хоть какую-то надежду на справедливость, хоть какую-то веру в то, что правительство наше хоть на мизерную долю, хоть ради показухи, что-то делает для народа и Крыма”, “Это предательство, Сергей Валерьевич (прим — Гоблин), что бы вы сейчас тут нам не пели. Распродаете Крым с молотка! Вы и ваша команда. Потомки вам этого не простят!”, “Это реальный позор!!! Продать гордость Крыма частному лицу, еще и говорить, что это просто супер!!! Вы продали его за копейки от настоящей цены!!! Мировой бренд, одни подвалы с коллекцией вин стоят дороже, я уже не говорю про само предприятие, виноградники и т.д. Просто позор!!! За такое нужно посадить всех, кто причастен к этой продаже, а предприятие вернуть в собственность Крыма!!!”, “Какие комментарии бы ни писали, это не уровень Аксенова — решать вопрос продажи “Массандры”! Реликвию Крыма — винзавод Массандра и его уникальную коллекцию вин — очень жаль!!! Как по живому режут, что-то родное отняли”, “А все начиналось с одной бутылки Хереса 1775 года. Аппетит разыгрался”, “Предприятие было бюджетообразующим. Где оно теперь зарегистрировано будет? В Москве? Туда и налоги будут идти. А Крыму что? А ничего. Мы продали нашу гордость, визитную карточку Крыма. За копейки. Может, подарили?”, “Так крымчан еще не дурили, продать коллекцию + огромную территорию + много золотой земли за сущие копейки”, “Когда тысячи гектаров крымской земли “Массандры” проданы дешевле цены дорогой московской квартиры — это не продажа, это кража или на жаргоне руководства — ХАПОК!”, “Откровенный, бессовестный, воровской дерибан. Столетиями создавалось, нарабатывалось, а загнать за копейки (да неважно, за сколько!) хватило наглости очень быстро. Презираю таких "хозяев". Подавитесь уже наконец”, “То, что происходит, выглядит пострашнее 90-х”, “Ничего крымчанам не перепадет, ибо холопам и папуасам не платят: 1) Предприятие принадлежит другому государству, сделка юридически ничтожна; 2) Это уголовное преступление; 3) Сами виноваты крымчане, сами себя в туземцев превратили. “Массандру” украли еще в 2014-м. Не одну “Массандру”, вместе с полуостровом”, “Ничего не работает, все только по телевизору и на словах”, “Им глубоко плевать на всех жителей Ялты и Крыма с высокой колокольни”, “2020 запомнится как год самых циничных поступков”, “Продажа “Массандры” — начало конца!”, “Как тяжко жить простому человеку, глядя на эту мерзость”, “Крым отдали на разграбление”, “В Крыму продажа самых лакомых кусочков друзьям путина, Константинова и Аксенова — уже сложившаяся практика. И как бы пропагандисты не исходили неприятными запахами на тему ужасов Украины, ни режим Януковича, ни режим Ющенко, ни Кучмы, не позволили продать достояние Крыма — "Массандру" — и многие другие ценные активы. Но в путинском Крыму они уходят с молотка на ура. И вы хотите сказать, что Крымнаш? Нет, он не наш, он уже даже не местного населения, он, похоже, принадлежит друзьям темнейшего”

P.S. “В россии мало кому известно о том, что продать "Массандру" за два миллиарда долларов китайские бизнесмены предлагали украинскому президенту Виктору Януковичу еще в 2010-м году. Население Украины с негодованием восприняло попытку продажи предприятия в частные руки. Верховная Рада Украины встала на сторону дедов и законодательно запретила продажу "Массандры" в частную собственность, указав, что страна, которая больше всех пострадала во время Великой Отечественной Войны, не может позволить осуществиться мечте Гитлера на ее территории”.

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