1. Оккупанты сообщили об очередном задержании жителя Симферополя, которого “подозревают в государственной измене”. Подробностей пока нет, но известно, что зовут задержанного Иван Яцкин. Его вывезли в Москву и арестовали до 16 марта 2020 года

2. У Андрея Коломийца, осужденного оккупантами в Крыму за участие в событиях на Майдане в Киеве, ухудшилось состояние здоровья

3. Кабинет министров Украины упростил порядок въезда в аннексированный Крым и выезда из него для детей до 16 лет. Теперь ребенок сможет въехать в Крым в сопровождении того лица, с которым он выезжал из Крыма. Для въезда в Крым достаточно присутствия одного из родителей и уже нет необходимости в нотариально заверенном согласии второго родителя. Изменения вступят в силу через 30 дней

4. Оккупанты сталкиваются с дефицитом пропагандонов (языки быстро изнашиваются?). То толпа резко и одновременно ушла из их “Крымского дезинформационного агентства” теперь вот в “Вести Крыма” требуются все и сразу

Новости Битому неймется

5. Оккупанты в Крыму продлили закрытие парка львов “Тайган”: “Суд прошел. Закончилось тем, что суд закрыл парк "Тайган" еще на один месяц. За то, что мы не поймали тех львиц, которые поцарапали какого-то льва, и не поставили их на карантин. Также за то, что поцарапали военнослужащего”, — воет предатель Зубков

6. Гоблин назвал скулящего от камней с неба Олега Зубкова “чисто проукраинским персонажем”. Этот же Гоблин таких, как Зубков, в 2014 году называл “профессиональными русскими”. Гоблину не понравилось, что в блоге Зубкова “нет ничего российского, Украина ему ближе”

7. Евгений Гайворонский как-то стремительно стал проявлять свою любовь к Украине, находясь в краснодарском центре содержания в ожидании депортации в оккупированную россией часть Донецкой области

8. “Севастополь — русский город”, — кричали ватники в 2014-ом году… А вот и настоящие хозяева приехали!

9. “Давайте все вместе скажем: "Большое спасибо, великая россия! Уважаемый владимир владимирович, огромное Вам спасибо!”, — написало анонимное чудо про запуск поезда по мосту-скрепе. Но далеко не все крымчане рады этому событию: “Слава путену!”, “На колени, холопы!”, “М-да, у людей в головах до сих пор СССР”, “Чему радоваться? Щас цены на всё из-за этого вырастут. Ещё больше народу понаедет… всякого”, “Все ещё не поняли, что в мордор попали”, “(Из россии пишет) Вы смеетесь, спасибо? Вся россия обеднела из-за этого Крыма”, “Спасибо за закрытый сафари-парк Тайган, за возвращение к власти людей из 90-х! Спасибо, владимир владимирович!”, “Александр Македонский триумфально въехал в Вавилон, Наполеон — в Москву, Гитлер — в Париж… А когда главным успехом своей жизни маньяк считает подло украденный у соседей дотационный полуостров (больше ничего украсть не удастся, денег нет) — это как диагноз называется?”, “На одном ТВ канале показывают, как путин мост открывает, на другом — как в Сирии раздают тульский пряник, а третий канал просит народ помощи, чтобы собрать подарки и поздравить детей в приютах с Новым годом. И где или когда кричать УРА?”, “Работу дайте людям”, “Эйфория прошла”, “М-да… Ща понаедет уголовничков”, “Большое спасибо, великая россия! Уважаемый владимир владимирович, огромное Вам спасибо за то, что цены на всё поднимают, а ЗП нет”, “Не за что спасибо говорить. Не для нас это строилось и не нам пользоваться”, “(Из россии пишет) А че все жалуются?? Не сильно-то Крым россии и нужен. Одни беды от него. Возвращайтесь взад в Украину”, “А ещё скажем спасибо за развал науки, образования и медицины”, “(Из Выборга рашистка пишет) Такое ощущение, что для крымчан ни сделаешь — все плохо”, “(Ответ рашистке) Никто не просил зеленых человечков лезть в Крым — алчным обманом и передергиванием истории. А поначалу их скрывали, говорили, это местные ополченцы. Прям как на Донбассе”, “Понаедут кто ни попадя”, “Страшно по нему ехать”, “А мне фсё равно, никакой разницы, только будет ещё больше понаехов”, “Цены на продукты не упадут — за ними не следят, Аксенов с Тайганом бегает. Весь мир ржёт, кого нам поставили. Бизнес воет, работы нет. Я не пессимист, просто это факт”, “Намкапец всё ближе”, “Крымнаш плавно перетекает в Намкрыш”

10. Пока рашисты из Санкт-Петербурга прут в Крым на поезде (а переть им 44 часа), оккупанты в Джанкое установили забор и ворота между автовокзалом и перроном железнодорожного вокзала. Жители города, который до оккупации встречал 100 поездов в сутки, комментируют: “Поверх ворот и заборов еще "колючку" натянуть и вышки с автоматчиками поставить”, “И по периметру конвоиров с собаками”, “Потому что в рашке нападения за терактами))) Будем все скоро по расписанию в город выходить)”, “Наверное, перрон полностью огородят и будут пропускать на него по билетам через здание вокзала. Очередной загон для скота”, “Мы что, "зона"?”, “Чтобы проезжающие в город не попали”, “Зачем?”, “Действительно, зачем ворота перед входом/выходом на перрон? Опять деньги налогоплательщиков отмывают, прикрываясь антитеррором!”, “А на кой они там надо-то???”, “Чтобы ты привыкал жить в клетке”, “Сколько поездов раньше ходили через Джанкой, и все было нормально, никаких бомб и тому подобное”, “А вдруг бабушка-террористка с семечками проберётся? В каждом дворе ФСБ, а всё страшно”, “Теперь ждём, когда спальные районы начнут заборами ограждать и вышки с часовыми ставить”, “(Из Москвы пишет) Вау, вот это комментарии. Скажу проще, добро пожаловать в россию. Сами хотели, вот и получили. Привыкайте”. Напомню, ЖД вокзал Джанкоя был полностью реконструирован Украиной до оккупации, что не помешало Константинову заслуги Украины выдавать за “заслуги россии”. К “заслугам” россии можно отнести только новые заборы и рамки для шмонов на входе в здание вокзала

11. Начальник первого поезда в Крым Александр Калеущенко не успел на свой рейс Санкт-Петербург-Севастополь, так как “в обязательном порядке должен был доложить путину (на камеры пропагандонов) о полной готовности состава к работе на маршруте”. Россия — страна-фейк, страна-показуха

12. Поезд! О, да! А нормальным людям, вот — Crystal Serenity — огромный круизный лайнер класса люкс на фоне мыса Ай-Тодор. Это 2012 год. Мы в Крыму изнемогали под гнетом этой вот всей буржуазности и тлена… Но нас от этого АСВАБАДИЛИ! И теперь у нас есть ПОЕЗД! (упала в обморок)

P.S. Пока гоблинообразные готовятся ко второму раунду пропагандонских шоу во время встречи замостовой лохани на колесах, в россии среди ватников уже давно нет такого воодушевления от гири на шее: “Вся россия обеднела из-за этого Крыма”, “Не сильно-то Крым россии и нужен. Одни беды от него”. И такие слова я слышу даже от понаехавших в Крым. То ли еще будет!

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