1. Родные до сих пор не могут выяснить местоположение задержанного 6 июня после обыска в Старом Крыму Абдурахмана Рустамова

2. Оккупанты сообщили, что за первый квартал 2018 года уровень младенческой смертности в Севастополе вырос в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом, в 2017 году показатель мертворождаемости в Севастополе увеличился на 14% в сравнении с 2016 годом, а показатель младенческой смертности за год вырос на 10,3%

3. В Евпатории замечена машина с табличкой “Груз-200”. Очередной террорист с Донбасса вернулся

4. По ссылке посмотрите фоторепортаж из села Правда Первомайского района, в котором, как и в нескольких других, оккупантами объявлен режим ЧС из-за засухи. Посмотрите, как живут люди без Северо-Крымского канала, который был перекрыт вследствие оккупации Крыма россией. Почти весь урожай пшеницы погиб, а урожайность овощных культур за годы оккупации упала в 2-3 раза

Новости Путин поставил ультиматум

5. Кубань вслед за Калмыкией готова накормить Крым, который грозился накормить всю россию, но что-то пошло не так. Цены на продукты обещают выше кубанских из-за расходов на логистику, т.е. обещанного вчера путиным снижения цен не будет

6. Оккупанты в Севастополе подали иск о сносе еще одного крупного торгового центра. На этот раз претензии оккупантов касаются ТЦ “Добрострой”, владельцем которого является пособник оккупантов Сергей Лисейцев. Нелюбовь Овсянникова к Лисейцеву связывают с отказом последнего финансировать “избирательную кампанию” Овсянникова. Жители Севастополя прокомментировали: “А как в Добрострое радовались и бегали с русиш флагами. Прям бальзам на душу… Спецоперация СБУ? Овсянников — тайный агент СБУ?”, “Добрострой — это рассадник ваты. Там собраны лучшие представители самообороны. Да и на входе стояла кормушка для "детейДамбаса". Я не был там с момента оккупации. Пусть сносят”

Новости Путин открыто глумился над жертвами катастрофы

7. Жители Керчи делятся новостями погружения в говень. Мосту почему-то никто не рад: “А нужна ли нам такая администрация? Предприниматель установил на Митридате бесплатный туалет, но приехал крутой дядя и заставил убрать. На набережной туалет закрыт. Сами нихрена не делают и другим не дают. Клумбы сохнут, т.к. не поливаются. Камыш и сухая трава в парках и скверах. Разметка на дорогах через 2 недели стирается. Мусорные контейнеры на пляжах убрали, т.к. вывозить некому. Раздевалки есть только на Горпляже! Анон”. Ответы: “При Осадчем такой фигни не было (прим. Олег Осадчий — украинский мэр города, который 3 месяца руководил Керчью и при оккупантах)”, “Все это называется — приплыли в родную гавань. Скоро на металлолом пойдем сдаваться. Или, как вариант, захватить соседнее государство и поработить его. Рабы будут работать на галерах, а мы будем проводить время в философских размышлениях об устройстве всего сущего. Еще промаринуют керчан пару годиков, так потом никакой обсе не страшен будет. Главное, чтобы талоны на колбасу хакеры через офшоры не вывели”, “Путен, памаги!!!”, “И это только начало перечня. Город запустили”, “А чего вы ждали от расеи-матушки? Мост построили и хватит”, “Им Крым для этого и нужен был — чтобы мост "хрустальный" и Севастополь, а остальное пусть загнивает”, “Вернуть Олежку!!! (украинского мэра)”, “Зато доходы администрации в миллионах. И это только официальные”. После этого комментарии закрыли

Новости Россия до сих пор на коленях

8. В оккупированном Крыму снова перебои с газом на АЗС. Ватники в соцсетях ищут причины и предвкушают поднятие цен

9. Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном россией Крыму. Оккупанты говорят, что это “абсолютно несправедливо”

10. Вата Евпатории распоясалась. Сеанс зомботерапии пошел насмарку. А вот рашистка из Калуги в шоке от “процветания” Крыма: “Кто-то смотрел президента? Про Крым что-то было или опять ничего? Если у нас все "так хорошо и беспроблемно", страшно представить, что там творится, что столько жалоб пропускают”. Ответы: “ТВ — такое ТВ. Короче, показуха одна”, “Не смотрите "президента" — берегите свои нервы”, “Залипуха для верующих”, “В Крыму вопросов много. Надеюсь, их решат”, “Был смешной парень подставной на въезде на мост. Сделал все, как сказали!”, “(Рашистка из Калуги пишет) Я бы даже сказала, что остальная россия начинает завидовать Крыму”, “Неблагодарные, царьку челом не бьете”, “Я бы спросил, как на учительскую зарплату прожить?”, “Чтобы хорошо жить, надо вернуться в СССР”, “Вопрос простой: "Когда он наконец уйдет?". И заодно заберет медведева-затычку”

11. Ватники Керчи жалуются, что остались неуслышанными на прямой линии с луноликим. Что-то таки случилось с нашей ватой. Совсем нюх потеряли — на сцаря ропщут: “Задали президенту из Керчи только двое, практически начальство. Ступников и ещё кто-то, остальные смсками. Мы писали президенту полгода назад, жаловались на одно больничное учреждение. Жалоба, между прочим, серьезная, но нам не ответили, а от начальства досталось по-крупному. И Аксенову писали… У нас для администрации все отлично!”. Комментарии: “К сожалению, это, скорее всего, по всему Крыму. Для администрации всех поселений Крыма всегда всё хорошо, а на самом деле проблем немерено и все они умалчиваются. Такое ощущение, что везде сидят одни мудаки, которые в первую очередь решают всё в свою пользу. В Щёлкино, например, половина жителей осталась без работы на лето, так как сгорел рынок, обеспечивающий работой почти треть населения, и всем на это насрать. Звонков, смс и видеообращений было отправлено очень много, но, к сожалению, нас, наверное, не услышали”, “Какого ответа вы ждёте? Все знают, что в Москве так сжигают, в других городах. Жгут конкурентов и под снос. Для освобождения территории, для чего-то”, “Я разочарован. Прямой эфир ни о чём”, “А по сути, истина одна — живут лишь крупные города — типа Москва, Питер”. После этого комментарии закрыли

12. Я чёт пропустил? Что оно там вчера наплело, что бакс стал по 62,32?

13. Знакомые через Грузию на авто раньше ездили в Турцию (на российских номерах, а не крымских оккупационных). Решили снова поехать и… Грузины их не пустили. С января 2018 года крымская прописка не канает, если нет штампа о пересечении украинско-российской границы.

14. В Севастополе неизвестные на стене написали “СЛАВА УКРАИНЕ”

P.S. Пока жители Крыма ежедневно изливают тонны сообщений о катастрофической жизни в Крыму после начала оккупации, ватники из-за поребрика, насмотревшись животворящего зомбоящика, пишут, что “россия начинает завидовать Крыму”, и пакуют чемоданы для понаезда на остров-404. И что самое интересное, приезжая в Крым, многие из них остаются вполне довольны текущим положением дел. Остается только догадываться об ужасах среднестатистических российских городов.