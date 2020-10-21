1. “В Крым едут люди, которые вообще не понимают, что это территория Украины. Если возникнет возможность восстановления территориальной целостности страны, проблема статуса этих людей станет одной из самых больших проблем для международного сообщества, не только для Украины”.

2. По данным заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, оккупанты переселили в Крым уже полмиллиона человек

3. “Судья”-палач Игорь Дегтярев в оккупированном Крыму без участия Меджита Аблямитова и его адвоката продлил крымчанину срок ареста на 6 месяцев. Напомню, арестованного 19 августа 2020 года Аблямитова оккупанты обвиняют в участии в “украинском националистическом батальоне”

4. Оккупанты отклонили апелляцию и оставили в СИЗО гражданского журналиста из Крыма, политзаключенного Ремзи Бекирова, которого арестовали после массовых обысков 27 марта 2019 года

5. Офис Генпрокурора Украины и следователи Главного следственного управления СБУ сообщили о подозрении сотруднику ФСБ, который в 2014 году “путем уговоров, подкупа и угроз” склонял к госизмене украинских военных в Крыму

6. Херсон: суд вынес обвинительный приговор 53-летнему ватнику за поддержку россии в оккупации Крыма и войне на Донбассе. Учитывая раскаяние ватоголового, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года

7. Пропагандону телеканала “Россия-1”, генеральному директору религиозного телеканала “Спас” Борису Корчевникову наконец-то запретили въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение оккупированного Крыма

8. Оккупант Развожаев посоветовал жителям Севастополя не ждать улучшения качества мобильной связи из-за полезных санкций. До оккупации связь была великолепная и мега дешевая, в том числе за границу. А сейчас даже в рашку дорого звонить. Спасибо, россия!

9. В Госдуре назвали “плачевной, важнейшей и животрепещущей” ситуацию с водой в оккупированном Крыму и упрекнули Совет Европы в “игнорировании” проблемы. Сами создали катастрофу — сами возмутились. Русня во всей красе

10. Песков заявил, что, цитата, “россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины”. Вперед и с песней, и нечего скулить по всем международным площадкам, выпрашивая днепровскую воду, которой ВЫ лишили Крым, аннексировав его

11. Резкий всплеск и новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 203 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 53 (+ 2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 9279 человек, в том числе 1743 в Севастополе. Умерло 182 человека, в том числе 53 — в Севастополе

12. Аксенов сегодня на штабе борьбы с коронкой на фоне 100% заполненного ковидно-пневмонийного койкофонда, на фоне массового закрытия поликлиник и больниц из-за болезни 100% медперсонала, на фоне АМБУЛАТОРНОГО умирания уговаривал крымчан не выметать из аптек препараты ковидных протоколов (уже есть дефицит). Зато сегодня оккупанты анонсировали открытие шести новых авиа направлений в российские заразные мухосрански

13. Крым продолжает скатываться в ковидную бездну: “Закройте Крым, с такой медициной мы скоро все здесь подохнем: нет мест, нет лекарств, а о врачах я уже не говорю”, “Соседи заболели. Только после скандала и угроз приехали, взяли анализ”, “Где те мобильные госпитали и КТ, которые возили в Италию? Почему никто не кидается нам на помощь? Всем уже ясно, что КТ-диагностика нужна на 5-й день заболевания, а люди ждут по 10-14 дней! Носятся по аптекам, заражая людей по пути в транспорте”, “Мою подругу неделю не помещали в стационар в Симферополе. Только после скандалов и жалоб ее забрали, и куда? В Бахчисарай. А там провал, врачей не хватает”, “У них же фестивали, высокие гости, деньги! Воду разбазарили за лето! Местные на последнем месте”, “Вакцину пропиарили на весь мир, таблетки за 10300 завезли, только вылечить не могут. Бла-бла-бла — вот и все лечение у нас. Хорошие люди уходят”, “Ситуация с Имгрунтом (прим — умерший от короны глава оккупационной администрации Ялты, которого вывезли на лечение в Санкт-Петербург) показала истинное положение дел в крымской медицине. Крымская резервация”, “Глава Крыма описал ситуацию с ковидом словами "ВСЕ НОРМАЛЬНО". А утром на заседании штаба по ситуации с водоснабжением Крыма минутой молчания почтили память мэра Ялты”, “Конечно, нормально. Они там в другой реальности живут. Если что, самолет под попу и айда лечиться в Москву, а не в Армянск”, “В Крыму все под контролем — мы это слышим изо дня в день! Кому нужен такой контроль, когда люди по домам умирают без медпомощи? Об Артеке все тщательно скрывается, но дети заражаются от педагогов, затем разъедутся по домам и привезут родителям "подарки"…”, “Люди не могут заразиться на мероприятиях, одобренных Аксеновым, — это научный факт”, “То ли еще будет! Главное — курортный сезон с фестивалями, благодаря московским каникулам, продолжается. Они живут в своей реальности”, “Закройте аэропорт, вся Москва уже в Крыму. От туристов все и идет”

14. Оккупанты в Ялте провели рейд по контролю за соблюдением масочного режима. Но не для всех. Только для местных. Зараза замостовая шнырит по Ялте спокойно и свободно

15. Севастополь. Полицаи оккупационного режима встречают вышедших из транспорта без масок и сразу лепят штраф — 5000 рейхрублей. На днях Аксенов сказал, что и залесные ковид-беженцы обязаны валяться по Крыму в масках, но рашистов не трогают

P.S. Завод “Титан” в оккупированном россией Армянске озвучил планы об очередном за годы оккупации сокращении количества работников в рамках круглогодичной программы “встаем с колен”. До российской оккупации сотрудники завода были в шоколаде, если сравнивать с текущим положением дел, но пришла россия и ликвидировала все бандеровские излишества, оставив только скрепы