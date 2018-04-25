1. Оккупанты признали виновной мать крымскотатарского активиста Гирая Куламетова Зарему Куламетову в “оскорблении представителя власти”, “Суд” назначил ей 250 часов принудительных работ и выплату компенсации “пострадавшему” менту в размере 20 тысяч рублей. На крымскую татарку сделали донос, что она якобы “оскорбила замначальника МВД Кировского района” Андрея Рогожина в день задержания её сына, которому впоследствии назначили 10 дней ареста за публикацию видеоролика в социальной сети в 2012 году!!! Оштрафован на 20 тысяч рублей и крымскотатарский активист Шевкет Раззаков, которого тоже обвинили в “публичном оскорблении представителя власти”. Раззаков вместе с другими крымскими татарами 13 апреля 2017 года пришел поддержать Сейдамета Мустафаева, у которого оккупанты проводили обыск

2. Вчера на пункте пропуска “Чонгар” задержали гражданку Украины, которая являлась доверенным лицом путина на “выборах” путина в Крыму. Речь идет о руководителе крымского отделения оккупационного общественного движения “Волонтеры Победы” Елене Одновол. За биометрическим паспортом рванула? Сегодня Прокуратура АРК вручила пособнице оккупантов подозрение в совершении государственной измены. Ей грозит до 15 лет. Комментарии из Крыма: “Номинант премии Дарвина. Поехала в Украину, чтобы лично убедиться в её несуществовании. Заодно и пожрать”, “Чему удивляться? Если у нас евпаторийский депутат додумался поехать в Украину к родне. Кстати, что-то инфополе молчит о его нынешней судьбе”, “Было видео с суда. Так, оказывается, он остался в Крыму и пошёл во власть, чтобы защитить права украинцев. Во как”

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3. Харьковчанин Александр Стешенко, который 11 апреля пропал на админгранице с Крымом, нашёлся. Он находится в спецприемнике для административно задержанных. Задержан оккупантами был за то, что якобы “курил на вокзале”. Ранее оккупанты отрицали, что он у них. Кто еще в Крым хочет?

4. В этом году образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина” будут работать с 4 июня по 28 сентября — через них абитуриенты могут поступить в вузы по упрощенной процедуре

5. Крым погружается в Абхазию. Сразу в двух местах из-за прогнивших шпал и расползшейся в разные стороны колеи сошли с рельсов колесные пары трёх локомотивов

6. Бахатая нефтяная россиюшка “спасла” Крым. А обещанные предателям большие зарплаты требуют только экстремисты и террористы, чтобы опорочить светлое имя вставшей с колен мразии: “Когда в Ялте будут нормальные зарплаты???”. Ответы: “Завтра”, “Ахах Ахахахаха Ахахахахахаха”, “В Киеве средняя зп 10 000 грн. Это примерно 20 000 руб. В Ялте средняя — 10-15 тыс. руб. Так что всё не так уж плохо. С другой стороны, цены выше, чем в Москве (сравнивал), а это писос. Вывод один — не приезжайте в Ялту жить. Без вас тесно”, “Думаю, увы, никогда”, “Ялта не для работы, тут только отдыхать”, “Когда бабушкину квартиру сдавать начнешь”, “Никогда”, “Люди, не видитесь на этот провокационный пост”, “(Из Москвы пишет) Когда главного экономиста рф уберут, а это ДАМ (Медведев) и госпожу Энабиулину. Может, тогда, что-то поменяется, и не только в з/п в Крыму, и по россии в целом”, “Тогда, когда они вообще появятся”, “Как Сирии поможем”, “Уважаемые ялтинцы, поинтересуйтесь зарплатами просто по россии”, “Ты что-то попроще спроси! Зарплаты ему нормальные… Ишь, захотел чего. Аль забыл, что в россии живёшь? Тут хотеть нельзя, тут надо радоваться тому, что дали”

Новости Россия поставила не на тех

7. Крым до оккупации даже россиянам больше нравился: “Мои родственники москвичи приезжали прошлым летом. Сказали, цены примерно такие, как у нас, но на некоторые вещи даже подороже. Особенно возмутили цены на фрукты. В 14 году приезжали — восхищались, как у нас тут все дешево. При Украине приезжали — то вообще отлично себя тут чувствовали — отдых дешевый и бары/рестораны, и продукты дешевые, вино качественное, наше, крымское. А джинса какая качественная (Турция) и дешевая. А сейчас сравнялись. Тока з/п у нас разные — у брата 150 тыс. руб, у меня 25 тыс. руб”

8. Скоро на крымских пабликах совсем не останется крымчан: “Я с Урала, мечтаю жить в Феодосии. Ходят слухи, что работы в Крыму нет, это и не пускает. Так ли это? Какая средняя зп по республике? Сама с в/о, работаю бухгалтером. Реально ли найти работу в этой сфере?”. Ответы: “Я с Перми переехала, и не советую сюда ехать. Зарплаты не соответствуют совершенно ничему — ни аренде жилья, ни продуктам. Медицина полный 0. Из плюсов только море и то не везде купаться можно”, “Я с Урала, живу тут. Вот куда точно не стоит ехать — это в ФЕО НА ПМЖ. Я бухом поработала тут, больше не хочется”, “Я тоже с Урала, мечтал, переехал, ни о чём не жалею, а вернуться никогда не поздно”

9. Корень зла Крыма найден. Он живой и легитимный: “Ушёл бы (Янукович) вовремя, как сегодня армянин, и все были бы живы и здоровы. В порт заходили бы большие красивые лайнеры, из Симферопольского аэропорта летали бы самолеты в Братиславу и Будапешт за 9 евро. Итальянцы с французами пили бы кофе на Игнатенко, не было бы заборов в Утёсе, и был бы бесплатный вход в межсезонье в санаторий Крым”

10. Жители Ялты наконец-то решили выразить радость: “А вы знали? Крымская Ялта и сирийская Латакия вчера официально стали городами-побратимами”. Ответы: “Видимо, в одинаковой жопе”, “Пи…”, “Нахрена???”, “Радость то какая”, “Жалко Ялту”, “А мне Бенин”, “И что дальше? Где салют в честь этого события? Информация ни о чем, уж лучше бы зп подняли!”, “Пришла радость, откуда не ждали. Теперь давайте деньги после курортного сезона им отправим”, “И там, и тут все развалено”, “Ниццу поменяли на Латакию”, “Бред”, “Интересно, как это повлияет на состояние дырявых дорог в Ялте?”, “Хреново. Только людей ни там, ни там не спросили”

11. Сначала кричишь, что “Украина — страна-404”, а потом оказывается, что 404 — это Крым. Ватники продолжают делиться друг с другом способами заказов товаров на Али Экспресс, чтобы замаскировать при этом Крым, впихнув его в “Краснодарский край”

12. Меня заборы уже не удивляют. Меня удивляет, что оккупанты до сих пор надзирательные вышки не начали устанавливать. Но это ещё впереди: “Кто скажет, с какой целью установили забор и закрыли проход на территории 10 школы (в Ялте)? Там был сокращённый путь для местных жителей, теперь приходится лазить через забор, а пожилым людям ходить в обход, делая круг. Кому пришла в голову эта идея всюду устанавливать заборы и решетки, в том числе на автовокзале? Пожалуйста, анонимно”. Ответы: “Да, очень неудобно! Бежала, опаздывала, решила сократить через школу, наткнулась на решетки. Пришлось возвращаться и делать круг”, “(Из-за поребрика раб пишет) Установили на автовокзалах в целях безопасности, в связи нагрянувшей террористической угрозой”, “"В связи с нагрянувшей террористической угрозой" — так честно россию ольгинские тролли еще не называли”, “Антитеррор. Везде антитеррор”, “Бабло отмывают. Поставили 100 метров дешевой железки, а в документах написали, что поставили 150 метров забора из золота с элементами платины”, “Остались последние деньки. Будет и рамка, и охранник, и сумки будут проверять. Дурдом”, “Как уже эта хрень надоела. Скоро огородят набережную — там тоже толпы людей — больше, чем на вокзалах”

Новости Путин навсегда останется в Крыму

13. Железный занавес продолжает опускаться: “У всех проблемы с Гуглом? Кто знает, в чем дело?”. Ответы: “В нашей у*банской стране дело”, “У меня и моих друзей, я из Ялты”, “У меня весь день не работал, только вечером заработал. А YouTube вообще не работает”, “Роскомнадзор закрыл”, “С перебоями работает как-то”, “Гугл работает кое как, зато Вайбер висит, который нужен, как воздух. Задрал этот Роскомнадзор со своими разборками с Телеграмом. Залез слон в посудную лавку. Сталин вернулся. Аж чет страшно”, “У меня на пятом Айфоне не работает”, “Это родина заботится о тебе”, “VPN в помощь. Ну, если его тоже не заблокировали”, “Поисковик Гугл не работает”, “Встает с колен! Это же очевидно”, “Телеграм — лишь ширма”

14. Севастополь. Прожив четыре года в оккупации, могу с прискорбием констатировать, что проблема россии и Крыма — это не путин, а точнее не только путин. Проблема — это люди. ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ.

P.S. Ватник из-за поребрика написал, что заборы нам во благо, т.к. устанавливают их “в связи с нагрянувшей террористической угрозой”. И с этим, действительно, не поспоришь. Россия — главная террористическая угроза не только Крыма, но и всего цивилизованного мира.