1. Всем украинским военным, захваченным в Черном море, оккупанты на московском судилище продлили сроки ареста до 24-26 апреля. Наши военные отказались отвечать на вопросы “судей”, ссылаясь на Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными

2. Крымчане массово затариваются украинскими лекарствами при поездках на материк. Это признают абсолютно все. В Крыму намного дороже, много фальсификата, а российские аналоги часто оказываются бесполезными. Как выяснилось, инструкция по применению на украинском языке больше не мешает даже самой упоротой вате. А мешала ли когда-то?

Новости Последний русский миф

3. Оккупанты прекратили дело обвиняемого в “экстремизме” Исмаила Рамазанова, которого просто так полгода держали в СИЗО

4. Крымчане рады: боевики Сирийской Арабской Республики смогут учиться в морских училищах оккупированного Крыма “в рамках будущего взаимодействия”

Новости Москва перешла к откровенному шантажу

5. Ватники все чаще вспоминают митинги во Франции, при этом тщательно обходят тему Майдана в Украине, который телевизор запретил хвалить: “Почему возник митинг на втором этаже городской поликлиники (Евпатории) в средине дня? Возможно, потому что врачи почти всех кабинетов — и эндокринолог, и невропатолог, и кардиологи, и прочие специалисты прекратили приём и ушли на совещание, которое созвал во время приёма завотделением. Люди разных возрастов, больные и не очень, пришедшие по времени записи, ждали возобновления приёма около двух часов, и кое-где возникли интересные обзоры текущего момента жизни. Возможно, то же самое обсуждалось и у медиков на внезапном совещании. Только там, вероятно, давались установки персоналу поликлиники, каким образом вести приём, чтобы граждане были довольны качеством обслуживания. Хорошо, что народ у нас терпеливый и понимающий, входящий в любое положение, которое ему предлагается”. Комментарии: “Вы что, хотите, как во Франции? Хватит бузотерить”, “Не, мы хотим, как в нищих странах Африки. У нас митинги — редкость. Если накипит, просто на кол посадят”, “Так почти так и есть (прим — как в Африке), и к этому всё и стремится”, “Начало разговора хорошее, правильные слова прозвучали”, “(Запоребрик) Во Франции те, кто надел желтые жилеты, не слабо отгребают от полиции. Там не наши полицейские, что на ручках носят и дают в автозаке селфиться”, “Народ — стадо баранов, так и будут терпеть, пока души не упокоятся. Да потому что надо вламываться в кабинет и за патлы брать — без этого ничего не изменится”

6. На ватном паблике Евпатории поговорили о том, стоит ли в Крыму самостоятельно обучать детей украинскому языку. Комментарии запоребриков и понаехавших, которые желчно писали, что украинский не нужен, я пропустил: “Люди в последнее время много думают о том, что следующее поколение не будет понимать украинский язык так, как нынешнее. Вы стараетесь научить своих детей украинскому и другим языкам, или считаете, что в этом нет надобности?”. Ответы: “Согласно многими конвенциями, Крым есть Украина, и учить гос. язык обязательно”, “Пусть сначала по русскому научатся говорить нормально”, “Нет необходимости, украинский и нафиг не нужен, кому нужен — учите”, “Я знаю и украинский, и русский. Знание языков еще никому не навредило. Моего сына я научу украинскому. Я вот родился в СССР, а далее жил в Украине. Мне не за что ненавидеть Украину”, “Крым — это Украина, и крымские дети должны учить украинский язык, несмотря на то, что россия оккупировала Крым”, “Мне лично украинский язык всегда бесил, особенно фильмы с укр переводом, хоть и сам могу свободно на нем разговаривать”, “Сколько языков знает человек, столько раз он человек”, “Не переживайте, автор. Действительно, не переживайте. У кого Украина в сердце, у тех дети будут знать украинский язык. И внуки. Кому это не надо, чуждо, то и нет смысла спрашивать. Английский, китайский и т.д., желательно и русский хотя бы на "хорошо" выучить”, “Я люблю украинский язык, но ребенка не учу ему, все равно на Украине половина на русском говорят”, “У меня привычка осталась, бывает и говорю на украинском, да и не вижу плохого научить детей ему. Сама знаю хорошо его”, “Хехе, все кацапы всплыли”, “Всплыли большинство понаехи в "образе уже крымчан", вот и рассуждают. Потому что они очень далеки от Украины, не знают ее. Думаю, коренным крымчанам позорно хаять Украину и подло. Москалики, понаехавшие, не рвите зад, а вдруг укр. язык вам еще и пригодится. Будьмо!!!”, “Наши дети смотрят мультики на украинском языке, и все понимают. Даже сейчас сидит и смотрит”, “Дубляж мультов на украинском — лучший. И на литовском, но украинский — реально забористей. Сам давно по-украински не говорил, но душу греет. Смотрю сериалы и фильмы в украинском и русском дубляже — есть разница”, “А мне нравится украинский язык, он красивый. Коханье це таке почутья)))”, “А почему бы и нет? Украинский знаю, уважаю. Чем плохо, если его будут знать мои внуки? Да ничем!”, “Что ни говори, а при Украине образование было намного сильнее, бреда всякого не было в учебниках”

7. В Крыму снова появляются инвалиды “гражданской войны в Украине”, понаехавшие из россии. Просят подаяние. Смотрю на них с презрением. Пихнуть ногой совесть не позволяет.

8. За последним дни просто достали совкодрочеры. А как было, а как жили… Пытался объяснить, что совок умер и его нет, нет совсем, он остался в истории. Нет, не понимают.

9. Посмотрел фильм-разоблачение про “Битву экстрасенсов”. Есть момент, где ведущие врут, изворачиваются, снимая с себя ответственность за сотни поверивших и погибших. Они “просто играли роль”. Пройдет немного лет и все эти киселевы-соловьевы тоже будут жалко оправдываться, если доживут.

10. На россии, в пределах ее границ, нет будущего. Это уже понятно для всех здравомыслящих.

Новости Капитуляция как компромисс для Москвы

P.S. Практически каждый житель оккупированного Крыма, выезжая на материковую Украину, свободную от ужасов рашизма, затаривается украинскими лекарствами. Причем составляются списки для себя, своих знакомых, соседей и родственников. Эта тема поднята в дайджесте, и еще не раз мы к ней вернемся в будущем, т.к. речь идет о жизни людей, об их здоровье, а “умирать в россии” не хотят даже самые отпетые её адепты. Добавьте сюда угробленную медицину, отвратительного качества российские продукты, которые не добавляют здоровья, и огромное количество алкоголиков, которые до оккупации не были замечены в злоупотреблении, и мы получим формулу, по которой россия ежедневно убивает крымчан без единого выстрела. Среди моих знакомых не стало уже десяти человек — некоторые из них не дожили и до 30 лет. Подсчитать количество жертв не возьмется никто, но счет, я уверен, уже идет на тысячи.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!