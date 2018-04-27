1. В Белогорске и других районах Крыма прошли очередные массовые обыски у крымских татар. Согласно информации гражданских журналистов в Крыму, обыски прошли у членов семьи Велиляевых — Ремзи, Ресуля, Экрема, Зеры и Рустема. Велиляевы известны в Крыму как меценаты и основатели Фонда им. Бекира Чобан-заде. Ими была построена “Мечеть Рефата Веллиуллы” в Белогорске. Также оккупанты пришли с обысками в дома Али и Асана Бариевых. Обыски с выламыванием дверей прошли в помещениях предприятий “Крымопт” и “Гузель”, возле которых собрались сотни крымских татар, чтобы поддержать репрессируемых. После обысков оккупанты увезли директора “Крымопта” Али Бариева и Зеру Велиляеву, сестру предпринимателя Ресуля Велиляева, которого после многочасового обыска также увезли в “следком”

2. В селе Новопавловка Бахчисарайского района полицаи заставили снять крымскотатарские флаги со свадебного кортежа, так как “это не нравится встречным машинам”. Участники кортежа были вынуждены подчиниться, чтобы не опоздать на никях (регистрацию брака в мечети).

3. Новости православного ИГИЛа. В Севастополе оккупанты провели финал “юнармейской игры Зарница”. Посмотрите видео. Из детей уже слепили послушных рабов-убийц. Они и пояс смертника наденут, не раздумывая

4. В Севастополе “судебные приставы” оккупантов опечатали помещения в административном здании судоремонтного завода “Южный Севастополь”. Вынесли все имущество. Директор завода обвинила оккупанта Овсянникова в вымогательстве $1 млн в обмен на то, что их оставят в покое. Это тот завод, ватные сотрудники которого ездили в Москву к путину бить челобитную и скулить о своем жалком существовании в говени, но к путину их не пустили. Ещё ранее завод приезжала спасать дочка Пескова, но не спасла. Оккупанты начали терроризировать завод в мае 2014 году, спустя 2 месяца после начала оккупации

5. Севастополь В 1-ом полугодии 2018 года запланировано сокращение младшего медицинского персонала в ГБУЗС “Городская больница №5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка” на 24 человека. Уборку и дезинфекцию роддома будут выполнять сами роженицы… И младенцы.

6. Жители Симеиза устроили шумный митинг возле ворот закрытого оккупантами пляжа “Башмак”, который оккупанты обещали открыть, но не открыли. Жители кричали, что “это пляж для народа, который у народа украли”. В 2015 году пляж закрыли первый раз, но потом открыли. В 2016 году закрыли снова, но уже с бетонным ограждением, а также огородили пляж от людей железными заборами со стороны моря и дороги. Ватники винят “руководство санатория, которое обманывает СМИ и власть”. Ватники скулили: “(На видео с 3:40) Надо открыть доступ к пляжу, как это было исторически со дня основания поселка, это требование предоставить нам свободный доступ по закону. Сейчас это настолько важно, люди выживают, все санатории закрыты. Мы всю жизнь жили со сдачи жилья в наем. Туристы нам звонят, интересуются, они видят в интернете, что пляж закрыт. Это единственный пляж в восточной части поселка”, “(На видео с 9:40) Для народа все сделано при коммунизме. Если не будет людей, нам не на что будет жить. Люди не поедут. Нам на пенсию не хватает. Вы смотрели в магазинах, какие у нас тут цены? Больше, чем в Москве! За что нам жить? Коммунальные услуги увеличили. Береговая полоса должна принадлежать народу! У нас все было открыто! Сейчас все позакрывали! Заборы! Почему? От кого? Даже при Украине был порядок (дружно и воодушевленно ответили на вопрос пропагандона). Сейчас же все-все санатории закрыты”. Далее понаехавший ватник пожаловался с негодованием, что раньше всегда купался на пляже, а теперь проход закрыт (на видео с 12:30). В заключение еще одна ватница разъяренно кричала пропагандонам: “(На видео с 15:25) Ребята, у нас санаторий Пионер забирают! Это народное достояние, ребята! Вы что творите?!”

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7. Оккупанты в Керчи заявили, что город в 2016 году посетили “120 тысяч туристов”, в 2017 — “380 тысяч”. А после запуска моста ждут, что только в Керчь хлынет 1,5 миллиона. Вата не успевает снимать лапшу с ушей

8. В Крыму так устали от понаехавших оккупантов, что открытие моста ждёт всё меньше людей: “Мечта всех, кто любит Крым — Крымский мост! И этой мечте скоро суждено СБЫТЬСЯ!!!”, — написал ялтинский ватник. Ему ответили: “Почём проезд будет?”, “Мечта всех тех, кто хочет уничтожить Ялту”, “Не только Ялту, весь Крым”, “Пипец, а про то, что машины по сути ставить негде будет, не подумали?”, “Урааа будем пешком летом ходить! Просто офигенно! "Я так рад!"”, “Слава Богу, есть бесплатный эвакуатор. Добро пожаловать!”, “УРА!!!!!!!!!! СРАААААААААААААЧ!!!!!!!!!!!!”, “Раньше любил Ялту за тишину, за то, что это небольшой красивый город. И это постепенно исчезает. После постройки моста поймете”, “У меня мечты другие”. Отмечу, что Ялта — один из самых проукраинских городов Крыма, но такая тенденция во всех городах. Мост уже многих пугает

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9. Ялтинский водоканал возглавил прокурор из Ярославля Дмитрий Владимирович Беднов. Перед этим он возглавлял санаторий “Ай-Тодор” в Крыму. Оккупанты везде ставят чекистов. Ну а местные — на выход

10. Ватник из Санкт-Петербурга жестоко постебался над крымской ватой по поводу зарплат, сказав, что по телевизору передали, что зарплаты медиков в Керчи — 48 тысяч. Я по первому его сообщению понял, что это троллинг, но вата на полном серьезе начала жаловаться на свое нищенское существование

11. Понаехавшая из Смоленска в Симферополь ватница поинтересовалась, где в городе детские площадки. Ватницу послали в Смоленск

12. Нацполиция Крыма объявила в розыск почти 6 тысяч крымских предателей, которые после аннексии Крыма перешли на службу в российские оккупационные структуры

13. Ватка пожинает плоды предательства: “В последнее время очень много таких историй. Мне звонил врач скорой помощи. Его жена — фельдшер, он — в списке Миротворца. У них ребенок в одном из городов Украины. Вывезти не могут, т.к. он в списке Миротворца. Помогали-помогали, а теперь без денег, толком без работы, жена беременна, а первого ребенка не могут в Крым забрать. Помощи от чиновников в Крыму нет”

14. Другие ватники нашли перспективные плюсы Миротворца: “Предлагаю вороватых чиновников перебрасывать с помощью катапульты через кордон. Они все в списках Миротворца. Но есть опасения, что так мы останемся без парламента и руководства республики, мэров и депутатов”. Есть и те, кто проклинает крымских “судей”, которые депортируют из Крыма на материк предателей Украины

15. Севастополь. Не могу пополнить телефон. Платежные терминалы висят повсеместно. Роскомнадзор, ЖГИ!

16. Знакомая едет на материковую Украину к дочери. Спрашивает, “будут ли у неё проблемы на границе в связи с тем, что на выборы ходила?”. Бюджетница. Заставили. Голосовала против путина, но… Все как у бандитов — нужно в крови всех испачкать, чтобы пути назад не было. Подлые твари.

17. На недостроенной Щелкинской (Крымской) АЭС неизвестные нарисовали большой украинский флаг

18. Ликвидаторы Чернобыльской аварии в Крыму жалуются, что оккупанты лишают их социального обеспечения и права на жилье

P.S. Закончу выпуск наблюдениями жителя Ялты: “Вже декілька днів слухаю від стурбованої вати та напіввати жахливі розповіді про те, що “Порошенко хочет лишить крымчан украинского гражданства”. І що цікаво, вони дійсно бояться втратити українське громадянство, бо розуміють, що рос. пачпорт — це аусвайс і не більш того”.