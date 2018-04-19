1. Первая российская газовая турбина сломалась во время испытаний. Но самое смешное, что в тот момент, когда Кремль нагло врал на весь мир про “российские турбины в Крыму”, первый опытный образец “российской турбины” еще даже не начал проходить испытания. Россия — страна лжи

2. Оккупанты сообщили, что “в Ялте начало курортного сезона совместят с юбилеем города. Старт высокого курортного сезона будут отмечать с 30 апреля по 2 мая”. Новость ватники традиционно сопроводили фотографией полного пляжа, которая сделана до оккупации. А вот комментарии: “Ну-ну, ха-ха, лучше бы хотя бы пляжи привели в порядок и бомжей повывозили. Сомневаюсь, что выставкой мастеров прикладного искусства и вечерней опереттой туристов заманишь”, “"Высокого курортного сезона…" — сколько можно было бы испытать гордости за эти слова, но увы, увы, увы. Бомжи живут на Пушкаре. Туалетов нет. Парковок нет. Дороги разваливаются. Пляжи не подготовлены. Цены офигенные. И этот список можно продолжать. О каком высоком можно говорить?? Ой, я ещё забор на автовокзале забыла. Гетто!”, “Страшно подумать, что будут гости города, когда негде будет искупаться. Приморский пляж разворочен. Корсар съело море”, “Мост Крыму не поможет, тут надо с людей начинать. Очень недоброжелательные! Места очень красивые, но люди…”, “Коренные крымчане очень доброжелательные, а вот те, кто приехал не так давно, от тех и идет сплошное хамство”, “Возможно, не спорю! Значит надо перевоспитать понаехавших! Надо их как-нибудь пометить, чтобы гости полуострова к ним не подходили, не портили настроение себе и впечатление о Крыме”

3. В Керчь прорывается саранча из Кунгура (Пермский край): “Летом планирую переехать на ПМЖ в ваш город. Как у вас обстоят дела с рынком труда??! Сфера деятельности — бухгалтерия/финансы/госслужба/НКО и т.д.”. Ответы: “Ох, лучше бы вы сюда не писали, сейчас добрейшие и гостеприимнейшие жители города начнут вас хаять”, “Сидите дома! Предприятия не работают, все позакрывали”, “На рынок торговать, может, возьмут”, “Бегите, глупцы”, “Злые вы все! Мы переехали с севера 4 года назад и чихали мы на вас с высокой колокольни”, “Я и смотрю, что СЕВЕРНЫХ "ОЛЕНЕЙ" в Керчи поприбавилось, однако”

4. В Беларуси много рашен ТВ каналов. Александр из Минска решил понаехать в Ялту. Спасаем от ошибки: “Скажите, пожалуйста, или стоит ехать в Ялту не только, что у вас очень красиво, но и для того, чтобы поработать?”. В ответах единодушно написали, что ехать категорически не стоит, если он не хочет стать обслуживающим персоналом за небольшие деньги

5. Симферополь. Два понаехавших ватника увидели украинскую карету скорой помощи: “ — Сматри, какая "скорая"! — Хде? — Вон! Сматри, такие только чиновников возят! — Такта, да! Но я слышал, что их закупили для саправаждения дипутатав!”. Дебилы в своём мухосранске ничего, кроме “Хазелей” и “таблеток”, не видели! Кстати, надпись на скорой “Швидка медична допомога” этих тупоголовых не смутила!

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6. На улицах Керчи снова появились оккупанты с автоматами. Перекрыта часть города. Оккупанты проводят очередные террористические учения. В комментариях местные жители выражают свое недовольство: “Придурки, детей напугали”, “К сожалению, маразм крепчает”, “Уже начал волноваться, несколько дней не было учений, ну все в порядке”, “Почему нельзя тренироваться на мясокомбинате, молокозаводе? Как мы раньше тут мирно жили без врагов?”

7. “Керченским призывникам торжественно вручили повестки в армию”. Попы ФСБ РПЦ “благословили” будущих ихтамнетов

8. В Балаклаве российские нацисты согнали стадо на празднование освобождение города от немецких нацистов. Портреты Сталина, советские лозунги, красные тряпки, флаги оккупанта, диды на палках и дети в военной форме. Стандартная программа православного ИГИЛа

9. В Судаке стартовала “патриотическая акция-эстафета Великой Победе — Великий Символ”. Цель акции — как можно больше людей обвешать колорадскими лентами неизвестного символического посыла

10. Не забыли охватить победобесием и детей Джанкойского района. Вот что значит системный подход. В самом Джанкое детей не только одели в военную форму, но и дали в руки оружие

11. Большая Митридатская лестница в Керчи из исторического объекта, популярного среди местных жителей и туристов, превращается в заброшенный недострой в центре города. Лестница частично обрушилась в 2015 году. С тех пор оккупанты обещают её восстановление

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12. Крымское, философское: “Многие улицы не подметаются не только в городе Алупка, а по всему ЮБК. Урезан штат, урезаны зарплаты. А гостям из россии будем показывать, за что “продался” Крым. Ведь у нас якобы средняя зарплата в размере 50 тысяч”

13. Алушта в говени чахнет: “Я в "восторге" от аллеи от Спартака к Звезде. Куда подевались розы, высаженные в прошлом году? Как всем известно, розарии десятки лет могут расти на одном месте. Госпожа Огнева отчитывалась и гордилась высадкой тысяч саженцев, указывалась огромная сумма за расходы. Может, пора кому-то ответить за эту бесхозяйственность? Весь Крым благоухает в цветах, а в нашем городе нет цветущих клумб, работающих фонтанов, бюветов. Не радуют постройки СИТИ-города, не стало уютного городка. Как-то очень всё печально”. Осталось выяснить, где ватница видела остальной Крым, “благоухающий цветами”. Зато на автовокзале Алушты достроен забор

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14. Гоблин сообщил, что “Крым преодолел последствия украинской оккупации”. Постараюсь найти комментарии ваты. Напомню, что Гоблин — уроженец “Приднестровья”. Приехал в свободный украинский Крым, получил украинское гражданство, построил карьеру в ОПГ “Сейлем”, где получил погоняло “Гоблин”, и стал депутатом, а теперь про “украинскую оккупацию” рассказывает

15. Крымоватную вату бесит, что менее ватная вата ездит на материковую Украину. Требуют убрать тему, в которой обсуждаются украинские документы, из основного форума, где она на виду. А то бандеры приходят, скрины всякие делают, смеются…

16. При ватной родне упомянул про обсёр Роскомнадзора с Телеграмом. Чуть не порвали. Орали минут десять. Самое смешное, что они даже не знают, что такое Телеграм. Вата, такая вата. Тем временем пропагандоны начали переживать, что россия показала Западу, как с ней надо воевать, ведь своего ничего нет

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17. Господи, среди каких долбо*бов приходится жить: “ФСБ сама устроила шоу, чтобы все уверовали, что Телеграм невозможно читать, при этом они свободно могут читать всю переписку”. М-да… Тем временем глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook до конца года

P.S. “Севастополь. Говорил с рыбаком. Распродает сети-лодки. Уходит из бизнеса. Устал бодаться с “государством”. Штрафы, штрафы, штрафы. Прибыли почти нет. “Родная гавань” оказалась для него ядовитым болотом”.