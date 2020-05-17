1. Війна путінського рейху проти вільної України розпочалася давно, не в 2014. У 2014 вона лише перейшла в іншу фазу, з окупацією та вбивствами.

2. Политзаключенного ялтинской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в следственный изолятор в Таганроге. Напомню, 12 ноября 2019 года оккупанты приговорили Алиева к 19 годам заключения.

3. Оккупанты вручили адвокату Эмине Авамилевой и крымскотатарским активистам Нариману Джелялу и Заиру Смедле “предостережения о недопустимости экстремизма”.

4. Нащупывают дно: Крымская филармония планирует провести концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища.

Жители Крыма в основном не оценили эти намерения: “Что за бред собачий??? Кукуха поехала от самоизоляции”, “Вопрос слишком серьезный и трагический, чтобы на нем делать шоу и пиар. Его нужно сверхсрочно решать”, “Щупаем дно?”, “Крымская власть на дне”, “Крым косит шизофрения!”, “Обезумели твари в конец!!! Пир во время чумы!!!”, “Концерт будет назван Поминальным?”, “Концерт памяти полноводного водохранилища”, “Помирать, но с музыкой!”, “Пляски "на костях" нашего несчастного пересохшего водохранилища”, “Захочешь, а более жестокий стеб не придумаешь!”, “Попы молились за дожди. Так и не случилось”.

5. Концерт в разрушенной Пальмире — это хорошо. Концерт в оккупированном Донецке — тоже хорошо. А концерт в разоряемом и высохшем Крыму — плохо. Ну, вот как это понимать? Перестали музыку любить, что ли?

6. “Обычно в это время проводили сенокос, но этой весной косить нечего. Прозорливые люди уже сейчас ищут, где закупить сено, потому что будет наблюдаться большой дефицит в этом году. Раньше в это время были объявления о продаже сена, в этом году — о покупке! Вопрос водоснабжения Крыма вызывает беспокойство и тревогу у большинства крымчан. Решила проверить, какова ситуация на Тайганском водохранилище. Приехав на место, увидела удручающую картину. Водоем сильно обмелел. Там, где в прошлом году была вода, сейчас — оголенное от воды дно, уже покрывающееся редкой травяной растительностью. То есть надежда на воды Тайганского водохранилища в этом году уже отпадает. Канал стоит сухой. Знакомые из разных уголков Крыма сообщают, что вода уходит из колодцев, высыхают ставки, пересыхают небольшие крымские речушки”.

Белогорское водохранилище в мае 2020 года krymr.com

Слив воды из Белогорского водохранилища krymr.com

Сухое дно Тайганского водохранилища krymr.com

Водозаборный канал из Белогорского водохранилища в Тайганское krymr.com

Коса на Тайганском водохранилище krymr.com

7. На днях оккупанты ликвидировали Казантипский и Опукский заповедники. Жители Крыма, в том числе ватные, в соцсетях активно обсуждают уничтожение оккупантами природных ресурсов: “Ничего святого не осталось! Бесконечный дерибан!!!”, “Там прекрасно можно настроить гостиниц, зачем земле простаивать незастроенной? А в заповедной зоне вроде как закон не велит. Вот и творят, что хотят”, “Землю пилят, как могут. Прям саранча”, “ОБОРЗЕЛИ СОВСЕМ! Это те, кто, отнимая в судах земельные участки у крымчан и севастопольцев, доказывал в судах, что Украина не имела права раздавать земли людям!!! Вот УРОДЫ!!!”, “Все нормально, идет раздел Крыма при нашем молчаливом согласии”, “Похоже, эта свора оборотней спешит отгрызть как можно больше перед тем, как их сметут. А ведь сметут-таки”, “Девиз правящей верхушки: Уничтожим всё”, “Дичь какая-то! Никакого будущего у нас не будет! Прям душа болит за Крым! Страшно”, “Так зачем мы проводили референдум? Зачем мы вернулись в россию? Для того, чтобы у нас отбирали заповедные места..?”, “А при Украине сохраняли”, “Ну так в 2014 это все было и так понятно”, “Что тут можно сказать: сначала хаяли государство, которое было до 2014 г. в Крыму, за отношение к уникальнейшей природе морского побережья. При всем при этом это государство не так повально застраивало побережье, все-таки были тормоза по переводу заповедных земель в хозяйственное назначение. А теперь, за эти последние 5 лет, полностью раздерибанили под строительство все побережье Крыма. При этом излагается красивая и обоснованная необходимость застройки побережья”, “И здесь оптимизация, в медицине мы уже отгребаем, в природе тоже”, “Самые страшные слова в последние годы — оптимизация и сокращение. Сразу мороз по коже от ожидания последствий(((”, “Это только начало. Зальют бетоном всё!”, “Нас жестко обманули по Горе Клементьева. Мы переживали за кустики и следы от гусениц, а по факту мы видим, что гору просто срезают”, “Поздно пить Боржоми… Гору (Клементьева) изуродовали!!! Ей теперь веками не восстановиться!!!”, “Даже Геринг во время войны запретил бомбить Гору, чтобы не навредить ее природным свойствам и не нарушить физику ветра”, “Скоро от природы в Крыму останутся воспоминания и фотографии!!”

8. Медики Евпатории пожаловались на невыплату обещанных путиным надбавок. Также медработники заявили, что они до сих пор не обеспечены средствами индивидуальной защиты необходимого уровня. Об этом сообщила т.н. “депутат горсовета” от коммунистов Евпатории Оксана Таранина, которой поступило коллективное обращение от сотрудников станции скорой помощи. Коллаборантка написала: “ТЕРПЕТЬ НАШИМ МЕДИКАМ БОЛЬШЕ НЕТ СИЛ! Первая волна возмущений поднялась в Керчи и Симферополе. Теперь вот сегодня дошла очередь до Евпатории! Работники скорой помощи уже оставили свои надежды на получение средств защиты и денежных средств! В связи со всем происходящим медики Евпатории требуют…”. Далее коллаборантка перечислила требования, в том числе извинения Аксенова перед медиками, которых он назвал провокаторами и шантажистами, и выплату обещанных денег. Таранина подчеркнула, что “фамилии все затёрты, так как на медиков оказывают давление и угрожают уволить!”. Медики также указали в письме, что после скандала с медиками в Керчи их заставили выразить радость и заявить, что они всем обеспечены.

9. В оккупированном россией Крыму выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 407 человек, в том числе 135 в Севастополе. Семь человек умерли.

10. С 18 мая оккупанты в Крыму отменяют “режим самоизоляции”. Формулировку в указе изменили на “не покидать место жительства без необходимости”. Оставаться дома по-прежнему должны крымчане старше 65 лет. Все приехавшие в Крым должны проходить 2-недельную изоляцию. Остается в силе и масочный режим. “Режим самоизоляции” в Севастополе уже снят.

P.S. Предлагаю Крымской филармонии исполнить на дне обезвоженного Симферопольского водохранилища Реквием по воде. А потом можно притащить на Крымский мост остатки оркестра Александрова, чтобы исполнить Реквием по Крыму. Эпичное, скажу я вам, будет зрелище — в ногу со временем… Таким был двухтысячный дайджест “Новостей Крымнаша”. До встречи в новом выпуске.