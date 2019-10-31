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31 октября • обновлено в 06:22
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Реальность в оккупации

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1. Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент рассказал, в каких условиях находится украинская церковь на полуострове в ожидании суда, решением которого оккупанты хотят вышвырнуть церковь из Крыма: “Сейчас речь идет о том, чтобы мы прекратили свое существование на территории Крыма. Сразу после того, как россия получила власть на полуострове, им было очень важно, чтобы Киевский патриархат перерегистрировался. Однако мы всегда были и остаемся проукраинской организацией с четкой позицией: Крым — это Украина. С одной стороны, они не знают, как с нами обращаться, с другой — понимают: чтобы мы прекратили свое существование в Крыму, нужно просто забрать помещение в Симферополе. Сложный период был в 2014-2015 годах. Угрозы, попытки захватить помещение в Симферополе, сожжена моя дача в селе Мраморном, там же ограблена церковь. Силовые структуры под жестким контролем держат все, что касается религиозной ситуации, а также отношений между священниками разных конфессий. Люди, которые ходят в наш храм — это сознательные люди, они никогда не пойдут в храм Московского патриархата. Это их позиция. Поэтому ликвидация Церкви в Крыму приведет к тому, что они просто останутся на улице, без богослужения. Пока мы здесь действуем, Украина может считать Крым украинским”.

2. В Симферополе прошла церемония отправки еще 150 призывников в оккупационную армию. В связи с этим Крымская правозащитная группа напомнила, что призыв крымчан в армию россии “грубо нарушает нормы международного гуманитарного права”

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3. Оккупанты задержали двоих севастопольцев на админгранице между Крымом и Херсонщиной, которые везли на полуостров медпрепарат из группы опиатов “субутекс”. Его применяют в качестве заместительной терапии при опиумной зависимости. Провели обыски и в квартирах задержанных

4. Если бы мы знали, сколько жизней загубили в Крыму российские лекарства и продукты, мы бы ужаснулись: “Всем привет. Есть ли здесь кто ездит в Украину? Нужны таблетки от давления. Отзовитесь”. Ответы: “(Из Москвы пишет) Совсем, что ли, сбрендили??? Таблетки от давления на Украине??? Откуда там?!”, “(Понаехавшая из россии) Стереотипы никто не отменял. Бытует мнение, что в Украине лекарства лучше”, “Часть украинских лекарств действительно по качеству лучше”, “Они реально лучше в отличие от расейских”, “Обратитесь в группе Чонгар. Я думаю, и бесплатно привезут по пути. И да, лекарство на Украине намного лучше, качественнее и дешевле. У меня заказывали много кто спирали, так как цена на 7000 рублей дешевле, чем тут”, “В Украине лекарства, еда, сигареты, алкоголь, шоколад намного лучше! Зачем спорить и ругаться? Россия россией, но факты налицо”, “Увы! Но при Украине даже продукты были намного вкуснее! И лекарства эффективнее! И это факт! На границе никто не отбирает лекарства! Конечно, если вы его себе взяли, а не 1000 упаковок везёте! При случае всегда заказываю такие как стрептоцид, каптопрес, фармацетрон, имунофлазид, септефрил. В россии пока не нашла аналогов по эффективности и цене!”, “Некоторые импортные лекарства на Украине дешевле. Я сравнивала — разные производители в россии и на Украине. Если конкретно, для снижения давления — Престариум, Экватор. Для сердца — Предуктал. Заказываю на Украине”, “Российский аналог препарата не помогает никак”, “Каптопрес и аналоги российские не помогают, поэтому приходится заказывать с Украины. И да, в Украине лекарственные препараты действительно лучше”, “Часть лекарств, подтверждаю, действительно есть лучше и качественнее, чем это сделано в россии. Также есть и часть импортных лекарств в продаже, которых нет в продаже в россии”

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5. На днях разговаривал с дамой, месяц назад лежавшей в гинекологии. К врачу деньги несут в открытую. Такса — 1000 руб. Лечат тем, что дало государство. А это почти ничем. Для нормального лечения, если желаешь, дают списки и едешь в аптеку покупать. Ах, а как пели, как пели — “в россии всё бесплатно”.

6. Оккупанты заявили, что официальное создание игорной зоны в Крыму принесет в регион не только деньги, но и международное признание со снятием санкций, которые только на пользу. Трепещите Лас-Вегас и Сан-Марино… Кстати, инвесторов еще не нашли. Как перестать ржать?

7. В оккупированном рашистами Севастополе 29 октября отметили “день рождения комсомола”. Коммуняки устроили шабаш, на котором приняли детей в комсомольцы и выдали им партбилеты

Новости Крымнаша. Реальность в оккупации

Новости Крымнаша. Реальность в оккупации

8. По оккупированному Крыму продолжает колесить “животворящий крест” в сопровождении “крестоносцев, нодовцев отечества”. Особенно гармонично этот шабаш смотрелся на военном корабле рашистов в окружении ихтамнетов. Ну, и на оккупированный россией Донбасс бесы тоже таскались, о чем гордо сообщили

Новости Крымнаша. Реальность в оккупации

9. Знакомый ватник 5 лет плевался в сторону Украины, что не нужен ему никакой загранпаспорт. Теперь понял, что, кроме Таиланда, Турции и Карелии, ему ничего не светит. Нацелился синенький с тризубцем получить. Только вот переживает, чтобы его сразу на “границе” не отправили на войну.

10. Оккупанты пригрозили керчанам ответственностью за празднование Хэллоуина: “Уважаемые керчане и гости города! В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хэллоуину. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении данного массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось. В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии”. До оккупации мы о таком и мечтать не могли

P.S. Завершу выпуск наблюдениями нашего человека из Севастополя: “Бесконечно можно смотреть на три вещи, ставшие реальностью в оккупации (и это отнюдь не вода, огонь и работа) — как ватники поголовно делают безвиз в Херсоне, банковские карты на Тамани и ждут очередной "пока не сезон". Да, уже снова ждут. Ну, там, ЖД мост и все такое. Какие чувства я испытываю, глядя на эти вещи? Разные. Некоторые даже страшно озвучивать…”.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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