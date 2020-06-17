1. Правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести всех фигурантов ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” — Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова — и подчеркнула, что считает данное дело “сфабрикованным”. Напомню, 12 ноября 2019 года политзаключенных по этому делу оккупанты приговорили к длительным срокам заключения: от 8 до 19 лет.

2. В назидание другим: в отношении Руслана Бекирова, который пожаловался в ФСБ на ФСБ, оккупанты провели “следственные действия”. Напомню, ранее оккупанты задерживали Бекирова и угрозами и пытками заставляли дать ложные показания против других крымских татар. Бекиров на судилище выступил в защиту репрессируемых, за что теперь сам подвергается репрессиям.

3. Еще троих экс-депутатов горсовета Севастополя будут судить за госизмену, сообщили в Прокуратуре АРК, не назвав имен предателей, в отношении которых уже направили в суд обвинительные акты. Всего прокуратура автономии направила в суд 68 подобных обвинительных актов в отношении депутатов Верховной Рады АР Крым и 33 в отношении депутатов Севастопольского городского совета VI созыва.

4. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Сакского районного суда Власенко Антона, который, изменив присяге, перешел на службу к российским оккупантам.

5. Российский мобильный оператор Билайн (компания Вымпелком) на 23% увеличивает цены на роуминг для понаехавших в оккупированный Крым рашистов. Эксперты считают, что примеру Билайна последуют и другие российские мобильные операторы, ни один из которых, боясь до дрожи полезных санкций, в Крым не зашел, не считая ихтамнетского.

6. Жителей большого количества городов и районов Крыма оккупанты на целый день оставили без воды. Мотивация предсказуемая — “в связи с аварийно-восстановительными работами”.

7. Жители Севастополя собираются в большую очередь в поликлинике 2-й горбольницы на улице Супруна. На многих нет защитных масок, о социальной дистанции тоже говорить не приходится. А знаете, почему очередь на входе? Потому что оккупанты измеряют всем температуру… РТУТНЫМ ГРАДУСНИКОМ. На бесконтактный градусник денег у богатой россиюшки нет.

8. В оккупированном россией Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 748 человек, в том числе 187 в Севастополе. Умерли 20 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

9. За прошедшие сутки, по данным Держприкордонслужби, из Крыма на материковую часть Украины выехало 306 граждан, а в оккупацию въехали всего 152 человека.

10. Гоблин сегодня утром отменил победобесный парад в Симферополе. 24 июня шабаш должен был состояться только в Керчи и Севастополе. Но уже спустя несколько часов Гоблин передумал: “Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. Взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится”. Не долго радовались жители Симферополя.

11. В окупованому Криму відвідування лісів заборонено до 23/06/2020, але путлєр’югенд — військова організація. А військові наказам цивільних не підкоряються. Тому загін малюків-бойовиків з Євпаторії (колишня дитяча оздоровниця) відправився в ліс, де міг би висадитися десант НАТО.

В окупованому Криму відвідування лісів заборонено до 23/06/2020, але путлєр'югенд — військова організація. А військові наказам цивільних не підкоряються. Тому загін малюків-бойовиків з Євпаторії (колишня дитяча оздоровниця) відправився в ліс, де міг би висадитися десант НАТО. pic.twitter.com/5xENs3b4tJ — Крымская Жужелица (@crimea2042) June 16, 2020

12. Не все севастопольские ватники поняли, что происходит в Крыму: “Сегодня впервые за несколько лет решили прогуляться на Максимову дачу и пофотографировать детей. Только подъехали, к нам подошел охранник и объяснил, что мы не можем в этом месте фотографироваться в костюмах. На мой вопрос: ПОЧЕМУ??????? Охранник сослался на табличку, а именно на пункт 4 (прим — “запрещено обустройство мест отдыха”). Да что происходит с городом? Что не так? Может, я чего-то не понимаю?”. Комментарии: “Мы там были, нас тоже не пустили. Грязно вокруг, уборку никто не производит. Одним словом, ЖУТЬ”, “В этом случае можно вызывать полицию и разъяснить, что охранник ограничивает ваши права”, “Там скоро появится другой граф с хатынками”, “(Рашист из Мурманска пишет) Приготовьтесь, вы не просто попали в россию. Вы сейчас будете наблюдать процессы глобализации. И самые удивления ещё впереди. Все лакомые кусочки побережья будут обноситься высоченными заборами и увешиваться табличками — частная территория, собственность МВД, проход/проезд запрещён… Все, как в Америке.

Лет через десять, как там, все местные будут купаться в море только под мостами, и то тайком”, “Что происходит????”, “К сожалению, это не единичный случай. Гуляли в городе, и в проходе между улицей Айвазовского и Маяковского, где находится кафе Победа, нам охранник тоже угрожал тем, что это частная территория и фоткаться нельзя! Выгнал по-хамски!”, “Это россия, а вы что хотели, хоть камни с неба”, “Это материково-заборная (прим — российская) паранойя”, “Заборы, кругом одни заборы. С приходом россии все сразу стали террористами. Как мы до этого жили — непонятно”, “Это вы ещё Подмосковье не видели. За 20 лет не осталось практически полей. Всё в заборах”, “Скоро забором обнесут и за вход денег собирать будут!”, “(Пишет предатель Денис Денизярский. Служил в вч А-1100 в Новофедоровке) До россии денег не было даже на заборы”.

P.S. Сообщением жителя бывшего города счастья завершу сегодняшний выпуск: “Кацапы о*уели в край. На пляже Дельфин в Ялте одно акающее ничтожество обвинило “beach boy” в его “хохляцком менталитете”. А все из-за того, что кацапня заплатила за один лежак, а занимала — три! Ехайте на х*й, неуважаемые, в свои *беня!!!!!!!”.

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