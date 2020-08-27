1. Так Крим робили “исконно русским”: 130 років тому, 26/08/1890, народився поет і громадський діяч Абдулла Абіль оглу Лятіф-заде. У 1937 році заарештований за доносом про “контрреволюційну діяльність”. 17/04/1938 розстріляний у дворі сімферопольської в’язниці НКВС разом з десятками інших митців кримськотатарського народу. Дружина поета Зайонц Регіна Яківна була заарештована за невиказування на чоловіка й вислана на 5 років до Карлагу як член сім’ї зрадника батьківщини. 10-річний син Явер був відправлений до дитячого будинку. У 1944 році 15-річного хлопчика чекісти разом з кримцями депортували з Криму

2. На Херсонщине вблизи временно оккупированного Крыма подразделения ПВО провели учения по отражению воздушных нападений россии

3. Центр журналистских расследований в цикле “Друзья оккупации Крыма” продолжает раскрывать имена агентов влияния Кремля в разных странах и источники финансирования их организаций. Сегодня речь пойдет о нацистах из Норвегии.

4. Заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева сообщила, что Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до деоккупации полуострова: “Президент несколько дней назад говорил, что воду в Крым не планируют подавать, позиция государства не изменилась. У государства Украина есть четкая позиция, которую в том числе озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что вся ответственность за происходящее в Крыму лежит на стороне-оккупанте. Соответственно, россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами. Никакой воды до деоккупации”

5. Предавший Украину и прогнувшийся под оккупантов коллаборант Андрей Козенко по указке Кремля снова взвыл: “Крымчане имеют полное и законное право на получение днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Не исключено, что нам потребуется отстаивать это право в международных инстанциях, но шантажировать и спекулировать украинским властям на вопросе поставок воды никто не позволит”. Хорошо прижало, ублюдок?

6. Як виглядає Сімферопольська водохранка зараз? Там, де на першому фото дорога — раніше була вода. А на другому фото ви можете побачити горбочок — раніше це був острів Джиен-Софу (40×80 метрів)

7. “Степень засухи, которая обрушилась на наш солнечный полуостров, превзошла абсолютно все ожидания. Уникальная ситуация, которая в чем-то спутала карты”, — скулят оккупанты. Карты им, …дарасам, спутало!

8. Бляяя, дали воду, с крана ржавчина фигачит((

9. Оккупанты подтвердили, что жители Симферополя из-за обмеления водохранилищ получают некачественную воду, и добавили, что “с каждым часом вода становится хуже” — уже черпают ил. Кроме того, вода зацвела водорослями, но от дополнительной очистки оккупанты отказались: “Промывать фильтры чаще не позволяют оставшиеся водные запасы”

10. Такие красивые синие баки для воды украсили школьные дворы Симферополя к 1 сентября. К ним должны прилагаться красивые шланги, красивые ведра и красивые лестницы… И коромысла обязательно!

11. Армянск. Химические атаки летнего наносезона-2020: “По ночам окна открыть невозможно, просто нереальная вонь”, “Сегодня проснулась от запаха сероводорода, закрыла окна. Откуда такой запах? Выбросы так не воняли. Что-то новенькое?”, “Воняло со вчерашнего вечера и до утра”, “И будет вонять, пока высокая температура. Это кислотонакопитель днём нагревается, к вечеру даёт весь букет химии”, “Многое зависит от силы и направления ветра. Этот запах знаком с 18-го года”, “Утром в старом районе вонь сероводорода”, “В два часа ночи сильно несло какой-то гадостью”, “Жутко воняет, если окна открыты”, “Хозфекальные стоки со всего города стекают канальчиком в кислотонакопитель. В месте впадения этого потока происходит реакция сероводорода, стоков и серной кислоты накопителя. В результате реакции получается сернистый ангидрид. Он-то в смеси с сероводородом и долетает до города в зависимости от направления ветра”, “Да, ночью воняло сероводородом”, “Запах онкологии”

12. Оккупанты решили проверить лагерь в Евпатории, где задержали работника, который совершил действия сексуального характера в отношении девочки. Педофилом оказался ранее СУДИМЫЙ понаехавший из Москвы рашист. Вся рашка в одной новости. Этот понаех, к тому же, не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке… Ранее судимый… Воспитатель… Такое возможно только в “русском мире”

13. Нарешті, мешканці Єди Кую (Леніне) дочекалися запарканення залізничного вокзалу. Тепер заживуть безпечно та щасливо. При бандерівцях такого щастя не було… Місцеві незадоволені незручностями, які влаштовують окупанти, але понаехі дуже задоволені та пропонують незгодним їхати за Чонгар

14. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1 заболевший и 1 умерший. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2602 человека, в том числе 471 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 64 человек, в том числе 18 — в Севастополе

15. В Крым в очередной раз понаедет рашист Григорий Лепс

16. “Зеленский надеется оккупировать Крым”, — написали севастопольские пропагандоны… Свою территорию нельзя оккупировать, ее можно только освободить, что и произойдет непременно с Крымом, который сейчас захвачен российскими нацистами

17. “Оккупанты со своими железяками, летающими в Севастополе, совсем одурели. Над жилым районом крутили фигуры высшего пилотажа минут десять. Грохот такой устроили. Кошка заховалась за диван. Шумомер показал 95 децибел”, “Над городом, над жилыми домами… Ладно бы рухнуло на понаехов-лаптей, но может и на нормальных людей упасть”

P.S. “Севастополь, "Лётчики", спальный район. Реалии жизни на военной базе: средь бела дня на низкой высоте летают сверхзвуковые самолеты, исполняющие фигуры пилотажа (петля, бочка и т.п.). Гул страшнейший, сработали сигнализации на машинах. Зато вата визжит от радости: "авиа-шоу на халяву". Раньше воздух рассекали чайки — теперь их заменили железные стервятники”, — написала наша жительница Севастополя. Близок час, когда будем стоять с ведрами в длинных очередях к водовозкам, а над головами будет стоять гул истребителей. Впрочем, и то, и другое уже можно наблюдать в разных концах Крыма. Зато без бандер?

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