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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Рабство наиболее рентабельно для рабов

2.2т

1. Моряк с захваченного ФСБ украинского буксира “Яны Капу” Михаил Власюк заявил российским оккупантам, что является военнопленным. Как сообщил адвокат Николай Полозов, таким образом Власюк стал 21-м объявившим себя военнопленным моряком.

2. В московском СИЗО “Лефортово” зачеркнули слова “Слава Украине”, которые написал в своем письме украинский военнопленный моряк Андрей Эйдер. Даже здесь оккупанты проявили свой страх.

Новости Крымнаша. Рабство наиболее рентабельно для рабов

3. Их называют наркоманами, говорят, что от них одни проблемы. Они же — молят о помощи. После аннексии Крыма россией люди с наркозависимостью просили оккупантов оставить им заместительную поддерживающую терапию. Это медицинские наркотические препараты, которые заменяют людям во время лечения уличные наркотики. До оккупации такую терапию получали 806 жителей Крыма. В отличие от большинства стран Запада и Украины, российская медицина никогда не предлагала наркозависимым метадон или бупренорфин. После 2014 года правила лечения ухудшили и в Крыму, что привело к смерти более 100 человек. Чтобы выжить и получить помощь, наркозависимые выезжают на материковую Украину или кончают жизнь самоубийством. Шокирующие истории наркозависимых из оккупированного Крыма посмотрите в видеосюжете. Некоторых героев репортажа уже нет в живых.

4. В Феодосии и районе вчера вечером энергомост колбасило, но причину этого явления еще не все усвоили: “В Камышах на улице Дружбы свет отрубили. Кто в курсе, почему? Может, авария или запланированное отключение?”, “В Береговом тоже нет света”, “Пора бы к российским реалиям привыкнуть, за четыре года-то”. Не скучают и в Ялте: “Кто подскажет, что происходит со светом, почему в центре так прыгает напряжение?”, “И не только в центре. Видимо, из-за дождя”, “Энергомост же!”, “Что-то в последнее время участились проблемы с электричеством”, “Блэкаут не за горами”, “Пора бы уже к этому привыкнуть”, “Энергохвост отрывается”, “В Алуште во многих домах нет света”, “Света пьяная. Допрыгается когда-нибудь, сц*чка”.

5. Блэкауты прокатились по Крыму и сегодня, но сегодня и ветер на полуострове — достаточно сильный. В Керченском проливе затонул 14-метровый буксир “РБТ-18”, который зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Кроме того, в районе Таманского полуострова выбросило на мель сухогруз “Surov” под флагом Монголии. Мост пока стоит.

6. Ничего московского Крыму не подходит — даже время: “АНОНИМНО!!! Хочу занести в Черный список "зимнее время", а вернее, что его больше нет! Как же было хорошо, когда зимой можно было поспать на час дольше! А сейчас в 7 часов, если нужно вставать, то организм еще спит. Для Крыма это не подходит!!! СДЕЛАЙТЕ, КАК БЫЛО!!!! Есть тысяча вещей, которые можно совершенствовать и преобразовывать, зачем трогать то, что уже было идеально??!!!!!!!”. Напомню, в 2014 году оккупанты перевели в Крыму стрелки часов сразу на 2 часа, чтобы сравняться с чуждым и противоестественным для нашего региона московским временем.

Новости Крымнаша. Рабство наиболее рентабельно для рабов

7. На правах рекламы: “Люди, подскажите, есть ли в Ялте квест-комнаты или типа того что-то?”. Ответ: “Есть. В ФМС. Называется "Оформи документы". Рассчитан на 2-5 лет”.

8. На материковой Украине открываются многофункциональные сервисные центры, отзывы о работе которых в основном положительные. А в Крыму вот так: “(Керчь) Что вы скажете о МФЦ, кто сталкивался? Беспредел. Набрали по объявлению, никакого совета по теме не дадут, шпуляют из кабинета в другой район. Одни дебилы там работают. Оттуда обратно. Накипело уже. Разогнать их к такой-то матери. Анон”. Комментарии: “Сталкивались, к сожалению. Похожие впечатления”, “Да не работает эта служба. А та, где ЗАГС был, вообще ужас. Очереди за талоном с 5 утра. Что это такое? И тысяча бабок сидят. Проще сразу в нужную инстанцию идти”, “Уроды редкостные. Я подавал документы, и одна из клуш била себя в грудь, что у меня ничего не получится. Другая все-таки взяла и все прошло. Оформлял землю. Ни советов, ни подсказок”.

Новости Крымнаша. Рабство наиболее рентабельно для рабов

9. Гоблин анонсировал на сегодня итоговую пресс-конференцию. Жители Крыма прокомментировали: “Услышала уже. Проезд в общественном транспорте будет 17 рублей. Дальше не хочу и слушать!”, “В Севастополе 27 рублей будет. В Москве ещё выше. Понятно было с самого начала, что у нас не оставят 13 рублей”, “А толк, что он проведет эту конференцию? Лучше жить не станем. С каждым годом все хуже и хуже”.

10. Оккупанты сообщили, что в 2019 году крымчанам дважды будут повышать цены на газ. Восторгу нет предела: “Еще бы. Куда без повышений”, “Урррраааа! Ну, теперь можно спокойно праздновать!!!!”, “(Из россии пишет) Везет вам, нам — трижды”, “А где крымский газ?”, “Это наша корова и мы её доим”, “Ну да, чего ещё можно было ожидать от ГазоНефтедобывающей могущественной страны”, “"Обожаю" новый год с его повышениями. А потом спрашивают, а чего у тебя нет новогоднего настроения!”, “Вот теперь заживем”, “Ничего удивительного, в стране же газа нет”, “Мы в дерьме”, “А что хотели, газ к нам экспортируют, раша-то ГОЛОЖОПАЯ, деваться некуда”, “Наверное, в Европе покупаем газ. Страна дураков. А телек, как ни включишь, Украину обсирают”, “(Из Иваново безграмотная нацистка пасть открыла) Товарищи, да Вы приах…ЛИ!!! Не нравится моя Страна Россия — валите на фиг отсюда. Границы ни кто не закрывал. Кто из Вас, что то конкретное сделал для моей Страны, что Вы предложили, сделали?! Ничего, вот тогда и наслаждайтесь, не нравится -всегда есть выбор”.

11. В Крыму в течение 2019 года российские оккупанты дважды повысят тарифы на свет и воду для населения. Оккупанты говорят: “В какой-то период, для того чтобы в Крыму компенсировать низкие тарифы, повышение было по всей стране. По сути, вся страна взяла на себя определенную нагрузку по низким тарифам в Крыму. Сейчас, для того чтобы снять нагрузку с остальных регионов, будет повышаться тариф на полуострове, и все выйдут примерно на единую сетку”. Вывоз мусора в Крыму также подорожает.

12. Ватники в Ялте воют, что который год подряд город плохо украшен к Новому году. Оказалось, что оккупанты город и вовсе не украшали — забыли. Только 5 января 2019 года проведут торги по выбору подрядчика для украшения города. Придержите свои оливье — всё будет, но папизже.

Новости Крымнаша. Рабство наиболее рентабельно для рабов

13. В Судаке все очень даже “празднично”. А что за щупальца на елке?

14. Новогодняя елка в оккупированной Алуште стала моей любимицей. На ватных пабликах стоит трехэтажный вой от вида елки. Людям со слабой психикой смотреть не рекомендую. Еще можно опечалиться елочкой в Гурзуфе.

Новости Крымнаша. Рабство наиболее рентабельно для рабов

15. Сьогодні 1745-ий день каменепаду в Криму. Пам’ятаємо.

P.S. Крымчанин написал: “Рабство наиболее рентабельно для рабов. Отдаёшь дешевый физический труд, а взамен получаешь бесценную и мнимую уверенность в завтрашнем дне”. Свободных духом людей поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть сбудутся ваши желания! Мое желание неизменно уже пятый год. И я верю, что оно осуществится.

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Темы
Аннексия КрымаНарушение прав человека в Крыму
Теги
КрымНовости Крыма
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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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