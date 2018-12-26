1. Моряк с захваченного ФСБ украинского буксира “Яны Капу” Михаил Власюк заявил российским оккупантам, что является военнопленным. Как сообщил адвокат Николай Полозов, таким образом Власюк стал 21-м объявившим себя военнопленным моряком.

2. В московском СИЗО “Лефортово” зачеркнули слова “Слава Украине”, которые написал в своем письме украинский военнопленный моряк Андрей Эйдер. Даже здесь оккупанты проявили свой страх.

3. Их называют наркоманами, говорят, что от них одни проблемы. Они же — молят о помощи. После аннексии Крыма россией люди с наркозависимостью просили оккупантов оставить им заместительную поддерживающую терапию. Это медицинские наркотические препараты, которые заменяют людям во время лечения уличные наркотики. До оккупации такую терапию получали 806 жителей Крыма. В отличие от большинства стран Запада и Украины, российская медицина никогда не предлагала наркозависимым метадон или бупренорфин. После 2014 года правила лечения ухудшили и в Крыму, что привело к смерти более 100 человек. Чтобы выжить и получить помощь, наркозависимые выезжают на материковую Украину или кончают жизнь самоубийством. Шокирующие истории наркозависимых из оккупированного Крыма посмотрите в видеосюжете. Некоторых героев репортажа уже нет в живых.

4. В Феодосии и районе вчера вечером энергомост колбасило, но причину этого явления еще не все усвоили: “В Камышах на улице Дружбы свет отрубили. Кто в курсе, почему? Может, авария или запланированное отключение?”, “В Береговом тоже нет света”, “Пора бы к российским реалиям привыкнуть, за четыре года-то”. Не скучают и в Ялте: “Кто подскажет, что происходит со светом, почему в центре так прыгает напряжение?”, “И не только в центре. Видимо, из-за дождя”, “Энергомост же!”, “Что-то в последнее время участились проблемы с электричеством”, “Блэкаут не за горами”, “Пора бы уже к этому привыкнуть”, “Энергохвост отрывается”, “В Алуште во многих домах нет света”, “Света пьяная. Допрыгается когда-нибудь, сц*чка”.

5. Блэкауты прокатились по Крыму и сегодня, но сегодня и ветер на полуострове — достаточно сильный. В Керченском проливе затонул 14-метровый буксир “РБТ-18”, который зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Кроме того, в районе Таманского полуострова выбросило на мель сухогруз “Surov” под флагом Монголии. Мост пока стоит.

6. Ничего московского Крыму не подходит — даже время: “АНОНИМНО!!! Хочу занести в Черный список "зимнее время", а вернее, что его больше нет! Как же было хорошо, когда зимой можно было поспать на час дольше! А сейчас в 7 часов, если нужно вставать, то организм еще спит. Для Крыма это не подходит!!! СДЕЛАЙТЕ, КАК БЫЛО!!!! Есть тысяча вещей, которые можно совершенствовать и преобразовывать, зачем трогать то, что уже было идеально??!!!!!!!”. Напомню, в 2014 году оккупанты перевели в Крыму стрелки часов сразу на 2 часа, чтобы сравняться с чуждым и противоестественным для нашего региона московским временем.

7. На правах рекламы: “Люди, подскажите, есть ли в Ялте квест-комнаты или типа того что-то?”. Ответ: “Есть. В ФМС. Называется "Оформи документы". Рассчитан на 2-5 лет”.

8. На материковой Украине открываются многофункциональные сервисные центры, отзывы о работе которых в основном положительные. А в Крыму вот так: “(Керчь) Что вы скажете о МФЦ, кто сталкивался? Беспредел. Набрали по объявлению, никакого совета по теме не дадут, шпуляют из кабинета в другой район. Одни дебилы там работают. Оттуда обратно. Накипело уже. Разогнать их к такой-то матери. Анон”. Комментарии: “Сталкивались, к сожалению. Похожие впечатления”, “Да не работает эта служба. А та, где ЗАГС был, вообще ужас. Очереди за талоном с 5 утра. Что это такое? И тысяча бабок сидят. Проще сразу в нужную инстанцию идти”, “Уроды редкостные. Я подавал документы, и одна из клуш била себя в грудь, что у меня ничего не получится. Другая все-таки взяла и все прошло. Оформлял землю. Ни советов, ни подсказок”.

9. Гоблин анонсировал на сегодня итоговую пресс-конференцию. Жители Крыма прокомментировали: “Услышала уже. Проезд в общественном транспорте будет 17 рублей. Дальше не хочу и слушать!”, “В Севастополе 27 рублей будет. В Москве ещё выше. Понятно было с самого начала, что у нас не оставят 13 рублей”, “А толк, что он проведет эту конференцию? Лучше жить не станем. С каждым годом все хуже и хуже”.

10. Оккупанты сообщили, что в 2019 году крымчанам дважды будут повышать цены на газ. Восторгу нет предела: “Еще бы. Куда без повышений”, “Урррраааа! Ну, теперь можно спокойно праздновать!!!!”, “(Из россии пишет) Везет вам, нам — трижды”, “А где крымский газ?”, “Это наша корова и мы её доим”, “Ну да, чего ещё можно было ожидать от ГазоНефтедобывающей могущественной страны”, “"Обожаю" новый год с его повышениями. А потом спрашивают, а чего у тебя нет новогоднего настроения!”, “Вот теперь заживем”, “Ничего удивительного, в стране же газа нет”, “Мы в дерьме”, “А что хотели, газ к нам экспортируют, раша-то ГОЛОЖОПАЯ, деваться некуда”, “Наверное, в Европе покупаем газ. Страна дураков. А телек, как ни включишь, Украину обсирают”, “(Из Иваново безграмотная нацистка пасть открыла) Товарищи, да Вы приах…ЛИ!!! Не нравится моя Страна Россия — валите на фиг отсюда. Границы ни кто не закрывал. Кто из Вас, что то конкретное сделал для моей Страны, что Вы предложили, сделали?! Ничего, вот тогда и наслаждайтесь, не нравится -всегда есть выбор”.

11. В Крыму в течение 2019 года российские оккупанты дважды повысят тарифы на свет и воду для населения. Оккупанты говорят: “В какой-то период, для того чтобы в Крыму компенсировать низкие тарифы, повышение было по всей стране. По сути, вся страна взяла на себя определенную нагрузку по низким тарифам в Крыму. Сейчас, для того чтобы снять нагрузку с остальных регионов, будет повышаться тариф на полуострове, и все выйдут примерно на единую сетку”. Вывоз мусора в Крыму также подорожает.

12. Ватники в Ялте воют, что который год подряд город плохо украшен к Новому году. Оказалось, что оккупанты город и вовсе не украшали — забыли. Только 5 января 2019 года проведут торги по выбору подрядчика для украшения города. Придержите свои оливье — всё будет, но папизже.

13. В Судаке все очень даже “празднично”. А что за щупальца на елке?

14. Новогодняя елка в оккупированной Алуште стала моей любимицей. На ватных пабликах стоит трехэтажный вой от вида елки. Людям со слабой психикой смотреть не рекомендую. Еще можно опечалиться елочкой в Гурзуфе.

15. Сьогодні 1745-ий день каменепаду в Криму. Пам’ятаємо.

P.S. Крымчанин написал: “Рабство наиболее рентабельно для рабов. Отдаёшь дешевый физический труд, а взамен получаешь бесценную и мнимую уверенность в завтрашнем дне”. Свободных духом людей поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть сбудутся ваши желания! Мое желание неизменно уже пятый год. И я верю, что оно осуществится.