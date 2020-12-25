1. Оккупанты нагрянули с “опросом” о крымском имаме Сервере Темиркаляеве к его соседям в Нижнегорском районе Крыма. Полицаи расспрашивали о составе семьи имама и источнике его доходов. Давление и устрашение продолжаются

2. Оккупанты продлили до 15 апреля 2021 года срок содержания под стражей политзаключенным алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” Эльдару Кантимирову, Руслану Месутову, Руслану Нагаеву и Ленуру Халилову, которых арестовали после обысков в июне 2019 года

3. В Крыму в течение ноября украинские правозащитники зафиксировали два новых приговора и три новых уголовных дела за уклонение от службы в вооруженных силах оккупантов. С 2017 года зафиксировано как минимум 156 подобных дел. По 147 из них оккупанты уже вынесли приговоры

4. Гоблин усомнился в словах путина о больших запасах воды под Азовским морем, но уже отправил дорогостоящие экспедиции для выяснения правдивости его заявлений. При диктатурах всегда так — полоумный сцарь что-то ляпнет, и все бросаются проверять его пустозвонное ляпанье

5. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 355 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 81 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 28 993 человек, в том числе 6 175 в Севастополе. Умерло 676 человек, в том числе 211 — в Севастополе

6. Чуть статистики. Официально в сутки в Севастополе — 79-82 новых больных ковидом. Плюс за неделю 790 с внебольничной пневмонией. 790 делим на 7 = 112 человек в сутки. Итого: 80+112=192 в сутки. Это только зарегистрированных больных. Замечено, если болеет вся семья, то космонавты берут тест и лечат самого тяжёлого. То есть, реальная цифра — это 190, умноженное минимум на два. В сутки. Только в Севастополе

7. Оккупанты заявили, что в Ялте на новогодние праздники ожидается до 100 тысяч туристOFF, в связи с чем оккупанты готовят дополнительные койки в медучреждениях для больных коронавирусом. Лечить там будут не местных — для которых мест давно нет — а понаехов!

8. “МО рф опубликовало кадры срочной переброски военных медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа. Военные госпитали развернут в Крыму до конца дня”, — сообщили оккупанты. “Крым ждет на Новый год 500 000 туристов”, — тоже сообщили оккупанты. Обе новости одновременно в мою голову не влезают

9. “Крым получит гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов из Китая”. Крым по жизни теперь ждет помощи по любому вопросу, и решаем проблемы за счет безмозглой части жителей рф с ватой вместо мозга

10. Общежития Севастопольского государственного университета оккупанты обнесли 2-метровыми заборами, чтобы подрастающее поколение смолоду привыкало к зоне. Говорят, что заборы спасут нас от террористов. Это Украина о нас не заботилась, а эти пришли и все обнесли. Пришли вместе с террористами, правда

11. В Гаспре рабочие, сделавшие ремонт в школе, устроили в ней погром, когда узнали, что оккупанты решили их кинуть и не выплачивать зарплату. Странные рабочие, обычно в таких случаях клянчат бабки на дорогу и валят за мост… к себе домой. А тут буйные попались

12. По информации российских пропагандонов, София Ротару выставила на продажу за 2,2 миллиарда рублей собственный отель Villa Sofia, расположенный на набережной Ялты. Цена отеля — половина от цены, за которую путин раздерибанил винзавод “Массандра”. Жители Крыма не угомонятся от тотального дерибана, а особо упоротые просят защиты у путина, который этот дерибан устроил и во всеуслышанье поддержал: “Все вменяемые люди сейчас хотят продать свою недвижимость, чтобы сбежать из мордора, а невменяемые покупают”, “Возможно, она знает чуть больше о планах про будущее Крыма, потому и сливает недвигу, пока она еще что-то стоит… А почем щас квартиры в Донецке?”, “Да продает и правильно делает. Мы тоже продали и уехали, перспективы — 0”, “Почти половина стоимости проданного, работающего, приносящего ежегодную прибыль предприятия "Массандра"…”, “Ого!))) А не много!??? Учитывая, за сколько был продан винзавод "Массандра", она должна продавать эту виллу не дороже 10-15 000 руб!))))) Я смеюсь, конечно! Просто хочу, чтобы вы понимали порядок цен”, “Так Ротару виллу оценила по ценам существующим, и хочет продать, а винзавод подарили, и еще 11 миллиардов на него дадут”, “Это не вилла дорогая, а Массандра “дешевая”..!”, “Ну… следующие — Воронцовский и Ливадийский”, “Всё распродадут с личной выгодой ближнего окружения, как бы кто ни был против”, “Всё украдут до последнего, потом нас начнут распродавать, не переживайте”, “Уважаемый ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ! Подпишите Указ о запрещении сроком на 100 лет вопроса продажи в частные руки исторической гордости россии в Крыму: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Массандровский дворец и все другие высокоценные исторические памятники на всей территории Крыма”, “Надеетесь на чудо, чуда не будет! Будет как с продажей “Массандры” и повышением пенсионного возраста: я против повышения пенсионного возраста, при мне этого не будет (с). И поднял”, “Только просить в этом вопросе защиты у путина — все равно, что в свое время просить у Пабло Эскобара запретить торговлю наркотиками в США. Чем Ливадийский дворец хуже Массандровского винзавода? Пусть себе забирают за 5 копеек дружки путина. Они же спасли нас от кровожадных бандеровцев, им теперь в благодарность все можно. Почему бы не подарить (с поклоном) Ротенбергам или Усманову с Сечиным Генуэзскую крепость под апартаменты для отдыха с утками, или Графскую пристань в Севастополе — для швартовки элитных яхт? Незачем там околачиваться всякому отребью. Можно еще, кстати, крепостных по тысяче на рыло выписать из числа этнических украинцев в счет погашения ущерба, нанесенного Украиной Крыму за время оккупации)))”

P.S. Путин, обильно харкнув в лица ватников, публично поддержал дерибан крымских предприятий. Говорит, что денег в бюджете мало, а проблем много — поэтому надо все распродавать в частные руки. А ведь особо упоротые ватники до сих пор думают, что путин ничего не знает… Напомню, винзавод “Массандра”, как и многие другие предприятия оккупированного россией полуострова, отдан за копейки подставному лицу путина Юрию Ковальчуку