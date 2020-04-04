1. Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) направил в Европейский суд по правам человека дополнительную информацию, которую они получили по делу о похищении и убийстве оккупантами весной 2014 года крымского татарина Решата Аметова.

2. Оккупанты продолжают вручать крымским активистам “предостережения о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях”. С этой целью нагрянули к стримеру “Крымской солидарности” Нариману Темиркалиеву, жителю Бахчисарайского района. Ранее Темиркалиев был задержан в Москве в числе 46 крымских татар, которые 10-11 июля 2019 года приехали выразить свой протест в связи с приговором политзаключенным “бахчисарайской группы” по делу Хизб ут-Тахрир.

3. Российские оккупанты проводят очередные масштабные военно-террористические учения авиации и сил противовоздушной обороны в Крыму, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Этим тварям я бы рекомендовал стоять плотнее друг к другу.

4. Сегодня в Керчи снова замечена военная техника оккупантов. “Медики” из Италии вернулись?

5. США, Великобритания, Грузия, Украина и Евросоюз блокировали российскую резолюцию по борьбе с коронавирусом, которая предусматривала отмену полезных санкций, введенных за агрессию россии против Украины. Была проголосована нормальная резолюция, которая разрабатывалась при участии Украины, Грузии, Канады, Германии и других стран. Рашисты воют.

6. Граждане, которые прибудут на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы, говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

7. В оккупированном Крыму выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Один — крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй — понаехавший москвич. Общее число озвученных оккупантами заболевших увеличилось до 23, включая 5 случаев в Севастополе. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением в заболевании коронавирусом в Крыму находятся 2 998 человек, 68 из которых госпитализированы. В Севастополе под меднаблюдением — 1526 человек, госпитализированы — 29. По данным оккупантов, на 1-ое апреля 1244 человека госпитализированы в больницы Крыма с пневмонией.

8. Как-то незамеченной осталась довольно важная новость. Оккупанты за сутки приняли новую норму в КоАП. Теперь появилось наказание не за ЧС/карантин (которых нет), а за “режим повышенной готовности” — с неслабыми штрафами и сроками тюремного заключения — до семи лет. Новшество подписано путлером и вступило в действие уже вчера.

9. Путин не успел объявить о продлении до конца апреля “нерабочих дней с сохранением зарплаты”, как Константинов, поняв, что сцарь перевел стрелки на бояр, кинулся причитать, что ни у предприятий, ни у людей в Крыму денег нет.

10. А я вам скажу, что такое “сохранение зарплаты” по-путински. В Крыму в бюджетной сфере заставляют писать заявления об отпуске за свой счет. Некоторым предлагают перейти на полставки. Частники, само собой, сосут лапу без всяких надежд. Некоторые ватники шлют проклены в адрес путина. В этой связи с циничным удовлетворением вспоминаю, как некоторые знакомые ватники в унисон с Гоблином считали виртуальный бабос от туристов, которые хлынут в Крым из-за коронавируса и перекрытия границ. Мечтали, что хотя бы в этом году будет “первый настоящий сезон при россии”.

11. Ватка покидает нас в свои мухосрански. На аэропорт Симферополя сейчас приятно смотреть. У стоек регистрации кучненькие очереди из рашистов, которым оккупанты дали три дня, чтобы убраться из Крыма.

12. Засланный путиным в Севастополь оккупант Развожаев заявил, что блокпосты между Севастополем и остальным Крымом убраны не будут, о чем ранее лживо заявлял Гоблин, обещая убрать их сразу после установки блокпостов на мосту. На мосту стоят и тут стоять будут.

13. На Крымском мосту оккупанты установили второй блокпост. На этот раз он находится со стороны Краснодарского края. Теперь осталось вырыть ров с крокодилами и вытолкать из Крыма понаехавших за 6 лет рашистов.

14. В Севастополе люди кинулись получать пропуска, чтобы иметь возможность выходить из дома на работу. Образовались огромные очереди в пунктах выдачи. “Борьба” оккупантов с коронавирусом в самом разгаре!

15. Севастополь. В день ходит всего несколько катеров. Возникает огромнейшая очередь. В катере люди едут битком.

16. Сегодня оккупанты в Крыму таки закрыли ярмарки, с помощью которых пытались сдержать взлетевшие цены. Цены не упали, а вот заразы люди могли нахвататься. Тем временем в Москве недовольны таким решением Крыма и, скорее всего, ярмарки снова откроют.

17. Отельеры Крыма после выступления луноликого планируют массовое самоубийство: “Ну что, коллеги, сидим до 1 мая? Приехали”, “Угу, а ЧС нет, зачем оно”, “Пипец, месяц??? Ущипните меня, я сплю?”, “Боюсь, что это не конец, посмотрите кривую роста (заболевания)”, “Май тоже будем сидеть”, “Застрелиться, что ли?”.

18. Допустим, от вируса Крым спасётся, но что он будет пить в июле? Партизанское водохранилище, как видите, ниже плинтуса. Ну, и Тайганское водохранилище — уровень пересыхания тут считается самым высоким в Крыму.

19. Понаехавший из Москвы нацист Горный продолжает разжигать ненависть к Украине и украинцам. И, как вы догадались, в коронавирусе снова виновата Украина: “Обращаюсь к Сергею Аксенову! Прошу выступить с инициативой запрета украинского гражданства / украинских паспортов, в том числе и для граждан Крыма. Многие воспринимают украинский паспорт как бумажку для поездок на Украину и за границу, но это не так. Это документ, подтверждающий гражданство соседнего государства со всеми вытекающими последствиями. Если вам дорог украинский паспорт, ради Бога, живите с ним, но без российского гражданства. Хватит нам люфтующих историй, надо прекращать эту вакханалию. Мы сейчас расхлёбываем подарочки от этих люфтующих, привезли нам дерьма через Украину”.

P.S. Завершу выпуск мнением жителя Феодосии о реакции ватников на вчерашнее выступление луноликого: “А чего вы жалуетесь? Украинцы ещё в 2014 году сказали, что путин — ХЙЛО, а вы не поверили. Он даже банальный карантин не может назвать своим именем. Бздит взять ответственность на себя. Теперь у вас вечный выходной 24 часа в сутки — живите с этим хйлом и дальше. Не болейте”.

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